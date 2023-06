„Park Beyond“ im Test: Ein Fiebertraum von einer Achterbahn

Was ist wichtig beim Bau eines Vergnügungsparks? Dass er wild, bunt, lustig und originell ist? Oder dass er verlässlichen Profit abwirft? Das Aufbauspiel „Park Beyond“ stellt diese Frage immer wieder. Im Kampagnenmodus des Spiels übernehmen wir das Hauptgeschäft eines Park-Unternehmens, errichten mehrere Vergnügungsparks, und erleben immer wieder denselben Grundkonflikt: Die schlagfertige Buchhalterin verlangt Sparsamkeit und sichere Profite. Der kauzige alte Firmenchef ermuntert uns dagegen, jede Vorsicht in den Wind zu blasen.

Der Ton aber ist eindeutig: Noch bevor die Kampagne richtig losgeht, bauen wir eine Achterbahn mitten durch eine Stadtlandschaft – inklusive einer Kanone, die den Wagen über die Häuser schießt, wo er dann aufgefangen und wieder auf die Schiene eingefädelt wird. Der Wahnsinn gewinnt in dieser Welt auf ganzer Linie. Der Aufbau eines profitablen Parks bleibt zwar nötig, ist aber kaum eine Herausforderung. „Park Beyond“ ist eine Spielwiese für irrsinnige Fahrgeschäfte, die in der echten Welt entweder gar nicht möglich wären oder wenigstens viel zu gefährlich.

Profitable Parks sind einfach

In der Geschichte von „Park Beyond“ tauchen verschiedene Charaktere auf. Sie helfen dabei, dem Kampagnenmodus eine Struktur zu geben, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt. „Park Beyond“ ist im Prinzip ein klassisches Aufbauspiel, bei dem ein Vergnügungspark gestaltet und gemanagt wird. Das Spiel ist zwar auch für Konsolen erhältlich, wir haben aber auf dem PC gespielt, wo die Steuerung mit Maus und Tastatur gut umgesetzt ist.

Beim Aufbau eines Parks haben wir viele Freiheiten: Wo Wege, Fahrgeschäfte, Achterbahnen, Bänke, Toiletten, Shops und Personalräume stehen, können wir frei bestimmen. Die meisten Dinge sind bereits fertig gestaltet, wir wählen nur fertige Designs aus und setzen sie ab. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten kommen mit dem modularen Bauen ins Spiel. Vor allem beim Bau der Achterbahnen können wir uns kreativ austoben. Doch insgesamt ist „Park Beyond“ ein eher einfacher Vertreter seines Genres. Viele Management-Probleme tauchen hier nur verkürzt auf. Personal zu verwalten, Finanzen im Blick zu behalten und Ziele zu verfolgen, ist nicht besonders komplex.

Die Freude am Unmöglichen

Detailverliebte Managertypen dürften sich in „Park Beyond“ langweilen. Wer aber schon in anderen Spielen virtuelle Achterbahnen aufgebaut und ausprobiert hat, der wird von diesem Titel abgeholt. Nicht nur, dass der Editor komplexe Aufbauten ermöglicht, aber einigermaßen einfach zu beherrschen ist; es kommen auch verschiedene Extras hinzu, die es in der echten Welt hoffentlich nicht gibt. Aberwitzige Updates sind ab einem bestimmten Punkt für praktisch alle Elemente des Parks verfügbar.

Die Grafik sieht auch in mittleren Detailbereichen noch schön aus. © Quelle: Bandai Namco

Die neue Idee von „Park Beyond“ ist das „Impossifizieren“. Dass es keinen Sinn ergibt, ist der Witz. Wer seine Gäste im Park genug begeistert, kann diese Begeisterung wie eine Währung einsammeln, um damit Updates für alles Mögliche zu bezahlen. Nicht nur die Achterbahnen werden impossifiziert, sondern auch das Personal, die Shops, und die Fahrgeschäfte – da klappt sich dann das Riesenrad beim Fahren auseinander wie ein Schweizer Taschenmesser, oder ein Krake jongliert mit Passagieren, die in kleinen U-Booten sitzen.

All diese Updates sind natürlich albern und bedienen eine kindliche Freude am Übertreiben. Aber sie sind visuell gut gemacht und bringen über verschiedene Fahrgeschäfte mit mehreren Updates viel Abwechslung in die eigene Miniaturwelt. Wer sich das geschäftige Treiben in solchen Spielen gern anschaut, der bekommt hier viel geboten.

Solider Wahnsinn

Technisch gesehen hat „Park Beyond“ uns durchaus überzeugen können. Die Grafik sieht auch in mittleren Detailbereichen noch schön aus, das Ausprobieren von Fahrgeschäften und Achterbahnen aus der Egoperspektive wirkt sogar richtig aufregend. Menüs und Steuerung sind auf dem PC einigermaßen übersichtlich. Verschiedene Management-Ansichten lassen uns schnell erkennen, wo es Probleme gibt, welches Fahrgeschäft etwa kein Geld abwirft. Leider ist unsere Testversion auch kurz nach dem Verkaufsstart des Spiels ein paar Mal abgestürzt, aber das passierte erstens nicht oft, und zweitens erinnerte sich das Spiel an unseren Fortschritt.

„Park Beyond“ macht uns viel Freude, wirkt aber nicht unbedingt wie ein Aufbauspiel für die Ewigkeit. Es könnte sich als eher oberflächlich entpuppen. Das zu beurteilen, fällt nach einem Wochenende Spielzeit aber schwer. Der Bau und das Impossifizieren der meisten Elemente ist zwar gut und witzig umgesetzt, aber der Gag dürfte sich abnutzen. Wer kreativ und über Stunden hinweg bauen will, der landet hier schnell bei den Achterbahnen. Sie lassen sich frei gestalten, originell in den Park integrieren, und erfordern ein Auge fürs Detail, auf das es anderswo eher nicht ankommt.

Wer weiß, worauf er sich einlässt, der kann mit „Park Beyond“ Parkträume wahr werden lassen. Aber bitte nicht nachmachen!