﻿Zwischen Positivität und Hass: Wie alternative soziale Netzwerke Nutzer für sich gewinnen

Die Vorherrschaft der großen sozialen Netzwerke gerät zunehmend ins Wanken. Dafür rücken andere Plattformen in den Fokus, die sich grundlegend voneinander unterscheiden: Rechte Netzwerke wie Truth Social und Parler stehen für Hass und Hetze, Apps wie Bereal und Gas für Positivität und Authentizität. Was bewegt Menschen dorthin?

Ungefilterte Bilder, ganz ohne Glanz und Glamour, dafür aber authentisch? Ein Raum im Internet, in dem es keine hitzigen Diskussionen über polarisierende Themen, sondern ausschließlich Komplimente und gute Vibes gibt? Dafür sind Social-Media-Plattformen eigentlich nicht gerade bekannt. Dennoch ziehen zwei Apps immer mehr Menschen in ihren Bann, die genau diese Werte verkörpern: Die App Bereal, die als Gegenstück zu Instagram gilt und in der Userinnen und User folglich keine hochgradig bearbeiteten Bilder, sondern eher spontan geknipste Fotos mit lustigen Gesichtsausdrücken posten. Und der neue, zunächst noch exklusiv in den USA verfügbare Hit Gas, der sich an Highschool-Schülerinnen und ‑Schüler richtet. Die Nutzenden machen sich hier anonym Komplimente und können anhand dezenter Hinweise nach und nach herausfinden, von wem sie heimlich verehrt werden.