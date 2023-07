Richtiger Weg, aber kein Ziel in Sicht: Die zähe Suche der Gaming-Branche nach inklusiven Lösungen

Oliver König steht im Microsoft Atrium in Berlin-Mitte und erklärt noch einmal, wie man das Rennspiel „Forza Horizon 5″ an der aufgebauten Teststation spielt. Ein Joystick kontrolliert alles. Einfach nur den Knüppel bewegen, um zu beschleunigen und zu lenken! Aber sehr vorsichtig. Wie vorsichtig? Einmal auch nur minimal zu kräftig gedrückt, und der Wagen schießt über die Strecke hinaus durch das Kiesbett und den Berg hinauf. Oliver König sitzt als Projektleiter bei Humanelektronik an einer wichtigen Schnittstelle von Spiel und Mensch. Er weiß: Was für die meisten übersensibel an der Grenze zur Unspielbarkeit wirkt, ist für manche genau richtig.

Sein Unternehmen berät Spielefans, die mit verschiedenen motorischen Einschränkungen leben und nicht einfach ein handelsübliches Gamepad mit 17 Knöpfen in die Hand nehmen können. Mit speziell abgestimmten Lösungen können viele von ihnen dann genauso gut spielen, wie alle anderen auch. Und ihre Spezialcontroller sind für Menschen ohne Behinderung mitunter so schwer zu steuern, wie umgekehrt.

Kleine Bühne für Barrierefreiheit

Während der Special Olympics hat Microsoft in Berlin zu einem Netzwerktreffen eingeladen, bei dem es um die Inklusion im Gaming geht. Zu besprechen gibt es viel, denn in den letzten Jahren hat die Branche große Schritte gemacht.

Erstens gibt es endlich auch Lösungen für Menschen, die einfach mitspielen und nicht an Technik herumbasteln wollen. Für Xbox, Switch, und bald auch Playstation sind modulare Controller erhältlich, an die verschiedene Eingabegeräte angeschlossen werden können. Lange funktionierte das praktisch nur am PC.

Ein modularer Controller für Sonys Playstation. © Quelle: Sony

Zweitens fallen in den letzten Jahren immer mehr Spiele mit umfangreichen Funktionen für mehr Barrierefreiheit auf. Früher versteckten sich Teile der Szene hinter einer elitären Haltung: Wer nicht gut genug für schwere Spiele war, der sollte halt besser werden. Heute fahren die Autos in „Forza Horizon 5″ bei Bedarf sogar in Zeitlupe, oder die ganze Welt wird durch starke Farbfilter in „The Last of Us 2″ leichter lesbar. Heute verstehen immer mehr Entwicklerinnen und Entwickler, dass ihr Publikum unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt und trotzdem ernst genommen werden will.

Aktuelle Zahlen unterstreichen die Größe der Zielgruppe. Je nach Fragestellung und Studie geben über 20 Prozent der Spielenden an, mit irgendeiner Form von Behinderung zu leben. Eine aktuelle Studie von Newzoo landet für die USA und Großbritannien gar bei Prozentzahlen um die 30 Prozent. Der Branchenverband Game hat für Deutschland zuletzt 8,2 Millionen Gamerinnen und Gamer mit Behinderung ermittelt. Die Zahlen sind unterschiedlich, aber hoch. Gemessen daran wirken erste Controller und eine Handvoll Spiele mit mehr Barrierefreiheit noch nicht wie der große Wurf.

Keine Königswege

Vielleicht kommt daher auch eine eher zurückhaltende Stimmung bei dem Treffen. Die Anwesenden wirken, als stehe die Branche noch am Anfang ihrer Bemühungen. Auf welche Einschränkungen sich ein Spiel einstellen kann und will, ist jedes Mal eine offene Frage.

„Wir wollen das, aber wissen noch nicht, wie“, sagt Anselm Kegel vom Indie-Studio gentlymad zum Thema Barrierefreiheit. Das Problem dreht sich nicht nur um Informationen, sondern auch um Machbarkeit. Großproduktionen können sich ausführliche Fokustests und Diskussionsrunden mit Spielenden leisten. Bei kleineren Studios ist das Budget oft knapp bemessen.

