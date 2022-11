Twitter-Account löschen: Wie geht das?

Energetische Sanierungen: Beratung in Wankendorf deckt Sparpotenziale auf

Hohe Strom- und Gaspreise drängen viele Haushalte in den Einstieg in erneuerbare Energien und energetische Sanierungen. Orientierungspunkte dafür liefern jetzt die Mustersanierungs-Beratungen verschiedener Häuser in Wankendorf – inklusive konkreter Kostenschätzungen.