Wenn der Witcher plötzlich Long Covid hat: Können Games Empathie vermitteln?

Wer spielt, fühlt mit. Die Erfolge der Spielfigur haben die Menschen am Controller selbst mit ihren Eingaben ermöglicht. Und jedes Game Over ist auch eine persönliche Niederlage. Aber wie fühlt es sich an, wenn der breitschultrige Held auf dem Bildschirm kurz aus der Puste kommt, weiße Blitze sieht und benommen dasteht, während Monster mit ihren Pranken auf ihn einprügeln?

So ergeht es Geralt, dem weißhaarigen Fantasyheld von „The Witcher 3″, wenn der „Long Covid Mode“ installiert ist. Die Initiative Long COVID Europe hatte drei sogenannte Mods in Auftrag gegeben. Mods sind Ergänzungen und Veränderungen für Computerspiele, entwickelt von Fans und Freiwilligen. Sie können in aller Regel frei heruntergeladen und mit den PC-Versionen aktueller Titel benutzt werden.

Das Bewusstsein für Long Covid schärfen

Die Initiative will mit den Mods „einen Einblick in unser Leben geben“ und „das Bewusstsein für Long Covid schärfen“. In „Minecraft“, „Elden Ring“ und „The Witcher 3″ werden die Spielfiguren damit kurzatmiger, schlafen schlechter, besitzen insgesamt weniger Energie und verhalten sich weniger zuverlässig. Schlagen in „Elden Ring“ Verdauungsprobleme zu, richtet der Heiltrank plötzlich Schaden an. Und bei „Minecraft“ äußern sich Gedächtnisprobleme darin, dass die Spielfigur Dinge vergisst und aus dem Inventar fallen lässt.

Dass solche Mods keinen Spaß machen, ist Absicht. Sie sollen schließlich eine unangenehme Erfahrung greifbar machen. Mit solchen Ergänzungen werden Action- und Survivalspiele nicht gleich zum Lernspiel, zum Serious Game. Aber die drei verwendeten Spiele sind große Hits, Dauerbrenner, die ein Millionenpublikum begeistert haben. Wer sich in ihnen auskennt, der spürt die Veränderung durch die Mods deutlich. So wird in den Spielen erlebbar, wie es ist, wenn Aufgaben, die völlig alltäglich waren, plötzlich zu einer Herausforderung mit unsicheren Erfolgsaussichten heranwachsen.

Psychosen erlebbar machen

Die betreffenden Mods wurden von kleinen Teams in kurzer Zeit entwickelt. Sie sind mit ihrem Thema nicht allein. Für „Minecraft“ gibt es auch andere Mods zum Thema Krankheit, ebenso für Hit-Spiele wie „The Elder Scrolls: Skyrim“ oder „Die Sims 4″

Eine Krankheit persönlich zu erleben, ist aber noch einmal etwas anderes, als wenn der Bildschirm weiß aufleuchtet, oder sich eine Lebensenergie-Leiste schneller leert. Ein besonders ambitioniertes Projekt hat versucht, Krankheiten tiefer zu verstehen und genauer nachzubilden: das Fantasy-Abenteuer „Hellblade: Senua‘s Sacrifice“.

Tameem Antoniades, Ko-Gründer von Studio Ninja Theory, erlebte den Nervenzusammenbruch eines Freundes und suchte daraufhin nach Wegen, wie sein Medium „psychische Krankheiten darstellen“ könne. Einen Weggefährten fanden sie in dem Neurowissenschaftler Paul Fletcher. Er konnte den Kontakt zu Betroffenen herstellen und begleitete das Projekt. Senua, die Heldin von „Hellblade“, leidet im Spiel unter Psychosen. Dem Studio ging es darum, ihre Erfahrung möglichst lebensecht nachzubilden. Die Interviews mit Betroffenen bildeten die Grundlage für die verfremdeten, surrealen Spieleindrücke. Senua ist umgeben von Stimmen und Geräuschen. Sie kämpft gegen Herausforderungen und Gegner, bei denen schwer einzuordnen ist, in welcher Realität sie sich befinden.

Spiele als Therapiewerkzeug

Das Ergebnis funktioniert auch als psychologisches Horrorspiel. „Hellblade“ ist über weite Strecken unerträglich düster. Der innere Monolog der Heldin ist verzweifelt und gehässig. Die Bedrohungen im Spiel wirken gleichzeitig übermächtig und unmöglich. So konnte sich das Spiel auch in seinem Genre erfolgreich durchsetzen und fand bei der Spielepresse großen Anklang.

