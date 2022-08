Kaum noch Fotos mehr von Bekannten, dafür perfekt inszenierte Videos von Influencerinnen und Influencern: Viele Menschen sind genervt von Instagram. Die französische Trend-App Bereal wirbt hingegen mit dem Slogan „deine Freunde in echt“. Wie authentisch ist der Gegenentwurf zum Hochglanz von Instagram wirklich?

Caro Daur streift mit ihrer Hand, an der sie eine teure Uhr trägt, über die Reling einer Luxusjacht in Monaco. Patrizia Palme spielt mit ihrer Tochter zwischen Dutzenden Zitronen auf einer Decke im Park, während im Hintergrund weiße Kleider an einer Wäscheleine flattern. Und Pamela Reif streckt ihren Po in enger Sportleggins dem Sonnenuntergang auf Ibiza entgegen.

Scrollt man durch Instagram, reiht sich ein makelloses Kurzvideo von Influencerinnen und Influencern an das nächste. Fotos von Freundinnen und Freunden verschwinden dagegen zunehmend aus dem Feed. Seitdem der Mutterkonzern der Plattform Meta erklärt hat, in Zukunft vermehrt auf Videoinhalte setzen zu wollen und sich Instagram infolgedessen stark in Richtung Tiktok entwickelt hat, fremdeln einige frühere Fans mit der App. Sogar eine Petition wurde deswegen vor Kurzem gegen die Foto-App gestartet. „Hört auf zu versuchen, Tiktok zu sein, ich will nur süße Bilder meiner Freundinnen und Freunde sehen“, fordern zahlreiche ihrer Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, zu denen unter anderem Kylie Jenner gehört.