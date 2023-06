Kapitän der „Titan“ nutzt Videospiel-Controller zur Steuerung des Tauchboots

Das vor der Küste Kanadas im Nordatlantik verschwundene Tauchboot „Titan“ wird lediglich mit einem günstigen, aber leicht modifizierten Videospiel-Controller gesteuert. Das zeigt ein Ausschnitt aus einem Beitrag des US-Sender CBS vom vergangenen November, der in sozialen Netzwerken geteilt wird.

Der CBS-Korrespondent David Pogue hatte sich damals mit dem Unternehmen OceanGate auf die Reise zum Wrack der „Titanic“ gemacht. Bevor sich das Tauchboot mit seinen Insassen auf den Weg in die Meerestiefen machte, bekam der Journalist vom Geschäftsführer von OceanGate, Stockton Rush, eine Rundführung durch das Boot, dessen Innenraum nach Pogues Aussage etwa die Größe eines Minivans habe.

OceanGate-Chef Rush zeigt in der Reportage, dass es im Inneren des Tauchboots lediglich einen Knopf gibt: „Es sollte wie in einem Fahrstuhl sein, man sollte nicht viele Fähigkeiten dafür haben müssen“, erklärt Rush. Während seiner Tour in und um die „Titan“ fällt dem CBS-Journalisten ins Auge, dass viele Dinge „improvisiert“ wirken. So werden etwa normale Baurohre als Ballast verwendet.

Ein 40-Euro-Videospiel-Controller steuert das Tauchboot „Titan“

Dazu gehört offenbar auch der Videospiel-Controller, mit dem „das ganze Ding“ gesteuert werde, die Tauchboot-Unternehmer Rush erzählt. David Pogue kann sich angesichts dessen nur ungläubig die Hand vor das Gesicht halten. Wie das Portal „Vice“ herausgefunden hat, handelt es sich bei dem Controller tatsächlich um ein Gerät der Firma Logitech (G F710 Wireless Gamepad), das im Handel für rund 40 Euro erhältlich ist. Lediglich die beiden Joysticks scheinen etwas modifiziert zu sein.

Dem Eindruck, dass vieles an dem Tauchboot improvisiert sei, stellt sich OceanGate-Chef Stockton Rush in der CBS-Reportage jedoch entgegen. Es gebe Dinge an Bord, die man simpel haben möchte, so Rush. Das höre jedoch beim Drucktank auf, bei dem seine Firma mit Boeing, der Nasa sowie der University of Washington zusammenarbeite. „Alles andere kann ausfallen“, sagt Rush und nennt etwa das Ruder und die Lichter. „Und du wirst immer noch sicher sein.“

Fünf Insassen und die „Titan“ werden seit Sonntag vermisst

Die 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere „Titan“ bietet Platz für fünf Personen und ist ein sehr einfaches Gefährt. Tatsächlich handelt es sich im engen Sinne um ein Tauchboot, nicht um ein U-Boot, weil es nicht aus eigener Kraft in Häfen ein- und ausfährt. Vielmehr wird es von seinem großen Begleitschiff „Polar Prince“ zu dem Ort gebracht, wo die „Titanic“ liegt und taucht dann für einige Stunden ab. Im Notfall reicht der Sauerstoff auf der „Titan“ für 96 Stunden.

Suche nach Titanic-Tauchboot: Einsatzkräfte vernehmen wohl „Klopfgeräusche“ Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot «Titan» im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört. © Quelle: dpa

Das Gefährt wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Trotz fieberhafter Suche aus der Luft und im Wasser fehlt von ihm nach wie vor jede Spur. Die Zeit drängt: Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen. An Bord sind der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Kapitän war OceanGate-Chef Stockton Rush.

