Krieg der Streamingplattformen: Ist Twitch am Ende?

Hannover. Wer vor oder nach den Hausaufgaben noch ein bisschen seichte Unterhaltung suchte, dessen Weg führte lange Zeit an der Plattform Twich kaum vorbei. Beim Livestreamingdienst des Techgiganten Amazon versammeln sich beliebte Influencer aus der Gaming-Szene, wie Papaplatte, Reved, MontanaBlack oder Trymacs. Hier plaudern sie in teilweise stundenlangen Livesessions mit ihrer jungen Community über dies, das und jenes, zocken Games oder reagieren auf die neuesten Videos ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei jungen Menschen ist Twitch mindestens genauso etabliert wie das Videoportal Youtube oder die Kurzvideoplattform Tiktok. Bekannte Streamingpersönlichkeiten verdienen mit ihren Sessions, Zuschauerspenden und Werbedeals Millionen – auf Twitch haben sie sich über Jahre hinweg riesige Reichweiten und erfolgreiche Karrieren aufgebaut.

Seit ein paar Wochen allerdings kippt die Stimmung in der Community spürbar. Grund dafür ist ausgerechnet die Plattform Twitch selbst, die Influencerinnen und Influencer mit immer neuen Regeländerungen irritiert. Eine dubiose Konkurrenzplattform lockt derweil bekannte Stars mit absurd hohen Ablösesummen. Ist das der Anfang vom Ende?

Twitch kürzt Umsatzbeteiligungen

Um den Krach zwischen der Plattform und ihren Streamingstars zu verstehen, blicken wir zurück auf den September 2022. Damals kündigt Twitch erstmals eine Änderung bei der Umsatzbeteiligung an – eine Änderung, die insbesondere den großen Stars der Plattform gar nicht gefällt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geld verdienen diese mitunter durch sogenannte Subs (kurz für Subscriptions, also: Abonnements). Zuschauerinnen und Zuschauer können diese käuflich bei Twitch erwerben und damit ihre Lieblingsstars finanziell unterstützen. Das Geld wird jedoch nicht zu 100 Prozent an diese ausgeschüttet, sondern zwischen den Streamern und der Plattform Twitch aufgeteilt. Viele große Stars der Plattform profitieren lange Zeit von einem lukrativen 70/30-Split, soll heißen: 70 Prozent der Einnahmen erhält der Streamer oder die Streamerin, den Rest streicht die Plattform Twitch ein.

In einem langen Blogpost kündigt Twitch dann aber im September an, den Deal auf 100.000 US-Dollar zu deckeln. Machen Streamerinnen und Streamer mehr Einnahmen, gilt künftig ein 50/50-Deal zwischen den Onlinestars und der Plattform. Twitch selbst begründet den Schritt mit hohen Kosten fürs Videostreaming. Nahe liegt aber auch, dass die Plattform händeringend nach neuen Einnahmequellen sucht, weil diese nach dem Hoch in der Corona-Pandemie stagnieren. Bei zahlreichen Techunternehmen sorgte das zuletzt für massenhafte Entlassungen.

Streamerinnen und Streamer haben für diese Sorgen jedoch wenig Verständnis. Viele drohen kurz nach Bekanntwerden der Nachricht mit dem Weggang von Twitch zu einer Konkurrenzplattform – die große Abwanderungswelle bleibt aber zunächst aus. Im Juni dieses Jahres lenkt Twitch mit neuen Regeln in gewisser Weise ein – seitdem ist unter bestimmten Bedingungen wieder ein 70/30-Split möglich.

Mehr zum Thema Twitch: Was hat es mit dem Streamingportal auf sich?

Neuer Ärger in der Streamingszene

Doch nun, wo sich die Wogen einigermaßen geglättet hatten, sorgt die Amazon-Plattform für neuen Ärger – und wieder geht es ums Geld. Viele Streamerinnen und Streamer erzielen Einnahmen auch durch Werbedeals. Das bedeutet: Sie bewerben im Stream ein Produkt und werden dafür von der jeweiligen Marke direkt bezahlt. Diese Einnahmen gehen allerdings komplett an der Plattform Twitch vorbei – ein Umstand, der der Amazon-Tochter offenbar ein Dorn im Auge ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitte Juni dieses Jahres kündigt Twitch also überraschend völlig neue Werberichtlinien an: Markenlogos dürfen in Streams künftig nur noch 3 Prozent der Bildschirmfläche ausmachen, Streamerinnen und Streamer dürfen zudem keine Werbevideos, Werbebanner oder Audiowerbungen direkt in ihren Streams einfügen. Stattdessen sollen die Stars der Plattform künftig lieber die Werbefunktionen der Plattform Twitch nutzen, an dem die Amazon-Tochter natürlich kräftig mitverdient.

