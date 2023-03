St. Patrick‘s Day: Die besten Glückwünsche und Sprüche zum irischen Nationalfeiertag

Jährlich am 17. März wird im typisch grünen Outfit dem Heiligen Patrick gedacht, in Irland dauern die Feierlichkeiten ganze vier Tage. Mittlerweile ist der irische Feiertag ein weltweites Phänomen, selbst berühmte Sehenswürdigkeiten wie das Kollosseum in Rom oder die Christusstatue in Rio wurden am 17. März schon in grünes Licht getaucht.

Auch hierzulande ist der St. Patrick‘s Day ein willkommener Grund, um gemeinsam zu feiern und mit einem Guinness in feuchtfröhlicher Runde anzustoßen. Damit Sie am „St. Paddy‘s Day“ mit den richtigen Sprüchen punkten oder um irischen Freunden den passenden Gruß zu schicken, finden Sie hier eine Auswahl beliebter irischer Trinksprüche, Grüße zum St. Patrick‘s Day und sonstige Sprüche rund um den Nationalfeiertag auf der „Grünen Insel“.

Happy St. Patrick‘s Day! Ein wenig einfallsreicher darf es schon sein, oder? Damit der Whatsapp-Spruch am 17. März kreativer ausfällt, hier ein paar Vorschläge auf Englisch:

May your pockets be heavy 💰 and your heart be light💕. May good luck pursue you each morning and night. 🍀 🌛🌞 (Mögen deine Taschen schwer und dein Herz leicht sein. Möge Glück dich verfolgen, jeden Morgen und Abend.)

May your troubles be less😨, your blessings be more✨, and nothing but happiness 😊 come through your door🚪! (Mögen deine Probleme weniger werden, deine Segnungen mehr und nichts außer Glück durch deine Tür kommen!)

When Irish eyes are smiling, they‘re usually up to something. 😏 🤪 (Wenn irische Augen lächeln, haben sie meistens etwas vor.)

May you be touched by a bit of Irish luck today. 🍀 (Mögest du heute von etwas irischem Glück berührt werden.)

You‘re the pot of gold 💰 at the end of my rainbow.🌈 (Du bist der Topf voller Gold am Ende meines Regenbogens.)

Am Gedenktag des Heiligen Patricks, Irlands Schutzpatrons, wird viel gefeiert – und natürlich auch reichlich angestoßen. Mit diesen irischen Trinksprüchen kommt das richtige Feeling beim Feiern im Pub auf:

May your neighbors respect you, Trouble neglect you, The angels protect you, And Heaven accept you.

May the Irish hills caress you. May her lakes and rivers bless you. May the luck of the Irish enfold you. May the blessings of Saint Patrick behold you.

May you live to be a hundred years, with one extra year to repent!

May you never find trouble. All crowdin‘ and shovin‘. But always good fortune, All smilin‘ and lovin‘.