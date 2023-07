Berichte: US-Behörde untersucht Datengrundlage von ChatGPT-Entwickler

New York. Die US-Verbraucherschutzbehörde hat Medienberichten zufolge eine Untersuchung gegen die Entwicklerfirma des Textroboters ChatGPT eingeleitet. Die Federal Trade Commission prüfe, ob das Unternehmen OpenAI gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen habe, indem es öffentliche Daten auswertete und falsche Informationen über seinen Chatbot veröffentlichte, berichteten die Zeitungen „Washington Post“ und „New York Times“. Demnach hat die Behörde einen 20-seitigen Fragenkatalog an OpenAI geschickt, in dem sie detaillierte Informationen über KI-Technologie, Produkte, Kunden und Datensicherheitsvorkehrungen des Unternehmens anfordert.

In dem von der „Washington Post“ veröffentlichten Schreiben hieß es, die Behörde untersuche, ob OpenAI „unfaire oder irreführende Praktiken“ in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre oder die Datensicherheit angewandt habe. Der Gründer von OpenAI, Sam Altman, zeigte sich enttäuscht darüber, dass die Untersuchung öffentlich wurde und es ein „Leck“ gegeben habe. Dies werde nicht dazu beitragen, „Vertrauen aufzubauen“. Er betonte aber, das Unternehmen werde mit der FTC zusammenarbeiten. „Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Technologie sicher und verbraucherfreundlich ist, und wir sind sicher, dass wir uns an die Gesetze halten“, schrieb er auf Twitter. „Wir schützen die Privatsphäre der Nutzer und entwickeln unsere Systeme so, dass sie etwas über die Welt erfahren, nicht über einzelne Personen.“

Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen

Die noch junge, aber schnell wachsende KI-Branche muss sich darüber hinaus weiteren Untersuchungen stellen. Die Komikerin Sarah Silverman und zwei weitere Autoren haben sowohl OpenAI als auch die Facebook-Muttergesellschaft Meta wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt. Sie behaupten, dass die KI-Systeme der Unternehmen mit Datensätzen trainiert worden seien, die aus illegalen Kopien ihrer Werke stammten.

Am Donnerstag gaben OpenAI und die Nachrichtenagentur AP eine Vereinbarung bekannt, nach der das KI-Unternehmen das Textarchiv von AP nutzen darf.

Altman hat sich nach einer Aussage vor dem US-Kongress im Mai und einer anschließenden Tour durch europäische Hauptstädte zu einer Art globalem KI-Botschafter entwickelt. Er hat sich für eine Regulierung von KI ausgesprochen. Seine Verweise auf denkbare existenzielle Bedrohungen – etwa die Möglichkeit, dass sich superintelligente KI-Systeme eines Tages gegen die Menschheit wenden könnten – haben ihm jedoch in der Branche Skepsis eingebracht. Seine Szenarien spiegelten „die Angst vor diesen Systemen und unser mangelndes Verständnis für sie“ wider, sagte Suresh Venkatasubramanian, Informatiker an der Brown University und ehemaliger stellvertretender Direktor für Wissenschaft und Justiz im Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses, im Mai gegenüber der AP. „Diese Angst, die völlig unbegründet ist, lenkt von all den Problemen ab, mit denen wir uns gerade beschäftigen.“