Schon kurz nach der Ankündigung laufen große Streamerinnen und Streamer gegen die Regeländerung Sturm. Nicht nur das: Sogar ganze Streamingnetzwerke wie die Gruppe OTK drohen damit, die Amazon-Plattform geschlossen zu verlassen, sollten die Regelungen tatsächlich in Kraft treten.

In San Francisco, dem Hauptsitz von Twitch, ist der Knall offenbar gut zu hören. Nur einen Tag nach der umstrittenen Ankündigung rudert die Plattform zurück. „Die heutige Aktualisierung der Richtlinien für Markeninhalte war zu weit gefasst. Dies hat zu Verwirrung und Frustration geführt, wofür wir uns entschuldigen“, twittert die Plattform. Man beabsichtige nicht, die Werbekooperationen von Streamerinnen und Streamern einzuschränken. „Wir haben mit der Formulierung der Richtlinien das Ziel verfehlt und werden die Richtlinien umformulieren, um sie klarer zu gestalten.“

Influencer suchen nach Alternativen

Ende gut, alles gut? Mitnichten. Die immer neuen Eskapaden der Amazon-Plattform scheinen für viele bekannte Streamerinnen und Streamer inzwischen ein Anlass zu sein, sich nach einer Alternative umzuschauen. Der deutsche Streamer GamerBrother erklärte vor einigen Tagen in einem Livestream: „Twitch hat sich in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr Creator-unfreundlich entwickelt.“ Als Monopolist im Livestreamingbereich gehe die Plattform nun ans Geld der Streamer – das wolle er sich nicht gefallen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin einer der zehn größten Streamer in Deutschland, und ich lasse mich nicht einfach auf einer Plattform zum Sklaven machen, wenn es halt andere Plattformen gibt, die mehr Geld für mich bezahlen.“ Bis Ende des Jahres werde der Streamer die Plattform „zu 99 Prozent“ verlassen, erklärt er.

Die Betreiber des Twitch-Kanals Bonjwa erklärten in einem Stream: „Wenn Twitch versucht, sich zwischen Content-Creator und Plattform zu setzen als Mittelsmann und immer mehr von dem abzuzwacken, was wir uns aufgebaut haben, führt das dazu, dass wir vieles nicht mehr machen können.“ Dann bleibe nur die Möglichkeit, die Plattform zu verlassen.

Auch Influencerinnen und Influencer anderer Länder sehen das so. Der britische Streamer Stallion sagte etwa der BBC: Die Regeländerung von Twitch sei „der Anstoß, den ich brauchte, um von dieser Plattform wegzukommen“. Auf Twitter schrieb der Gamer: „Meine Community hat (...) sehr deutlich gemacht, dass sie mich unterstützt, wohin ich auch gehe.“

Das Problem: Attraktive Alternativen zu Twitch gab es bislang nur wenige. Die Plattform Mixer von Microsoft scheiterte krachend und wurde 2020 schließlich geschlossen – selbst exklusive Millionendeals mit Szenestars wie Ninja brachten wenig. Die Streamingplattform Facebook Gaming des Zuckerberg-Konzerns Meta schaffte ebenfalls nie den Durchbruch. Die Plattform Youtube immerhin hat einige exklusive Deals mit Szenegrößen abgeschlossen. Vom Kultfaktor der Plattform Twitch ist die Google-Tochter beim Livestreaming aber weiterhin weit entfernt.

Dubiose Plattform lockt Streamer

Nun allerdings scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Eine Plattform namens Kick, die erst am 1. Dezember 2022 gegründet wurde, tut gerade alles dafür, die Nachfolge der beliebten Streamingplattform Twitch anzutreten. Dafür wirft das Unternehmen allem Anschein nach absurde Summen Geld in die Manege – und hat damit bereits die ersten Stars der Szene angelockt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der kanadische Streamer xQc (11,9 Millionen Follower auf Twitch) wechselte nach eigenen Angaben für eine Ablösesumme von satten 100 Millionen US-Dollar zu der noch jungen Streamingplattform. Eine absolute Rekordsumme: Der Basketball-Superstar LeBron James bekam bei seiner Vertragsverlängerung von den L.A. Lakers laut „Forbes“ „nur“ 97,1 Millionen US-Dollar.

