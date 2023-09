PS Plus im Oktober 2023: Welche Spiele gibt es diesen Monat gratis?

Ob Playstation Essential, Extra oder Premium – wer eines der Abo-Modelle von Playstation Plus nutzt, kann sich Monat für Monat über neue inklusive Spiele freuen. Hier erfahren Sie, welche Titel im Oktober 2023 gratis für Playstation-Abonnenten erhältlich sind und ab wann sie heruntergeladen werden können.

PS Plus Essential im Oktober 2023: Diese Spiele gibt es diesen Monat gratis

Die Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten im Juni wurden offiziell von Playstation bekannt gegeben. Wer mindestens über ein Essential-Abo verfügt, kann die folgenden Titel ab Dienstag, dem 3. Oktober 2023 herunterladen:

The Callisto Protocol | PS4, PS5

Farming Simulator 22 | PS4

Weird West | PS4, PS5

In diesem narrativen Third-Person-Survival-Horrorspiel, das 300 Jahre in der Zukunft spielt, übernehmen Sie die Rolle von Jacob Lee – einem Schicksalsopfer, das in das Schwarzstahlgefängnis geworfen wird, ein Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto. Als sich die Insassen in monströse Kreaturen zu verwandeln beginnen, stürzt das Gefängnis ins Chaos.

Um zu überleben, müssen Sie sich in Sicherheit bringen, um dem Schwarzstahlgefängnis zu entkommen, und gleichzeitig die dunklen und beunruhigenden Geheimnisse aufdecken, die unter der Oberfläche von Callisto verborgen sind.

Mit einer einzigartigen Mischung aus Schießen und Nahkampf müssen Sie Ihre Taktik anpassen, um die sich schnell entwickelnden Kreaturen zu bekämpfen und gleichzeitig neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten freizuschalten, um der wachsenden Bedrohung zu entkommen und dem Schrecken von Jupiters totem Mond zu entkommen.

Übernehmen Sie die Rolle eines zeitgenössischen Landwirts und gestalten Sie Ihre Farm kreativ in drei verschiedenen Umgebungen in den USA und Europa. Der Landwirtschafts-Simulator 22 bietet eine breite Palette von landwirtschaftlichen Betrieben, die sich auf Ackerbau, Viehzucht und Forstwirtschaft konzentrieren – und jetzt auch mit aufregenden saisonalen Zyklen!

Mehr als 400 Maschinen und Werkzeuge von über 100 namhaften Agrarmarken wie John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra und vielen anderen stehen zur Verfügung, um Feldfrüchte wie Weizen, Mais, Kartoffeln und Baumwolle anzupflanzen und zu ernten. Neue Kategorien von Landmaschinen und Nutzpflanzen erweitern das Spielerlebnis um innovative Spielmechaniken.

Bewirtschaften Sie Ihre Farm im kooperativen Mehrspielermodus und erweitern Sie das Spiel um zahlreiche kostenlose Modifikationen, die von der Community erstellt wurden. Der Landwirtschafts-Simulator 22 bietet mehr Freiheit für Spieler als je zuvor und stellt Sie vor die Herausforderung, ein erfolgreicher Landwirt zu werden – also legen Sie los, bewirtschaften Sie Ihr Land und lassen Sie Ihre Farm gedeihen!

Entdecken Sie in diesem isometrischen Action-Rollenspiel eine düstere Fantasy-Neuinterpretation des Wilden Westens, in der Sie gemeinsam mit Gesetzeshütern und Revolverhelden die Grenze mit fantastischen Kreaturen teilen, die alle nach ihren eigenen Regeln und ihren eigenen Motiven handeln.

Das Spiel unterstützt verschiedene Spielstile in einer simulierten Sandbox-Welt, in der Charaktere, Fraktionen und sogar Orte auf Ihre Entscheidungen reagieren und Sie mit anspruchsvollen Entscheidungen und unumkehrbaren Konsequenzen konfrontieren, einschließlich des Todes.

