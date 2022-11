﻿Per Swipe zur Freundschaft: Brauchen wir jetzt auch Apps, um Freunde zu finden?

Freundschaften ergeben und entwickeln sich oft aus Zufall. Wer kann schon von sich behaupten, dass beim ersten Kennenlernen auf dem Schulhof oder im Sportverein bereits feststand, dass sie oder er zur besten Freundin oder zum besten Freund wird? Selbst eine Studie der Uni Leipzig aus dem Jahr 2008 zeigte, dass unter Studierenden die einmalige und zufällige Sitzposition bei der Entstehung von Freundschaften eine große Rolle spielt – denn wenn zwei Menschen bei der untersuchten Einführungsveranstaltung nebeneinander oder in der gleichen Reihe saßen, waren sie nach einem Jahr stärker miteinander befreundet als andere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reine Zufallsprodukte sind unsere Freundschaften aber auch nicht. „Die meisten Menschen suchen sich Freundinnen und Freunde aus, die beispielweise im gleichen Alter sind, ähnliche biografische Erfahrungen und das gleiche Geschlecht haben – das sind alles Kriterien, die eine Freundschaft wahrscheinlicher machen. Doch das heißt nicht, dass Freundschaften nicht erfolgreich sind, wenn diese Kriterien nicht zutreffen“, sagt die Soziologin und Freundschaftsforscherin Julia Hahmann von der Universität Vechta. In der Schulklasse, im Vorlesungssaal oder auch im Job treffen wir also oft ganz unbewusst eine Auswahl an Menschen, die aus verschiedenen Gründen gut zu uns passen – und idealerweise auch ähnliche Interessen haben.

Bumble und Tinder setzen für Freundschaftsfunktion auf Swipe-Prinzip

Ähnlich selektiv können Menschen inzwischen auch potenzielle Freundinnen und Freunde in Apps auswählen. Die Dating-Plattform Bumble bietet etwa die Funktion „BFF“ an, mit der Nutzerinnen und Nutzer gezielt nach Freundschaften suchen können – und auch Tinder führte im Oktober mit „Freunde? Freunde!“ ein ähnliches Feature ein. Und ja, es handelt sich um Freundschaften ohne Plus. Ansonsten unterscheiden sich die Funktionen kaum von dem üblichen Dating-Spiel: Per Filter ließe sich etwa einstellen, dass nur Frauen zwischen 25 und 30 Jahren angezeigt werden, die sich innerhalb eines Radius von fünf Kilometern befinden. Und dann werden per Swipe geeignete Kandidatinnen und Kandidaten ausgesucht: Auf dem Handy nach links wischen, heißt: kein Interesse. Ein Wisch nach rechts, und der Chat ist eröffnet – sofern die andere Person auch nach rechts gewischt hat. Das Prinzip ist bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So bequem und niedrigschwellig diese Swipe-Funktion auch sein mag: Sie wird bei Dating-Apps oft kritisiert, weil sie viele Menschen für ein oberflächliches Instrument halten, mit dem man Menschen anhand weniger Details im Profil in Sekundenschnelle bewerten soll. Stark bearbeitete Bilder, Angaben über die Körpergröße und Hobbys sowie ein paar kecke Sprüche – viel mehr erfährt man nicht über den Menschen. Und wie viel davon authentisch ist, erfährt man meist erst beim ersten Date. Viele Dating-App-Userinnen und -User berichteten zuletzt, dass sie das ewige Swipen eher erschöpft als bereichert – und es vor allem nicht immer das beste Mittel ist, um eine Beziehung zu finden. Droht unseren Freundschaften nun ein ähnliches Schicksal?