Bei dem Vertrag handelt es sich um einen Zwei-Jahres-Deal, der nicht einmal exklusiv ist. xQc, der eigentlich Félix Lengyel heißt, darf neben Kick also auch weiter auf anderen Plattformen streamen, darunter natürlich auch Twitch. Damit kann er sein Publikum in aller Ruhe auf die neue Plattform ziehen.

Kurz darauf folgte eine weitere überraschende Nachricht: Auch die erfolgreiche US-Streamerin Amouranth (6,4 Millionen Twitch-Follower) hat ihren Wechsel zu Kick verkündet. Finanzielle Details sind nicht bekannt – ihr Vertrag dürfte aber ebenfalls mehrere Millionen Dollar wert sein.

Unreguliert wie Telegram

Das Problem: Das Geschäftsmodell der neuen Plattform Kick ist äußerst dubios. Die Gründer der Plattform sind offiziell nicht bekannt – Gerüchten zufolge stecken aber die Betreiber von Stake.com dahinter. Dabei wiederum handelt es sich um eine umstrittene Glücksspielseite, die zuletzt immer wieder in der Kritik stand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch ein Blick auf die Plattform Kick stützt diese Theorie: Anders als bei Twitch sind hier etwa Livestreams von Onlinecasinospielen erlaubt – die Kategorie „Slots & Casino“ wird sogar direkt auf der Startseite beworben. Grob gesagt ist Kick damit vergleichbar mit dem Messenger Telegram: Hier herrscht grenzenlose Freiheit, aber es gibt auch praktisch keine Regeln, die Nutzerinnen und Nutzer vor missbräuchlichen Inhalten schützen.

Für viele deutsche Streamer kommt ein Wechsel zu Kick daher nicht infrage. Kevin Teller alias Papaplatte (1,8 Millionen Follower auf Twitch) erklärte kürzlich in einem Livestream: „Kick wird halt von einer Gamble-Seite geführt, da ist Blood-Money dahinter. (...) Ich würde nur auf Kick wechseln, wenn es die einzige Möglichkeit ist, dass ich diesen Job hier weiter ausführen kann. Und das wird eh nicht passieren, weil Youtube-Streaming zum Beispiel auch existiert.“

Was plant Pro Sieben?

Möglicherweise kommt die größte Twitch-Konkurrenz aber auch gar nicht aus der dubiosen Glücksspielszene der USA – sondern aus Deutschland. Seit Wochen macht in der Streamingszene das Gerücht die Runde, auch die ProSiebenSat.1-Plattform Joyn arbeite an einem Twitch-Konkurrenten und habe dafür mit mehreren bekannten Streamern schon lukrative Verträge abgeschlossen. Auch die bekannte deutsche Streamerin Reved (eine Million Follower auf Twitch) erklärte in einem Stream, sie wisse „seit ein paar Wochen“ von den Plänen. Sie halte es für „super wichtig“, dass Twitch Konkurrenz bekomme.

ProSiebenSat.1 hält sich angesichts der Gerüchte jedoch bedeckt. Eine Joyn-Sprecherin antwortet eher kryptisch auf eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND): Man arbeite bereits seit geraumer Zeit mit bekannten Content-Creators zusammen, um „die Lücke zwischen Social Media und klassischem TV zu schließen“. Dazu gehörten auch Lagerfeuermomente mit bekannten Internetstars, etwa Liveshows wie „The Great Fight Night“, „Teammates Live“ oder „Eligella Winter Games“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Diesen Weg, mit spannenden Liveshows rund um bekannte Größen aus der Social-Media-Welt, gehen wir so weiter, um die Wünsche unserer jungen Zielgruppe zu berücksichtigen“, heißt es weiter von Joyn. „Hier werden wir uns künftig noch breiter aufstellen, um Joyn als größte frei zugänglichen Entertainment- und Lifestylemarke für die ganze Familie im deutschsprachigen Raum zu etablieren.“

Die Plattform Twitch ließ eine Anfrage des RND derweil unbeantwortet.