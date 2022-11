Die besten Whatsapp-Sprüche zum Nikolaus

Hannover. Grüße, die per Kurznachricht oder Whatsapp verschickt werden, lösen herkömmliche Grußkarten immer weiter ab. Das liegt zum einen an der fortschreitenden Digitalisierung. Zum anderen kostet das Abtippen der Grüße weniger Zeit als das Verschicken einer Karte. Damit die ganze Familie an Nikolaus gegrüßt werden kann, haben das Technik-Fachmagazin „Inside Digital“ und die Zeitschrift „Computer Bild“ passende Sprüche für die Familie, den Partner und Freunde gesammelt. Wir haben die besten digitalen Grüße zum Kopieren und Einfügen für Sie zusammengestellt.

Achtung… Wichtig… Bitte teilen! Ein bärtiger alter Mann 🎅 in auffälliger roter Kleidung ist gesehen worden. Er will unschuldigen Menschen irgendwas in die Schuhe schieben.

Nikolaus zu sein, das ist schwer. Denn mancher Stiefel riecht so sehr, dass der Heilige kriegt, keine Frage, von Gott deswegen Erschwernis-Zulage.

Nikolaus, Nikolaus, heiliger Mann, zieh die Sonntagsstiefel an. Reis damit nach Spanien, kauf Äpfel 🍏, Nüss‘, Kastanien 🌰! Bring den kleinen Kindern 👶 was, die Großen, die lass laufen, die können selbst was kaufen.

In jedem Schokosortiment 🍫 man jetzt den Nikolaus 🎅 erkennt. Jetzt musst du wirklich rasen, sonst formt man ihn zum Osterhasen.