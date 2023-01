PS Plus im Januar 2023: Welche Spiele gibt es diesen Monat gratis?

Ob Playstation Essential, Extra oder Premium – wer eines der Abo-Modelle von Playstation Plus nutzt, kann sich Monat für Monat über neue inklusive Spiele freuen. Hier erfahren Sie, welche Titel im Januar 2023 gratis für Playstation-Abonnenten erhältlich sind und ab wann sie heruntergeladen werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

PS Plus Essential im Januar 2023: Diese Spiele gibt es ab 3. Januar gratis

Die Gratis-Spiele für PS Plus Abonnenten im Dezember wurden offiziell von Playstation bekanntgegeben. Wer mindestens über ein Essential-Abo verfügt, kann die folgenden Titel ab Dienstag, dem 3. Januar 2023 herunterladen:

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4/PS5)

Fallout 76 (PS4)

Axiom Verge 2 (PS4/PS5)

Bis zum Montag, den 2. Januar hatten PS Plus-Mitglieder noch die Chance, die Dezember-Spiele Divine Knockout: Founder‘s Edition, die Mass Effect Legendary Edition und Biomutant herunterzuladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Star Wars Jedi: Fallen Order

Plattform: PS4/PS5

Release: 2019

Publisher: Respawn Entertainment, LLC

Genre: Action-Rollenspiel

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Jedi-Padawans in der neuen „Star Wars“-Geschichte von Respawn Entertainment – den Entwicklern von Apex Legends und Titanfall. Die Geschichte spielt nach den Ereignissen von Episode III: Die Rache der Sith und der tödlichen Order 66 von Senator Palpatine – mit der er den Jedi-Orden vernichten und damit den Weg für den Aufstieg des Imperiums ebnen will. Sie sind der letzte Jedi-Padawan und damit auch die letzte Hoffnung des Ordens. Heben Sie die Scherben Ihrer zersplitterten Vergangenheit auf und schließen Sie Ihre Jedi-Ausbildung ab. Erlernen Sie starke neue Machtfähigkeiten und meistern Sie Ihr Lichtschwert, während Sie versuchen, den Jedi-Orden wiederaufzubauen. Kämpfen Sie, damit Sie dem Imperium und seinen tödlichen Inquisitoren immer einen Schritt voraus sind, nutzen Sie Ihre Jedi-Ausbildung, um an jeden Kampf strategisch heranzugehen, und besuchen Sie entlegene Orte in der „Star Wars“-Galaxie, in denen es von neuen Charakteren, Kreaturen, Feinden und Droiden wimmelt.

Fallout 76

Plattform: PS4

Release: 2018

Publisher: Bethesda Softworks

Genre: Action-Rollenspiel

In dieser Open-World-Multiplayer-Fortsetzung der Fallout-Geschichte erkunden Sie ein riesiges Ödland, das durch einen Atomkrieg verwüstet wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bethesda Game Studios, die Entwickler von Skyrim und Fallout 4, heißen Sie in Fallout 76 willkommen. In dieser Online-Fortsetzung ist jeder überlebende Mensch ein echter Spieler. Sie müssen entscheiden, ob Sie mit anderen zusammenarbeiten oder nicht, um zu überleben. Während die nukleare Vernichtung droht, erkunden Sie die bisher größte und dynamischste Welt des legendären Fallout-Universums.

Axiom Verge 2

Plattform: PS4/PS5

Release: 2021

Publisher: Thomas Happ Games LLC

Genre: Metroidvania

Erkunden Sie zwei miteinander verbundene Welten, nutzen Sie uralte Technologien und hinterfragen Sie die Realität in dieser Plattformer-Fortsetzung, die sich über das gesamte Universum mit brandneuen Charakteren, Fähigkeiten und Spielelementen ausdehnt. Erkunden Sie eine alternative erdähnliche Welt voller Ruinen einer alten, hochtechnisierten Zivilisation. Hacken Sie Maschinen, kämpfen Sie gegen Monster und setzen Sie Ihre ferngesteuerte Drohne ein, um die Breach zu betreten, eine parallele Realität, die zwar mit deiner in Verbindung steht, aber ihre ganz eigenen Gefahren birgt. Dabei sollten Sie jeden Zentimeter nach versteckten Gegenständen und Upgrades absuchen, die Sie zum Überleben brauchen werden.

Playstation Plus - das sind die aktuellen Abo-Modelle

Schon zu Beginn des Jahres gab es erste Gerüchte, mittlerweile steht fest: Sony hat einen neuen Online-Service ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine überarbeitete Variante des bisherigen Abo-Modells „PS Plus“, das bestenfalls auch mit der Konkurrenz – dem „Gamepass“ von Microsoft – mithalten kann. Seit Juni 2022 ist das neue Abo-Modell aktiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für User bringt das neue „PS Plus“ einige spannende Features mit sich, außerdem kann zwischen drei verschiedenen Optionen gewählt werden:

Playstation Plus Premium

Playstation Plus Extra

Playstation Plus Essential

Im Zuge der Umstellung wird Playstation Plus zudem mit Playstation Now zusammengeführt, sodass Letzteres nicht mehr als Service verfügbar ist. Vorteile, die bisher in Playstation Now enthalten waren, sind ab jetzt Teil der verschiedenen Mitgliedschaften, die unter Playstation Plus verfügbar sind.

Die günstigste Variante: Was kann Playstation Plus Essential?

Mit PS Plus Essential nutzen User das günstigste Abo-Modell, es enthält monatliche Spiele, den Zugang zum Online-Multiplayer sowie exklusive Rabatte. Ebenfalls enthalten sind der Cloud-Speicher und Share Play, exklusiv für die PS5 gibt es zudem die Playstation Plus Collection (darin enthalten sind 20 der erfolgreichsten PS4- und PS5-Titel, unter anderem „Bloodborne“, „God of War“, „Until Dawn“ oder „Persona 5″) und Spielhilfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das 12-Monats-Abonnement kostet 59,99€.

Die mittlere Variante: Was kann Playstation Plus Extra?

Mit Playstation Plus Extra erhalten User alle Vorteile von Playstation Essential. Zusätzlich enthält das Abo-Modell einen Spiele-Katalog mit hunderten Spielen, darunter bekannte AAA-Titel, aber auch innovative Indie-Spiele.

Ein 12-Monats-Abo kostet 99,99€.

Die Komplett-Variante: Was kann Playstation Plus Premium?

Neben allen Vorteilen der Essential- und Extra-Optionen bietet Playstation Plus Premium zusätzliche Testversionen von Spielen und Cloud-Streaming.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein 12-Monats-Abo kostet 119,99€.

Neue Playstation-Games im Oktober: Diese PS-Plus-Spiele gibt es jetzt

Ob Essential, Extra oder Premium – alle drei Abo-Modelle bieten Nutzern monatlich neue Spiele zum Download. Auch im Oktober stehen wieder einige Games bereit, die auf der PS4 und PS5 genutzt werden können.

Wann kann man die PS-Plus-Spiele herunterladen?

Sämtliche PS-Plus-Spiele für Januar stehen ab Dienstag, den 03.01.2023, im Playstation Store zum Download für PS-Plus-Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für Dezember 2022 können ab dann nicht mehr heruntergeladen werden. Die monatlichen Playstation-Plus-Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo finde ich die PS-Plus-Spiele für Januar 2023?

Die Downloads werden über den Playstation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens „PS Plus“, unter dem alle PS-Plus-Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild vom jeweiligen Spiel machen. Für PS-Plus-Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

Wie lädt man die PS-Plus-Spiele herunter?

Alle PS-Plus-Titel lassen sich über den Playstation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten-

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/do