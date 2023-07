Party-Games im Überblick: Welche Feier passt zu mir?

Everybody 1-2-Switch!

Nintendo macht schon wieder ein Partyspiel – das ist normalerweise eine gute Nachricht. Vor diesem Titel aber müssen wir eher warnen. „1-2-Switch“ von 2017 war ein oberflächliches Partyspiel, das einer Gruppe von Spielenden Spaß für ein bis zwei Abende bereiten konnte und nebenbei sämtliche Spezialfunktionen der ungewöhnlichen Switch-Controller vorführte. In der Fortsetzung „Everybody 1-2-Switch!“ können acht Menschen die sogenannten Joy-Cons schwingen. Und dann gibt es sogar einen Modus für große Partys, mit bis zu 100 Teilnehmern in der Spielrunde. Da wird dann mit dem Smartphone gesteuert, statt mit Joy-Con.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© Quelle: Nintendo

Auch, wenn in den Videoclips des Spiels alle Menschen allzeit verdächtig gut gelaunt sind: Der angestrengte Frohsinn hat sich nicht übertragen. Unzuverlässig bis irritierend ist das Spielerlebnis mit dem Handy; hier war beim UFO-Anlocktanz oder Seilspringen oft nicht klar, warum einzelne Mitspieler angeblich nicht im Rhythmus sind. Schon das Erklären der Spiele ist anstrengend, weil der pferdeköpfige Moderator zu viel quatscht. Und die Geschicklichkeits- und Ratespiele, um die es am Ende geht, sehen erstaunlich bieder aus. Auch die Ideen sind nichts Besonderes: Da werden Eiscrème-Bestellungen eingeprägt, Luftballons aufgepumpt, oder UFOs herbei gewunken. Spaß macht der Titel am ehesten in großen Runden, die sich beim Spielen kennenlernen und nicht um Punkte kümmern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Switch, ab 0 Jahre, 30 Euro

Geeignet für: Große Runden mit kleinen Anforderungen; Teambuilding-Seminare

Jackbox Party Pack 9

Wie Gesellschafts- und Partyspiele am Bildschirm funktionieren, hat diese Reihe schon lange verstanden. Die „Jackbox Party Packs“ schnüren jeweils fünf mehr oder weniger witzige Quiz-, Rate- und Interaktionsspiele zusammen, bei denen alle Teilnehmer nur ihr Handy brauchen, um mitzumachen. So werden Partys auf praktisch allen Plattformen möglich.

© Quelle: Jackbox Games

Lange fühlte sich das Vergnügen allerdings etwas elitär an. Die Spiele gab es nur auf Englisch. Wer nicht gerade in der eigenen Studi-WG spielte, der stieß schnell an Grenzen, wenn Witze und Wortspiele gefordert waren. Das ist endlich vorbei. Der „Jackbox Party Pack 9″ ist das erste Spielepaket komplett auf Deutsch, inklusive Sprachausgabe und passenden Fragethemen. Der zeitlose Klassiker im Mix ist „Fibbage 4″, bei dem es darum geht, Mitspieler mit Nonsens-Antworten auf absurde Fragen hereinzulegen. Andere Spielideen wie die Quasi-Reality-Show „Roomerang“ sind zumindest für ein bis zwei Anläufe und ein paar Lacher gut. Insgesamt ist der Pack ein abwechslungsreicher und hektischer Spaß für Spielrunden, in denen alle souverän unter Zeitdruck auf dem Handy tippen können. Und eine stabile Internet-Verbindung zu den Jackbox-Servern wird auch benötigt. Das ist in der Regel kein Problem, in Ausnahmefällen aber doch. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, eignen sich die Jackbox-Spiele als Eisbrecher für vier bis acht Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für PC, Playstation, Switch, Xbox, ab 12, 30 Euro

Geeignet für: Studi-WGs und Schnelltipper

The Dark Pictures: The Devil in Me

Wem diese Späßchen alle zu brav sind, der kann seinen erwachsenen Freundeskreis auch um ein Spiel der „Dark Pictures“-Serie scharen. Die Idee ist einfach und einleuchtend: Jede Folge mischt Horrorfilm und Videospiel. Die meiste Zeit schaut das Publikum einem computeranimierten Film zu. In Schlüsselmomenten müssen ein oder mehrere Spieler Entscheidungen fällen und schnell reagieren. In anderen Teilen ging es um Geisterschiffe und verfluchte Tempel, diesmal um eine Filmcrew in einer Mordsfalle. Der Tod kommt oft und schnell. Insgesamt vier Spiele gibt es bisher in der Serie, und das aktuelle dreht sich um ein Grauen mit wahrem Kern: Die Taten des vermeintlich ersten Serienmörders Henry H. Holmes.