Expertin: Freundschaften werden „endlich mal so ernst genommen, wie eine Liebesbeziehung“

„Als Freundschaftsforscherin würde ich nicht kulturpessimistisch an Freundschafts-Apps herangehen“, sagt Hahmann, „sie bieten eine zusätzliche Möglichkeit, sehr gezielt Menschen kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben.“ Mit wem man zusammen studiert, arbeitet oder im Tennisclub spielt, liegt schließlich nicht in der eigenen Hand – gerade mit Nischeninteressen kann man es in bestimmten Umfeldern schwer haben, Gleichgesinnte zu finden. In den Freundschafts-Apps lässt sich dagegen schon oft im Vorfeld herausfinden, wer ebenfalls ein Faible für nerdige Brettspiele à la „Dungeons and Dragons“ oder fürs Comiczeichnen hat – zumindest dann, wenn es im Profil steht.

„Über das Internet kann man sich vielleicht ein wenig kennenlernen und sich verabreden. Aber bis daraus eine Freundschaft wird, fehlen noch sehr viele Schritte.“ Julia Hahmann, Freundschaftsforscherin

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die Freundschaftssuche per App von Oberflächlichkeit geprägt wird, befürchtet Hahmann nicht – zumal es bei Freundschaften anders als beim Dating nicht auf das Aussehen und um sexuelle Attraktivität geht. Ist sie lustig? Teilt er meine Leidenschaft für Sport? Ist sie empathisch und habe ich das Gefühl, dass ich mich bei ihr selbst offenbaren kann? Das sind alles Dinge, die eine Freundschaft eher ausmachen – auch wenn sich die tatsächliche Kompatibilität selten beim ersten Kontakt in der App beurteilen lässt. „Über das Internet kann man sich vielleicht ein wenig kennenlernen und sich verabreden. Aber bis daraus eine Freundschaft wird, fehlen noch sehr viele Schritte“, sagt Hahmann.

Die Freundschaftsforscherin bewertet das Interesse an Freundschafts-Apps insgesamt eher positiv. „Man kann es so deuten, dass Freundschaften endlich mal so ernst genommen werden wie eine Liebesbeziehung“, sagt sie. Wir seien nicht nur auf wenige enge Beziehungen familiärer oder intimer Art angewiesen, sondern eben auch auf mehrere platonische von jeweils unterschiedlicher Intensität. Das sei wichtig für unsere soziale Identität. Forschende der US-amerikanischen Brigham Young University fanden 2010 sogar heraus, dass soziale Beziehungen, darunter Freundschaften sowie regelmäßiger Kontakt zu Nachbarinnen und Nachbarn und Kolleginnen und Kollegen, unsere Überlebenschancen um 50 Prozent erhöhen. Nur wenige zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen sei dagegen mit anderen Risikofaktoren wie 15 Zigaretten täglich zu rauchen oder alkoholsüchtig zu sein vergleichbar. Und nicht nur das: Es sei sogar schlimmer, als keinen Sport zu treiben – und dreimal so schädlich wie Übergewicht.

Menschen finden online schon lange Freunde – aber nicht alle treffen sich auch „offline“

Für Bumble und Tinder sind die Freundschaftsfunktionen mehr oder weniger ein Beiwerk, allen voran nutzen Menschen die Plattformen fürs Dating. Doch beide haben erkannt, dass außer Liebe, Sex und Beziehungen auch Freundschaften gesucht werden. Glaubt man einer 2015 veröffentlichten Studie der Hochschule Fresenius in Köln, war auf Tinder schon damals die Erfolgsquote höher, Freundschaften zu schließen, als die, sexuelle Kontakte oder eine romantische Beziehung zu finden.

Schon seit Jahren gibt es auch Apps, die sich sogar einzig und allein platonischen Beziehungen widmen: Friendsup zum Beispiel, die ausschließlich an Frauen gerichtet ist, oder Meetup – eine App, mit der man basierend auf den eigenen Interessen passende Gruppen und Events mit Gleichgesinnten finden kann. Und auch schon in früheren Zeiten des Internets, als soziale Netzwerke noch im Browser statt per App bedient werden mussten, haben Menschen online neue Leute kennengelernt. Ob sie sich auch im „richtigen Leben“ treffen, ist aber eine andere Frage. Immerhin gab fast ein Drittel (32 Prozent) der 18- und 24-Jährigen in Deutschland im Rahmen einer Umfrage von Statista in Kooperation mit YouGov 2018 an, gute Freundinnen und Freunde im Internet zu haben, die sie „offline“ gar nicht kennen. Bei den über 55-Jährigen waren es immerhin noch 15 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Menschen hatten im Lockdown große Sehnsucht nach den Freunden

