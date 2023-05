﻿Was wollte ich jetzt machen? Wenn das Smartphone die Konzentration raubt

Herr Korte, das Handy ist für viele Menschen ein ständiger Begleiter. Sie schauen permanent auf ihr Smartphone – und am Ende des Tages fühlen sie sich vor lauter Bildschirmzeit oft erschöpft. Was steckt hinter diesem Gefühl der Reizüberflutung?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn wir schnell zwischen Tätigkeiten hin und her wechseln – zwischen Handy, Laptop und Gesprächen zum Beispiel –, kann das den Stirnlappen im Gehirn ermüden. Das sind die Gehirnareale, die mit dem Arbeitsgedächtnis assoziiert sind. Wenn wir ständig zwischen Tätigkeiten wechseln, geht dem Stirnlappen irgendwann die Kraft aus – genauso wie ein Muskel ermüdet, wenn wir ihn stark trainieren. Das Gehirn empfindet die vielen Reize als Stress, das lässt sich auch anhand der Stresshormone im Blut messen. Schließlich muss es mehr Informationen verarbeiten, als es leisten kann. Die Folgen: Wir haben unsere Emotionen weniger gut unter Kontrolle, sind weniger belastbar und fühlen uns schlapp.

Warum ist es für uns so schwer, Smartphones und Co. zu widerstehen, wenn sie uns auf Dauer doch so erschöpfen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten Apps sind so gestaltet, dass sie uns stets belohnen – und wir suchen immer Tätigkeiten, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir belohnt werden. Ein typisches Beispiel: Wir posten ein Bild von uns in einem sozialen Netzwerk und schauen, wie viele Menschen es liken. Und wenn wir auf solchen Plattformen runterscrollen, sehen wir Beiträge von Freundinnen und Freunden und unzählige andere Inhalte, die uns interessieren und mit denen wir interagieren können. Und all das sind kleine Belohnungen für das Gehirn, an die wir uns gewöhnen. Sprich: Wir gehen diesen Tätigkeiten immer wieder nach, um belohnt zu werden.

Dazu trägt sicherlich auch die fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) der Apps bei.

Ja, denn KI kann ähnlich wie unsere Gehirne inzwischen sehr gut Muster erkennen. Durch Mustererkennung erfassen sie zum Beispiel auf Tiktok oder Youtube, welche Videos wir gern sehen. Denn jedes Video hat eine Reihe von Stichworten, zum Beispiel: Katze, Essen, witzig. Und mit jedem weiteren Video kann der Algorithmus erkennen, welche Stichworte besonders unseren Interessen entsprechen und uns bessere Vorschläge geben. Dadurch bleiben wir oft länger auf Apps hängen, als uns lieb ist.

Martin Korte ist Professor für Neurobiologie an der TU Braunschweig und Autor zahlreicher Bücher, darunter „Long Covid – wenn der Gehirnnebel bleibt“ und „Jung im Kopf: Erstaunliche Einsichten der Gehirnforschung in das Älterwerden.“ © Quelle: Felsch Fotodesign

Kinder wachsen förmlich mit dieser ständigen Ablenkung auf, haben oft mehrere Bildschirme gleichzeitig an – neben dem PC-Monitor noch den Fernseher und das Smartphone. Ist das auf Dauer schädlich für ihre Entwicklung?

Was auf jeden Fall nicht gut für die kindliche Gehirnentwicklung ist, ist eine Monokultur an Tätigkeiten. Denn wenn Kinder wirklich nur noch vor digitalen Medien hängen, bekommen sie nicht mit, was sie interessiert oder was auch andere Kinder denken und fühlen. Sie sind dann im Grunde nur noch fremdgesteuert von mächtigen Techkonzernen, die sie mit ihren Produkten beschäftigt halten. Wichtig wäre es also für Eltern, darauf zu achten, dass ihre Kinder noch Zeit mit anderen Kindern verbringen und auch genügend Bewegung bekommen, damit sie nicht auch noch irgendwann an Übergewicht leiden und ihre Knochen- und Muskelentwicklung gestört wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist es denn immer gleich schädlich, wenn wir viel Zeit mit digitalen Medien verbringen, weil es Spaß macht – egal, ob wir jung oder alt sind?

Es spricht nichts dagegen, digitale Medien einfach nur aus dem Grund zu nutzen, weil sie Spaß machen. Die Nutzung muss nicht immer einen Effizienzcharakter haben, also nur dazu dienen, die kognitiven Fähigkeiten zu trainieren. Wir können auch einfach mal Videos sehen, die wir witzig finden und die uns vom sonstigen Alltagsstress ablenken. Wichtig finde ich nur, dass wir besser darin werden müssen, die Geräte auch mal auszustellen, damit sie nicht zur Last werden.

Irgendwann greifen wir dann nur noch aus Gewohnheit zum Handy und nicht mehr, weil wir Spaß daran haben.

Gibt es dafür einige effektive Strategien?