© Quelle: Bandai Namco

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Filmabend mit der Dark Pictures-Anthologie kann durchaus funktionieren, wenn die Erwartung stimmt. Viel zu tun gibt es nur bei höchstens zwei Spielern, sonst steht eher das Zuschauen und Sprücheklopfen im Vordergrund. Die Reaktionstests wirken schnell unfair, lassen sich aber auch deutlich leichter einstellen. Doch die Misserfolge gehören dazu. Die Geschichten funktionieren eher als B-Movies, denn als richtig gute Horrorfilme. Zwar werden die Rollen von renommierten Schauspielern dargestellt, doch in der Computergrafik wirken sie oft etwas hölzern. Die Geschichten ziehen sich locker über zwei bis drei Fernsehabende. So lange halten sie die Spannung leider nicht, es gibt auch Längen und in dieser Episode einen eher trägen Einstieg. Doch in der eigenen Nische ist dieser Horror konkurrenzlos.

Für PC, Playstation, Xbox, ab 18, 40 Euro

Geeignet für: Fans von Horror und Trash

Just Dance 2023 Edition

Wer sich nicht gern zum Affen macht, sollte jetzt ganz schnell zum nächsten Spiel springen. In der Just-Dance-Serie geht es darum, eine Choreografie synchron nachzutanzen. Mit einem Bewegungscontroller oder Handy in der Hand steht die Crew vor dem Fernseher und erlebt mehrere Herausforderungen auf einmal: Erstens sind die Choreos nicht immer einfach. Zweitens teilt das Spiel schon während des laufenden Songs mit, wer gerade richtig tanzt und wer nicht; das kann irritierend wirken. Drittens sollte tunlichst niemand Fernseher, Lampen oder Tanzpartner boxen.

© Quelle: Ubisoft

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Menschen, die gern tanzen, zündet das Spiel fast immer. Es ist aber auch ein guter und alberner Spaß für Familien, die sich bei schlechtem Wetter bewegen wollen oder für enge Freundeskreise, die keine Blamage fürchten. In der aktuellen „2023 Edition“ für Konsolen fehlen einige Songs und Funktionen; Partygäste können sich nicht mehr so einfach ihre eigenen Tanzprofile erstellen, wie früher. Doch im Kern bleibt die Idee unverwüstlich. Gut als Eignungstest und als Variante ohne Spielkonsole funktioniert das Spiel über die Webseite justdancenow.com.

Für Playstation 5, Xbox Series, Switch, ab 0, 60 Euro

Geeignet für: Aufgekratzte Familien, Aerobic-Fans, Teenager

Super Mario Party

Ob diese Serie ein Klassiker ist, oder einfach nur berüchtigt, darüber streiten sich Nintendo-Fans seit Jahrzehnten. Die Idee hinter jeder Mario Party ist zeitlos bis altmodisch: Jede Spielerin und jeder Spieler sucht sich eine Spielfigur von Mario über Peach bis zum Shy Guy aus, dann beginnt ein virtuelles Brettspiel, bei dem alle abwechselnd würfeln und ziehen, um Münzen und vor allem Sterne zu erbeuten. Wer am Ende einer Partie die meisten Sterne hat, gewinnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© Quelle: Nintendo

Auf dem Brett entscheidet oft das Glück, wer gewinnt – und daran scheiden sich die Geister. Um Geschick, Schnelligkeit und Kombinationsgabe geht es dagegen in den zahlreichen Minispielen zwischen dem Gewürfel. Ob Waluigi eine Torte ins Gesicht bekommt, Rosalina einem Footballspieler ausweicht oder Donkey Kong einem Pferd die Sporen gibt – die Spiele sind einfach, schnell vorbei, und doch nicht immer trivial. Während die Brettspielrunden oft ganz schön lange dauern, verdient sich „Super Mario Party“ mit schnelleren Spielmodi rund um Paddeln und Musik Extrasterne. Für kleinere Kinder kann das Spiel aber sehr frustrierend werden – pausenlos geht es hier ums Gewinnen und Verlieren.

Für Switch, ab 0 Jahre, 60 Euro

Geeignet für: Gemütliche Familien, Mario-Fans