Besonders stolz zeigte sich Ninja Theory aber über Reaktionen von Spielerinnen und Spielern, die mit Psychosen leben. Das Spiel habe „gezeigt, dass es möglich ist, mich zu verstehen“, schrieb ein Fan dem Studio. Die Erfahrungen nutzt Ninja Theory nicht nur zur Entwicklung einer Hellblade-Fortsetzung; gemeinsam mit Professor Fletcher haben sie auch das „Insight Project“ gegründet – hier soll erforscht werden, ob sich die Spieltechnologie auch als Therapiewerkzeug einsetzen lässt.

Ninja Theory haben vorgemacht, wie Krankheiten und ihre Symptome in Spiele passen, ohne sie zu verharmlosen oder platt darzustellen. Einen früheren und viel diskutierten Versuch hat ein Spiel unternommen, das von weitem gar nicht danach aussieht: der Egoshooter „Far Cry 2″ von 2009.

Malaria im Egoshooter

Einerseits sollte „Far Cry 2″ als Action- und Ballerspiel überzeugen. Andererseits hatte es vom Start weg Ambitionen, die darüber hinaus gingen. Das Team um Chefdesigner Clint Hocking lehnte die Geschichte um einen sinnlosen Bürgerkrieg in einem afrikanischen Land an Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ an. Hocking wollte ein Spiel über eine „schlechte Person, die anderen schlechten Leuten Schlechtes tut“ machen. Ein wiederkehrendes Spielelement dabei: die Malaria-Erkrankung des Protagonisten. Spielerinnen und Spieler bekamen mitten im Feuergefecht Anfälle, mussten regelmäßig Medizin nehmen und sich neue besorgen.

Das Echo auf die Krankheit als Spielmechanismus fiel zwiespältig aus. In dem Genre rechneten viele eher mit explosiver Unterhaltung, als mit Ohnmachtsanfällen. Viele Spielerinnen und Spieler beschweren sich bis heute, die Malaria nerve einfach – wer im Ballerspiel vor allem Spaß und Spannung erwartet, erlebt solche Schwächemomente einfach als schlechtes Design. Fortsetzungen der Far-Cry-Serie konzentrierten sich stärker auf pure Unterhaltung und vermieden den Einbau absichtlich frustrierender Elemente. „Far Cry 5″ erwähnte gar in einem versteckten Witz Malaria als „die lästige Krankheit“.

Im Erzählspiel „That Dragon, Cancer“ geht es um das Leben und die Krebserkrankung eines Kindes. © Quelle: Numinous Games

Krankheit als Inspiration

Doch Krankheiten spielbar zu machen, hat Schule gemacht. Gerade in der Indie-Szene, die mit kleinerem Budget für ein kleineres Publikum arbeiten kann, sind es oft Menschen, die persönliche Erfahrungen als Inspiration nutzen. Das Textspiel „Depression Quest“ hat 2013 mit einem einfachen Kunstgriff verdeutlicht, wie es sich anfühlen kann, wenn die Kraft für den Kampf gegen die Krankheit fehlt – gesunde Handlungsoptionen wurden durchgestrichen und waren nicht wählbar. Das Jump‘n‘Run „Celeste“ von 2018 macht die Besteigung eines Berges zur Metapher für die Überwindung von Ängsten und lässt die Heldin gegen einen Gegner antreten, den sie nicht besiegen kann – sie selbst.

Eine besonders schwierige Erfahrung verarbeitete schließlich 2016 ein kleines Team um den Entwickler Ryan Green in dem Erzählspiel „That Dragon, Cancer“: Es ging um das Leben und die Krebserkrankung von Ryans Sohn Joel. Die Interaktionsmöglichkeiten im Spiel sind oft begrenzt und frustrierend – mit voller Absicht, denn so hat Familie Green sie erlebt. „That Dragon, Cancer“ zu spielen, ist eine beklemmende Erfahrung, nicht nur für Eltern mit Kindern. Für Ryan schuf das Spiel eine „Erlaubnis, über Dinge zu reden, über die niemand redet.“ Seit der Veröffentlichung des Spiels kommen Menschen auf ihn zu und teilen persönliche Erfahrungen mit ihm. Gemeinsame Erfahrungen können ein gemeinsames Verständnis fördern; auch Gaming-Erfahrungen.