Ich bin zum Beispiel abends nicht im gleichen Zimmer wie mein Smartphone und kann davon also auch nicht abgelenkt werden. Wenn wir uns bewusst entscheiden, das Smartphone zu nutzen und dann auch wieder wegzulegen, haben wir auch mehr Freude daran, uns damit zu beschäftigen. Wenn wir uns aber tagtäglich davon alle fünf Minuten ablenken lassen, kommt es viel schneller zu einer Reizüberflutung. Und irgendwann greifen wir dann nur noch aus Gewohnheit zum Handy und nicht mehr, weil wir Spaß daran haben.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es klingt einfach, das Handy wegzulegen, aber sicherlich fällt das vielen Menschen sehr schwer. Was raten Sie ihnen?

Ich empfehle, erst mal alles an Ablenkung beiseitezulegen, durchzuatmen und nachzudenken, womit Sie wirklich ihre Zeit verbringen möchten. Wollen Sie das Handy wirklich benutzen, weil Sie Freude daran haben, oder nur aus Gewohnheit? Wenn Sie dann nach dem Smartphone greifen, weil Sie jetzt gern Videos schauen wollen, ist das immerhin eine bewusste Entscheidung. Andernfalls können Sie sich bewusst entscheiden, das Handy wegzulegen und Ihre Zeit ohne Ablenkung mit etwas zu verbringen, dass Ihnen wirklich Freude bereitet. Und mit der Zeit werden Sie feststellen, dass sowohl die Offline- als auch Onlinezeiten mehr Spaß machen, wenn Sie nicht ständig unter dieser Reizüberflutung leiden.

Martin Korte: „Frisch im Kopf. Wie wir uns aus der digitalen Reizüberflutung befreien“, DVA-Verlag, 24 Euro. © Quelle: DVA Verlag

In vielen Bürojobs kommen aber auch andere ständige und berufsbedingte Ablenkungen als das Smartphones oder Social Media hinzu.

Ja, zum Beispiel Messengerprogramme wie E-Mails. Sobald wir den Ton hören, der uns signalisiert, dass wir eine neue Nachricht erhalten haben, entsteht ein innerer Druck. Denn natürlich haben wir alle schon mal erlebt, dass eine wichtige Mail ankommt, auf die wir schnell antworten mussten. Deswegen klickt ein typischer deutscher Mitarbeiter auch innerhalb von 40 Sekunden auf eine eingehende Nachricht. Allerdings sind 70 Prozent aller Mails überhaupt nicht relevant für uns – das heißt, dass die Unterbrechungen komplett überflüssig waren und uns nur von der Arbeit abgelenkt haben. Auch hier wäre es sinnvoll, diese Töne – wenn möglich – auszuschalten und nur an festen Zeiten in die E-Mails zu schauen.

Auf einmal ist alles weg: Wie kommt es zu einem Blackout? Wenn wir in stressigen Situationen plötzlich gar nicht mehr wissen, was wir gerade tun oder sagen wollten, dann spricht man von einem Blackout. In dem Moment fühlt sich das Gehirn nicht nur wie ausgeschaltet an, ein Teil des Gehirns ist das sogar tatsächlich, wie ein Neurowissenschaftler erklärt. Abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sagten zu Beginn, dass das Gehirn wie ein Muskel ist, der bei Anstrengung ermüden kann. Lässt es sich also wie ein Muskel trainieren, damit wir konzentriert und ohne Reizüberflutung zwischen Tätigkeiten wechseln können?

Jedenfalls nicht, indem wir uns immer wieder parallel vielen Tätigkeiten gleichzeitig widmen – denn damit trainieren wir nicht, konzentrierter unseren Aufgaben nachzugehen, sondern stattdessen darauf zu achten, was wir gerade nicht tun. Das ist zum Beispiel bei der Arbeit nicht förderlich: Wenn wir ständig von E-Mails und Smartphone-Alarmierungen abgelenkt sind, brauchen wir etwa 50 Prozent länger, um unsere Aufgaben zu erledigen, als wenn wir sie der Reihe nach machen würden. Und wir machen zudem 40 Prozent mehr Fehler. Wenn wir wirklich besser darin werden wollen, schnell zwischen Tätigkeiten zu wechseln, müssen wir gezielt das Konzentrationsvermögen trainieren.

Und wie gelingt das?

Indem wir zum Beispiel Bücher lesen, denn dabei wechseln wir relativ langsam die Seiten, vielleicht alle drei Minuten. Außerdem müssen wir uns immer das, was in den Geschichten geschrieben steht, in unserer Fantasie vor Augen führen – und dafür braucht es Konzentration. Durch Sport können wir ebenfalls unser Konzentrationsvermögen trainieren. Denn wenn wir uns bewegen, müssen wir fokussiert sein, um unser Gleichgewicht zu halten und auf unsere Umwelt zu reagieren. Außerdem wird das Gehirn beim Sport gut durchblutet.