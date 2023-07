PS Plus im Juli 2023: Welche Spiele gibt es diesen Monat gratis?

Ob Playstation Essential, Extra oder Premium – wer eines der Abo-Modelle von Playstation Plus nutzt, kann sich Monat für Monat über neue inklusive Spiele freuen. Hier erfahren Sie, welche Titel im Juli 2023 gratis für Playstation-Abonnenten erhältlich sind und ab wann sie heruntergeladen werden können.

PS Plus Essential im Juli 2023: Diese Spiele gibt es seit 4. Juli gratis

Die Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten im Juni wurden offiziell von Playstation bekannt gegeben. Wer mindestens über ein Essential-Abo verfügt, kann die folgenden Titel ab Dienstag, dem 4. Juli 2023 herunterladen:

Call of Duty Black Ops: Cold War | PS4, PS5

Alan Wake Remastered | PS4, PS5

Endling | PS4, PS5

Call of Duty Black Ops: Cold War | PS4, PS5

Black Ops Cold War entführt Fans in die Tiefen der volatilen geopolitischen Schlacht des Kalten Krieges in den frühen 1980er Jahren. Treffen Sie historische Persönlichkeiten und erfahren Sie harte Wahrheiten, während Sie rund um den Globus an berühmten Schauplätzen wie Ostberlin, Vietnam, der Türkei, dem sowjetischen KGB-Hauptquartier und anderen kämpfen. Folgen Sie als Eliteagent den Spuren einer zwielichtigen Gestalt auf der Mission, das globale Machtgleichgewicht zu destabilisieren und den Lauf der Geschichte zu verändern. Tauchen Sie gemeinsam mit den legendären Charakteren Woods, Mason und Hudson sowie einer neuen Gruppe von Agenten in das dunkle Zentrum einer globalen Verschwörung ein, die versuchen, eine jahrzehntelange Verschwörung zu stoppen. Über die Kampagne hinaus bietet Cold War ein Arsenal an Waffen und Ausrüstung in spannenden Multiplayer- und Zombies-Erlebnissen.

Alan Wake Remastered | PS4, PS5

Kehren Sie in diesem Remaster des preisgekrönten Kino-Actionspiels von Remedy Entertainment (Control, Max Payne) mit überarbeiteter Grafik und neuen Funktionen in die geheimnisvolle Stadt Bright Falls zurück. Der verstörte Autor Alan Wake begibt sich auf die verzweifelte Suche nach seiner vermissten Frau Alice. Nach ihrem mysteriösen Verschwinden aus der Stadt Bright Falls im pazifischen Nordwesten entdeckt er Seiten einer Horrorgeschichte, die er angeblich geschrieben hat, an die er sich jedoch nicht erinnern kann. Wake ist bald gezwungen, seinen Verstand in Frage zu stellen, da Seite für Seite vor seinen Augen die Geschichte wahr wird: Eine feindliche Präsenz übernatürlicher Dunkelheit übernimmt jeden, den sie findet, und bringt sie gegen ihn auf. Sie haben keine andere Wahl, als sich den Mächten der Dunkelheit zu stellen, bewaffnet nur mit Ihrer Taschenlampe, einer Pistole und den Überresten Ihres zerfetzten Geistes. Ihre alptraumhafte Reise auf der Suche nach Antworten auf das verblüffende Geheimnis, mit dem Sie konfrontiert sind, führt Sie in die schrecklichen Tiefen der Nacht.

