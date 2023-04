Sprüche zum 1. Mai: Die schönsten Glückwünsche zum Tag der Arbeit

Chef zum Angestellten: Ich habe Ihnen hier einen Coffee to go mitgebracht, damit Sie schon mal wissen, worüber wir heute reden werden.

Gib bei der Arbeit immer 100 Prozent. 12 Prozent am Montag. 23 Prozent am Dienstag. 40 Prozent am Mittwoch. 20 Prozent am Donnerstag. 5 Prozent am Freitag!