Neigt sich ein erholsames Wochenende dem Ende entgegen, macht sich bei dem ein oder anderen Unruhe breit. Denn der härteste Tag der Woche steht bevor: Montag. Mit unseren digitalen Grüßen und Sprüchen zum Kopieren und Einfügen können Sie Ihren Liebsten zum Wochenstart per Whatsapp ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Hannover. Die Schlummertaste des Weckers glüht, die Haare stehen zu Berge und wieder einmal ist der Kaffee aus. Der Montag läutet die Woche ein und erfreut sich dadurch, dass eine Menge an Arbeit, Terminen oder klassischen To-do’s ansteht, keiner großen Beliebtheit. Einzig und allein der Gedanke daran, dass dieses Gefühl viele Menschen verbindet, scheint Abhilfe zu schaffen. Denn geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid.

Um den Freunden oder der Familie zum Wochenstart ein Lächeln abzuringen, haben wir digitale Grüße und Sprüche für Sie zusammengestellt. Praktisch: Versehen mit den passenden Emojis müssen sie nur kopiert und bei Whatsapp eingefügt werden. So geht am Morgen nichts an kostbarer Zeit verloren.

Die besten Whatsapp-Grüße zum Wochenstart

Guten Morgen. Es ist Montag 😖 und ich habe das große Los gezogen 💪! Antriebslos, motivationslos, ahnungslos, kopflos …😴🤔

Ist der stets unbeliebte Montagmorgen ☕ auch noch so hart 😴, wünsche ich dir zur neuen Woche einen fröhlichen Start 😄🌺.

Es gibt Tage, da lohnt es sich nicht, aufzustehen 😴🤔 – zum Beispiel Montag bis Freitag. Aber jetzt bist du schon wach ☕, also komm gut in die neue Woche 💪.

Jeden Montag habe ich dieses Robinson-Crusoe-Syndrom: Ich warte auf Freitag 😴😄! Hab trotzdem einen tollen Wochenstart 🌺.

Warnung! Über Nacht ist ein heftiger Montag aufgezogen 😴💨. In den Morgenstunden 🕰️ kann es zu starkem Mimimi kommen 😖. Mit Beruhigung ist ab Mittwoch zu rechnen.

Ob als Statusmeldung oder zum Versenden: Lustige Sprüche zum Montag

Irgendwann heirate ich den Montag 💍🔔, gewinne sein Vertrauen und bringe das Schwein 🐷 um!

Du merkst, dass Montagmorgen ist 😴, wenn Leute um kurz nach sechs schon unglaubwürdig in die Kamera grinsen 😄, während du noch nicht sicher bist, ob du dir den Kaffee ☕ in den Mund oder lieber über den Kopf kippen sollst.

Es hat Gründe, warum Friseure 💇 seit Ewigkeiten montags geschlossen haben. Mir dürfte man heute auch kein Rasiermesser in die Hand drücken 🤔.

Ich glaube, ich sage meinem Chef, ich komme heute etwas später zur Arbeit 🤔. Am Dienstag 😴😄.

Montags 😖 lacht übrigens nicht einmal die Eine, die immer lacht 😄.

Schreibt man “Montag” mit einem oder zwei Mittelfingern? 😴🤔

Es ist Montag und ich habe gute Laune 🌺. So fängt also Verwirrung im Alter an 😄.

„Alexa, was gibt es Schöneres 🌺 als an einem Montagmorgen zur Arbeit zu gehen?” – „Ich habe 823 Millionen Einträge gefunden. 🤔”

Wenn es den Montag bei Ikea zu kaufen gäbe, würde er „Elenda Kakkdregg” heißen 😴😄.

Alle elf Minuten vergeht am Montag eine Minute 😴🕰️.

Wie nennt man die Menschen, die montags gut gelaunt sind 😴🤔? Rentner.

Ich bin kein Wissenschaftler 👨‍🔬, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Erdanziehungskraft am stärksten ist, wenn man am Montagmorgen 😴 im Bett 🛏️ liegt. 🤔

Videos, die zum Wochenstart verschickt werden können

Wer digitale Grüße und Sprüche zu einseitig findet, kann sich ebenso mit dem passenden Video behelfen. Auf der Videoplattform Youtube gibt es zahlreiche Sequenzen, die zum Wochenstart verschickt werden können und frei zugänglich sind.

Zum Versenden auf Whatsapp: Einen schönen Start in die Woche

Video: Digitale Grüße mit schönen Bildern für den Montagmorgen