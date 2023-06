PS Plus im Juni 2023: Welche Spiele gibt es diesen Monat gratis?

Ob Playstation Essential, Extra oder Premium – wer eines der Abo-Modelle von Playstation Plus nutzt, kann sich Monat für Monat über neue inklusive Spiele freuen. Hier erfahren Sie, welche Titel im Juni 2023 gratis für Playstation-Abonnenten erhältlich sind und ab wann sie heruntergeladen werden können.

PS Plus Essential im Juni 2023: Diese Spiele gibt es ab 6. Juni gratis

Die Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten im Juni wurden offiziell von Playstation bekannt gegeben. Wer mindestens über ein Essential-Abo verfügt, kann die folgenden Titel ab Dienstag, dem 6. Juni 2023 herunterladen:

NBA 2K23 | PS4, PS5

Mit erstklassiger visueller Präsentation, aktuellen Kadern und historischen Teams hat sich das Spiel noch nie realer und vollständiger angefühlt als in NBA 2K23. Treten Sie als Ihre Lieblings-NBA- und WNBA-Teams und -Stars an und erleben Sie den Höhepunkt des realitätsgetreuen Gameplays. Beweisen Sie sich gegen die besten Spieler der Welt und stellen Sie Ihr Talent in MyCAREER oder The W unter Beweis. Kombinieren Sie die All-Stars von heute mit zeitlosen Legenden in MyTEAM. Bauen Sie als GM eine eigene Dynastie auf oder führen Sie die Liga als Commissioner in MyNBA in eine neue Richtung. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten außerdem Zugriff auf exklusive monatliche MyTEAM-Pakete im Spiel.

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Vermeiden Sie die Fehler der Vergangenheit und bauen Sie Ihre eigene Jurassic World für Dinosaurier und Besucher gleichermaßen in dieser Fortsetzung der Frontiers Managementsimulation Jurassic World Evolution aus dem Jahr 2018. Erleben Sie aufregende neue Funktionen, vier fesselnde Spielmodi und eine erweiterte Liste beeindruckender Dinosaurier. Tauchen Sie ein in eine fesselnde und originelle Jurassic World-Erzählung, die nach den weltbewegenden Ereignissen von Jurassic World: Fallen Kingdom spielt. Arbeiten Sie mit legendären Charakteren aus den Filmen zusammen, darunter Dr. Ian Malcolm (gesprochen von Jeff Goldblum) und Claire Dearing (gesprochen von Bryce Dallas Howard), und leiten Sie die Bemühungen zur Kontrolle, Erhaltung und Eindämmung wilder Dinosaurier, die jetzt in den USA wüten.

Trek to Yomi | PS4, PS5

Trek to Yomi ist ein hochstilisiertes filmisches Action-Abenteuer, das die fesselnde Geschichte von Hiroki während seines Sturzes gegen die Mächte des Bösen erzählt. Erleben Sie seine heldenhafte Rückkehr, um sein gescheitertes Versprechen einzulösen und die Menschen zu retten, die er zu beschützen geschworen hat. Als Gelübde an seinen sterbenden Meister schwören Sie, als junger Schwertkämpfer, Ihre Stadt und die Menschen, die Sie lieben, vor allen Bedrohungen zu schützen. Angesichts einer Tragödie müssen Sie, der einsame Samurai, Ihrer Pflicht nachgehen und über Leben und Tod hinausreisen, um sich selbst zu konfrontieren und Ihren Weg nach vorne zu bestimmen.

PS-Plus-Spiele aus dem Mai: Letzte Chance nutzen

Bis zum Montag, den 5. Mai haben PS-Plus-Mitglieder noch die Chance, die März-Spiele Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure und Tails of Iron herunterzuladen.

Playstation Plus – das sind die aktuellen Abomodelle

Schon zu Beginn des Jahres gab es erste Gerüchte, mittlerweile steht fest: Sony hat einen neuen Online-Service ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine überarbeitete Variante des bisherigen Abo-Modells „PS Plus“, das bestenfalls auch mit der Konkurrenz – dem „Gamepass“ von Microsoft – mithalten kann. Seit Juni 2022 ist das neue Abomodell aktiv.

Für User bringt das neue „PS Plus“ einige spannende Features mit sich, außerdem kann zwischen drei verschiedenen Optionen gewählt werden:

Playstation Plus Premium

Playstation Plus Extra

Playstation Plus Essential

Im Zuge der Umstellung wird Playstation Plus zudem mit Playstation Now zusammengeführt, sodass Letzteres nicht mehr als Service verfügbar ist. Vorteile, die bisher in Playstation Now enthalten waren, sind ab jetzt Teil der verschiedenen Mitgliedschaften, die unter Playstation Plus verfügbar sind.

Die günstigste Variante: Was kann Playstation Plus Essential?

Mit PS Plus Essential nutzen User das günstigste Abomodell, es enthält monatliche Spiele, den Zugang zum Online-Multiplayer sowie exklusive Rabatte. Ebenfalls enthalten sind der Cloud-Speicher und Share Play, exklusiv für die PS 5 gibt es zudem die Playstation Plus Collection (darin enthalten sind 20 der erfolgreichsten PS-4- und PS-5-Titel, unter anderem „Bloodborne“, „God of War“, „Until Dawn“ oder „Persona 5″) und Spielhilfen.

Das Zwölf-Monate-Abonnement kostet 59,99 Euro.

Die mittlere Variante: Was kann Playstation Plus Extra?

Mit Playstation Plus Extra erhalten User alle Vorteile von Playstation Essential. Zusätzlich enthält das Abomodell einen Spiele-Katalog mit Hunderten Spielen, darunter bekannte AAA-Titel, aber auch innovative Indie-Spiele.

Ein Zwölf-Monate-Abo kostet 99,99 Euro.

Die Komplettvariante: Was kann Playstation Plus Premium?

Neben allen Vorteilen der Essential- und Extra-Optionen bietet Playstation Plus Premium zusätzliche Testversionen von Spielen und Cloud-Streaming.

Ein Zwölf-Monate-Abo kostet 119,99 Euro.

Wann kann man die PS-Plus-Spiele herunterladen?

Sämtliche PS-Plus-Spiele für Juni stehen ab Dienstag, den 06.06.2023, im Playstation Store zum Download für PS-Plus-Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für Mai 2022 können ab dann nicht mehr heruntergeladen werden. Die monatlichen Playstation-Plus-Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Wo finde ich die PS-Plus-Spiele für Januar 2023?

Die Downloads werden über den Playstation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens „PS Plus“, unter dem alle PS-Plus-Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild vom jeweiligen Spiel machen. Für PS-Plus-Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

Wie lädt man die PS-Plus-Spiele herunter?

Alle PS-Plus-Titel lassen sich über den Playstation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