Erforschen Sie die Welt durch die Entstehungsgeschichten verschiedener Charaktere und bewegen Sie sich von der Reise eines Charakters zum nächsten, bis alle in einem finalen Kapitel zusammenfinden.

PS-Plus-Spiele aus dem Oktober: Letzte Chance nutzen

Bis zum Montag, den 2. Oktober haben PS-Plus-Mitglieder noch die Chance, die August-Spiele Saints Row, Black Desert – Traveler Edition und Generation Zero herunterzuladen.

Playstation Plus – das sind die aktuellen Abomodelle

Schon zu Beginn des Jahres gab es erste Gerüchte, mittlerweile steht fest: Sony hat einen neuen Online-Service ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine überarbeitete Variante des bisherigen Abo-Modells „PS Plus“, das bestenfalls auch mit der Konkurrenz – dem „Gamepass“ von Microsoft – mithalten kann. Seit Juni 2022 ist das neue Abomodell aktiv.

Für User bringt das neue „PS Plus“ einige spannende Features mit sich, außerdem kann zwischen drei verschiedenen Optionen gewählt werden:

Playstation Plus Premium

Playstation Plus Extra

Playstation Plus Essential

Im Zuge der Umstellung wird Playstation Plus zudem mit Playstation Now zusammengeführt, sodass Letzteres nicht mehr als Service verfügbar ist. Vorteile, die bisher in Playstation Now enthalten waren, sind ab jetzt Teil der verschiedenen Mitgliedschaften, die unter Playstation Plus verfügbar sind.

Die günstigste Variante: Was kann Playstation Plus Essential?

Mit PS Plus Essential nutzen User das günstigste Abomodell, es enthält monatliche Spiele, den Zugang zum Online-Multiplayer sowie exklusive Rabatte. Ebenfalls enthalten sind der Cloud-Speicher und Share Play, exklusiv für die PS 5 gibt es zudem die Playstation Plus Collection (darin enthalten sind 20 der erfolgreichsten PS-4- und PS-5-Titel, unter anderem „Bloodborne“, „God of War“, „Until Dawn“ oder „Persona 5″) und Spielhilfen.

Das Zwölf-Monate-Abonnement kostet 59,99 Euro.

Die mittlere Variante: Was kann Playstation Plus Extra?

Mit Playstation Plus Extra erhalten User alle Vorteile von Playstation Essential. Zusätzlich enthält das Abomodell einen Spiele-Katalog mit Hunderten Spielen, darunter bekannte AAA-Titel, aber auch innovative Indie-Spiele.

Ein Zwölf-Monate-Abo kostet 99,99 Euro.

Die Komplettvariante: Was kann Playstation Plus Premium?

Neben allen Vorteilen der Essential- und Extra-Optionen bietet Playstation Plus Premium zusätzliche Testversionen von Spielen und Cloud-Streaming.

Ein Zwölf-Monate-Abo kostet 119,99 Euro.

Neue Playstation-Games im Oktober: Diese PS-Plus-Spiele gibt es jetzt

Ob Essential, Extra oder Premium – alle drei Abomodelle bieten Nutzern monatlich neue Spiele zum Download. Auch im Oktober stehen wieder einige Games bereit, die auf der PS4 und PS5 genutzt werden können.

Wann kann man die PS-Plus-Spiele herunterladen?

Sämtliche PS-Plus-Spiele für Oktober stehen ab Dienstag, den 03.08.2023, im Playstation Store zum Download für PS-Plus-Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für September 2022 können ab dann nicht mehr heruntergeladen werden. Die monatlichen Playstation-Plus-Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Wo finde ich die PS-Plus-Spiele für Oktober 2023?

Die Downloads werden über den Playstation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens „PS Plus“, unter dem alle PS-Plus-Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild vom jeweiligen Spiel machen. Für PS-Plus-Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

Wie lädt man die PS-Plus-Spiele herunter?

Alle PS-Plus-Titel lassen sich über den Playstation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