Alles spielen mit Der Xbox Adaptive Controller kostet ohne Zubehör 90 Euro. An seiner Rückseite stecken zahlreiche Anschlüsse, um verschiedene Eingabegeräte anzubringen. https://www.xbox.com/de-DE/accessories/controllers/xbox-adaptive-controller Der Hori Flex ist ein Controller für die Nintendo Switch. Er erlaubt ähnliche Möglichkeiten, wie der Xbox Adaptive Controller, muss bisher aber importiert werden und kostet deswegen deutlich mehr Geld. https://gaming-ohne-grenzen.de/technologien/uebersicht/hori-flex-controller/ Der Playstation Access Controller ist noch nicht erhältlich. Er muss also noch beweisen, wie gut er wirklich hilft. Unter dem Link können Interessierte sich für Updates registrieren: https://www.playstation.com/de-de/accessories/access-controller/

Für Indies wäre es eine große Hilfe, wenn die Branche sich so etwas wie Standards überlegen könnte. Dass hier noch Redebedarf besteht, wird deutlich, als Sandro Odak, Communications Manager für Xbox im deutschsprachigen Raum, auf längst erhältliche Accessibility Guidelines hinweist. Von den Anwesenden kennen viele sie noch nicht.

Doch auch diese Richtlinien öffnen noch nicht den einzig richtigen Königsweg für Studios. Vielleicht ist das auch eine falsche Erwartung, urteilt Saskia Moes, Sprecherin und Projektleiterin der Initiative Gaming ohne Grenzen: „Das eine perfekte Spiel wird es nicht geben.“ Aus inklusiven Spieletest-Gruppen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiß sie, wie unterschiedlich die Voraussetzungen und Erlebnisse sein können. Entwickler müssten „schauen, wie sie Barrieren vermeiden“. Und den Dialog mit dem Publikum suchen.

Es wird nicht einfacher

Oliver König von Humanelektronik weiß aus nächster Nähe, dass Menschen mit körperlichen Behinderungen oft zu Expertinnen oder Experten in eigener Sache werden. Die Spanne reicht von kleinen Mario-Kart-Fans, die mit ihrem Rollstuhljoystick geschickter werden, bis zu Erwachsenen, die mit überraschend komplizierten Methoden auch in fordernden, actionreichen Titeln ein hohes Niveau erreichen. Er verweist auf erfolgreiche Streamer wie RockyNoHands, der schnelle Shooter wie „Call of Duty“ und „Fortnite“ spielt. Dabei benutzt der querschnittsgelähmte Mann einen Spezialcontroller, der ausschließlich mit dem Mund bedient wird.

Xbox Meetup Conclusion: Modularer Controler für die Xbox. © Quelle: Xbox

Spiele sind nicht nur ein Zeitvertreib, sie können Lebensqualität bedeuten. Laut Game-Zahlen spielt über die Hälfte (59 Prozent) der Menschen in Deutschland, und gerade bei Jugendlichen ist der Anteil noch einmal etwas höher. Laut einer Studie des medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest von 2020 spielen rund zwei Drittel (68 Prozent) der Jugendlichen regelmäßig. „Gaming ist Teilhabe“, sagt König.

Dass die Anforderungen an Barrierefreiheit sehr unterschiedlich aussehen können, macht Niklas Luginsland deutlich. Er ist Content Creator, Manager und war als eSportler in dem Fußballspiel „FIFA“ erfolgreich. Er sitzt mit der Glasknochenkrankheit im Rollstuhl und hat beim Spielen vor allem eine Anforderung: eine Tischplatte in geeigneter Höhe, damit er den Controller beim Spielen ablegen kann. Sonst wird es anstrengend.

Die Richtung stimmt, aber das Ziel ist nicht in Sicht

Luginsland freut sich, dass er als Streamer auch ein sehr junges Publikum erreicht, das erst einmal staunt, wenn ein Mensch mit Behinderung „krass FIFA“ spielt. Er sieht durchaus eine steigende „Awareness“ in der Branche und auch mehr Offenheit im täglichen Umgang. Doch er wünscht sich, dass dem Bewusstsein auch Taten folgen. Ein konkretes Beispiel: Viele Spiele finden in städtischen Schauplätzen voller Menschen statt. Warum hat hier kaum ein Passant je eine sichtbare Behinderung?

Inspirierend ist das Netzwerktreffen für die Branchenprofis vor Ort allemal, aber Inklusion bleibt ein Wartespiel. Nach der Bühnendiskussion gibt Sandro Odak die langen Entwicklungszeiten moderner Games zu Bedenken. Mehrere Jahre dauert ein Projekt auch bei Indie-Studios normalerweise. Bei Großproduktionen hat Xbox-Game-Studios-Boss Matt Booty kürzlich betont, dass vier bis sechs Jahre inzwischen normal seien.

Es wirkt, als hätte die Games-Branche einen guten Weg eingeschlagen. So etwas wie ein Ziel ist aber noch nicht in Sicht.