Freundschafts-Apps sind dagegen darauf ausgelegt, online lediglich den ersten Kontakt zu knüpfen – die Freundschaft soll dann auch ins „reale Leben“ getragen werden. In Zeiten der coronabedingten Lockdowns und Kontaktbeschränkungen war Letzteres zwar zeitweise nicht möglich, dennoch erfreuten sich solche App-Dienste zunehmender Beliebtheit. Auch Bumble-CEO Whitney Wolfe Herd erkannte schon im September 2020 den „sehr interessanten Trend“, oder vielmehr den „Wunsch nach platonischen Beziehungen“ in Zeiten der Pandemie, wie sie gegenüber Aljazeera erklärte. Sie kündigte folglich an, mehr in die appinterne Freundschaftsfunktion investieren zu wollen, nachdem 9 Prozent der damaligen Nutzerinnen und Nutzer auf „BFF“ unterwegs waren. Laut des Statistikportals „Earthweb“ zählt das Feature 2022 nun drei Millionen Userinnen und User.

Der Wunsch, online Freundinnen und Freunde zu finden, ist ein anhaltender Trend – und einer, der auch nicht an Tinder vorbeigeht. Laut der Dating-App ist die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer, die in ihrer Profilbeschreibung „Looking for Friends“ angegeben haben, allein von Februar bis September 2022 um 36 Prozent gestiegen. Laut Hahmann könnte das gestiegene Interesse auch teilweise mit den Erfahrungen zu tun haben, die Menschen in der Corona-Pandemie machen mussten. „Studien haben gezeigt, wie sehr Menschen ihre Freundinnen und Freunde während der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen vermisst haben. Diese Sehnsuchtserfahrung hat womöglich dazu geführt, dass viele mehr Wert auf Freundschaften legen“, sagt sie.

„Wir leben in Zeiten, in denen viele Menschen sehr häufig umziehen und eben nicht lebenslang in der gleichen Nachbarschaft oder Community aufwachsen. Deswegen ist es schwieriger geworden, Freundschaften zu knüpfen und zu finden.“ Julia Hahmann, Freundschaftsforscherin

Freundschaften zu finden, ist heutzutage schwieriger – aber Apps können helfen

Vielleicht sind einigen Menschen Freundschaften sogar wichtiger geworden als Beziehungen. Die Akzeptanz für eine stark auf Freundschaft zentrierte Lebensweise sei Hahmann zufolge gestiegen – das treffe auch auf andere pluralisierte Lebensentwürfe wie Patchworkfamilien oder wechselnde Partnerschaften zu. Wer sich aber nach Freundschaften sehnt, hat es heutzutage nicht immer leicht. „Wir leben in Zeiten, in denen viele Menschen sehr häufig umziehen und eben nicht lebenslang in der gleichen Nachbarschaft oder Community aufwachsen. Deswegen ist es schwieriger geworden, Freundschaften zu knüpfen und zu finden“, schränkt Hahmann ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein weiterer erschwerender Faktor sei die Zeit, von der man mit steigendem Alter oft immer weniger hat. In manchen Lebensphasen werde es also schwieriger, Freundschaften zu finden und zu pflegen. Denn wenn man etwa Vollzeit arbeite und Sorgeverantwortung für Kinder oder ältere Menschen trage, dann werde die Freundschaft vorerst weniger relevant. Doch das macht sie nicht weniger wichtig. „Apps bieten die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen und mit ihnen Treffen zu vereinbaren. Wenn uns dafür sonst die Zeit fehlt, ist es doch super, dass uns Apps dabei helfen können“, betont Hahmann.