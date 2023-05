Nintendo: „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ um Mitternacht erschienen

Berlin. Nach sechs Jahren Pause hat der Nintendo-Konzern am heutigen Freitag einen neuen Teil seiner „The Legend of Zelda“-Reihe veröffentlicht. Der neue Titel heißt „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und war von Fans der Videospielserie sehnsüchtig erwartet worden. Am Freitagmittag führte das Spiel bereits die Downloadcharts des Nintendo-E-Shops an.

Der offizielle Verkauf des Spiels für die Nintendo Switch begann am 12. Mai um Mitternacht. Wie schon sein Vorgänger „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ entführt das Open-World-Game den Spieler in die faszinierende Welt des elfenhaften Kriegers Link und der Prinzessin Zelda. Dort gilt es rätselhafte Dungeons zu erforschen, Monster zu bekämpfen und zahlreiche Side-Quests in der bunten Welt von Hyrule zu bestehen. „Tears of the Kingdom“ führt damit grundlegende Spielprinzipien und Kernelemente seiner Vorgängers weiter. Erste Kritiker und Kritikerinnen äußerten sich durchweg positiv über das Spiel. „Toll umgesetzte Elemente und eine berührende Story machen Tears zum fantastischen Über-Abenteuer“, resümiert so das IT-Nachritenportal Golem.de.

Erstes Spiel erschien 1986

Das erste Spiel der „Zelda“-Reihe erschien im Jahr 1986 und begleitete damit eine ganze Generation von Fans des Fantasy-Rollenspiel-Genres. Im Laufe der Jahre veröffentlichte Nintendo so mehr als ein Dutzend Teile der Serie für sämtliche Spielkonsolen des Konzerns seit Erscheinen des Nintendo Entertainment Systems (NES). Zudem gibt es mehrere Spin-offs des Games.

Die Hoffnungen von Nintendo auf eine Erfolg des neuen Spiels waren im Vorfeld wohl groß. Schließlich verkaufte sich „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ für die Nintendo Switch rund 29 Millionen Mal. Laut Tagesschau.de erwarteten Analysten, dass „Tears of the Kingdom“ voraussichtlich den größten Beitrag zu Nintendos Umsatz im Jahr 2023 leisten werde. Zuletzt waren dem Bericht zufolge die Erlöse des Konzerns um 5,5 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro gesunken. Das operative Ergebnis des Unternehmens entsprach 3,4 Milliarden Euro, hieß es.

RND/ag