Endling | PS4, PS5

Erleben Sie in diesem umweltbewussten Abenteuer eine von der Menschheit verwüstete Welt aus der Sicht des letzten Fuchses auf der Erde. Entdecken Sie die zerstörerische Kraft der Menschheit, die Tag für Tag die wertvollsten Ressourcen der natürlichen Umwelt verdirbt, verschmutzt und ausbeutet. Erkunden Sie verschiedene 3D-Side-Scrolling-Bereiche und verteidigen Sie Ihre kleinen Fellknäuel, füttern Sie sie, beobachten Sie, wie sie aufwachsen, nehmen Sie ihre einzigartigen Persönlichkeiten und Ängste wahr und, was am wichtigsten ist, helfen Sie ihnen, zu überleben. Nutzen Sie den Schutz der Nacht, um Ihre Fuchskinder heimlich an einen sichereren Ort zu bringen. Verbringen Sie den Tag mit Ruhe in einem improvisierten Unterschlupf und planen Sie Ihren nächsten Schritt sorgfältig – es könnte der letzte für Sie und Ihre Jungen sein.

PS-Plus-Spiele aus dem Juni: Letzte Chance nutzen

Bis zum Montag, den 3. Juli hatten PS-Plus-Mitglieder noch die Chance, die Juni-Spiele NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 und Trek to Yomi herunterzuladen.

Playstation Plus – das sind die aktuellen Abomodelle

Schon zu Beginn des Jahres gab es erste Gerüchte, mittlerweile steht fest: Sony hat einen neuen Online-Service ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine überarbeitete Variante des bisherigen Abo-Modells „PS Plus“, das bestenfalls auch mit der Konkurrenz – dem „Gamepass“ von Microsoft – mithalten kann. Seit Juni 2022 ist das neue Abomodell aktiv.

Für User bringt das neue „PS Plus“ einige spannende Features mit sich, außerdem kann zwischen drei verschiedenen Optionen gewählt werden:

Playstation Plus Premium

Playstation Plus Extra

Playstation Plus Essential

Im Zuge der Umstellung wird Playstation Plus zudem mit Playstation Now zusammengeführt, sodass Letzteres nicht mehr als Service verfügbar ist. Vorteile, die bisher in Playstation Now enthalten waren, sind ab jetzt Teil der verschiedenen Mitgliedschaften, die unter Playstation Plus verfügbar sind.

Die günstigste Variante: Was kann Playstation Plus Essential?

Mit PS Plus Essential nutzen User das günstigste Abomodell, es enthält monatliche Spiele, den Zugang zum Online-Multiplayer sowie exklusive Rabatte. Ebenfalls enthalten sind der Cloud-Speicher und Share Play, exklusiv für die PS 5 gibt es zudem die Playstation Plus Collection (darin enthalten sind 20 der erfolgreichsten PS-4- und PS-5-Titel, unter anderem „Bloodborne“, „God of War“, „Until Dawn“ oder „Persona 5″) und Spielhilfen.

Das Zwölf-Monate-Abonnement kostet 59,99 Euro.

Die mittlere Variante: Was kann Playstation Plus Extra?

Mit Playstation Plus Extra erhalten User alle Vorteile von Playstation Essential. Zusätzlich enthält das Abomodell einen Spiele-Katalog mit Hunderten Spielen, darunter bekannte AAA-Titel, aber auch innovative Indie-Spiele.

Ein Zwölf-Monate-Abo kostet 99,99 Euro.

Die Komplettvariante: Was kann Playstation Plus Premium?

Neben allen Vorteilen der Essential- und Extra-Optionen bietet Playstation Plus Premium zusätzliche Testversionen von Spielen und Cloud-Streaming.

Ein Zwölf-Monate-Abo kostet 119,99 Euro.

Wann kann man die PS-Plus-Spiele herunterladen?

Sämtliche PS-Plus-Spiele für Juni stehen ab Dienstag, den 06.06.2023, im Playstation Store zum Download für PS-Plus-Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für Mai 2022 können ab dann nicht mehr heruntergeladen werden. Die monatlichen Playstation-Plus-Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Wo finde ich die PS-Plus-Spiele für Januar 2023?

Die Downloads werden über den Playstation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens „PS Plus“, unter dem alle PS-Plus-Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild vom jeweiligen Spiel machen. Für PS-Plus-Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

Wie lädt man die PS-Plus-Spiele herunter?

Alle PS-Plus-Titel lassen sich über den Playstation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

