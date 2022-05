Unter anderem in Deutschland wird an Christi Himmelfahrt Vatertag gefeiert. Zu diesem Anlass finden Sie hier eine Auswahl an heiteren Sprüchen, Zitaten und Gedichten zum Versenden auf dem Messengerdienst Ihrer Wahl.

Am Donnerstag, 26. Mai, ist Christi Himmelfahrt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland haben frei, seit 1934 zählt das christliche Fest zu den gesetzlichen Feiertagen in Deutschland. Vielen ist der Tag als Vatertag, in Ostdeutschland auch als Herren- oder Männertag, geläufig. Vor allem Ausflugstouren – mit Bier und Bollerwagen – sind ein beliebter Brauch, der sich rund um den Vatertag gebildet hat. Wer seinen Mitmenschen am feuchtfröhlichen Vatertag eine Freude machen will, findet hier Ideen für heitere Grußbotschaften.

Kurze Sprüche zum Vatertag für Whatsapp

Ein Papa kann vieles ersetzen, aber niemand kann einen Papa ersetzen. Froher Vatertag! ❤️

Du bist der süßeste und liebenswerteste Vater 👨, den es auf der Welt gibt und deshalb bin ich glücklich, dass du mein Papa bist. 😊

Mein Vater ist wie eine Kerze 🕯️ für mich, die Licht 🔥 in die Dunkelheit bringt.

Alles Gute zum Vatertag! 😊 Du bist der beste Papa der ganzen, großen Welt. 🌍

Ein Vater ist jemand, der plötzlich Fotos in seiner Brieftasche 👛 trägt, wo vorher sein Geld war. 🤑 Alles Gute zum Vatertag!

Lieber Papa, hör’ gut zu, der beste Vati, der bist du! 😘

Deine führende Hand 🖐️ wird immer auf meinen Schultern bleiben. Vielen Dank, dass du immer für mich da warst. Alles Gute zum Vatertag. 👨‍👧 / 👨‍👦

Es gibt so viele Väter auf Erden hier 🌍 Doch einer ist der Beste, und der gehört mir! 👨‍👦 / 👨‍👧

Ich mache es dir oftmals schwer – doch Papa, ich mag dich wirklich sehr! 💕

Zitate zum Vatertag

Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern. (Friedrich Schiller)

Des Vaters Liebe ist der Sohn und des Sohnes Liebe – ist dessen Sohn. (Aus dem Talmud)

Samstags gehört Vati mir. (Werbespruch des DGB zur Einführung der Fünftagewoche in Deutschland)

Des Vaters Selbstbeherrschung ist der beste Unterricht für seine Kinder. (Friedrich Halm)

Jede Generation lächelt über die Väter, lacht über die Großväter und bewundert die Urgroßväter. (William Somerset Maugham)

Vater werden ist nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. (Wilhelm Busch)

Gedichte zum Vatertag

Die Oma murmelt leise vor sich her

– sie spricht mit Opa, doch den gibt’s nicht mehr …

Im Bettchen nebenan schläft süß das Kind;

die Mutter strickt, der Vater spinnt …

(Heinz Erhardt)

---

Ich wünsch’ dir so vieles, mein lieber Papa,

und ach, wie wenig ich bringe!

Drum leg ich Gott die Wünsche nah’

dem Geber aller Dinge.

Ich wünsch’ dass Gott Dich erhalten mag

so frisch und gesund wie heute,

damit wir feiern noch oft den Tag

zu Deiner und unsrer Freude.

Er schick’ Dir des Glückes Sonnenschein

an jedem neuen Morgen,

und für ein artig Töchterlein -

dafür will ich selber sorgen!

(Georg Lang)

---

Was die Erde Schönes kennt,

Was sie hold und lieblich nennt,

Was sie hoch und heilig glaubt,

reicht nicht an des Vaters Haupt.

(Franz Grillparzer)

---

Zum Vatertag, da wünsch’ ich Dir

sieben Schnäpse und drei Bier!

Und zur Freude, und zum Trost,

sagen wir heut’ alle Prost!

---

RND/pf