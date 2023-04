Mysteriöse Fähigkeiten: KI bringt sich selbst neue Sprache bei – ohne darauf trainiert zu sein

Manche Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz stellen auch ihre Entwicklerinnen und Entwickler vor ein Rätsel. In einem Interview verriet Google-CEO Sundar Pichai, dass sich Googles KI-Programm selbstständig Bengalisch beigebracht hat. Was diese sogenannten emergenten Eigenschaften bedeuten, sei noch unklar.

Chatbots sind der jüngste Durchbruch in der künstlichen Intelligenz. Sie können mittlerweile besser und schneller Daten verarbeiten als Menschen. Dabei entwickelt die Technologie auch unerklärliche Fähigkeiten, die selbst ihre Entwicklerinnen und Entwickler vor ein Rätsel stellt. In einem Interview mit „CBS News“ verriet Google-CEO Sundar Pichai, dass die KI Sachen lernen kann, auf die sie nicht trainiert wurde. So hat sich das KI-Programm von Google selbstständig Bengalisch beigebracht.

Wenn sich die KI selbst unerwartet neue Fähigkeiten beibringt, wird dies als emergente Eigenschaften bezeichnet. „Von den KI-Problemen, über die wir gesprochen haben, sind das geheimnisvollste die sogenannten emergenten Eigenschaften“, sagte Pichai gegenüber „CBS News“. Wie Google-Techberater James Manyika ebenfalls in dem Interview erläuterte, konnte sich die KI nur mit sehr wenigen Eingaben in Bengalisch die gesamte Sprache beibringen. Nun will Manyika versuchen, der KI Tausende Sprachen beizubringen.

Google-CEO Pichai: „Du weißt, dass du es nicht vollständig verstehst“

Laut Pichai wird dieser mysteriöse Aspekt in dem Feld als „Black Box“ bezeichnet. „Du weißt, dass du es nicht vollständig verstehst. Und du kannst nicht genau sagen, warum die KI dies gesagt hat, oder sich geirrt hat“, sagte der Google-CEO.

Auf die Frage des Journalisten, warum eine Technologie, bei der nicht ganz verstanden wird, wie sie funktioniert, auf die Gesellschaft losgelassen wird, konterte Pichai: „Ich glaube, wir verstehen auch nicht ganz, wie der menschliche Verstand funktioniert.“

Aktuell sorgen der Chatbot ChatGPT, Googles Konkurrenzsoftware Bard sowie Programme, die Bilder auf Basis von Textbeschreibungen erzeugen können, für viel Aufsehen. Zugleich gibt es Sorgen, dass ihre Fähigkeiten etwa für die Produktion und Verbreitung von Falschinformationen genutzt werden könnten.

RND/ar/dpa