Bluesky, Artifact, Mastodon: Welche Plattformen können Twitter ernsthaft Konkurrenz machen?

In Twitters ersten Stunden im Netz dachte wahrscheinlich niemand, dass die Plattform eines Tages so groß werden würde. Genau genommen hieß sie 2006 noch „Twittr“ – ihr Logo war grün und hatte eine, nun ja, „schleimige“ und wenig attraktive Optik.

Nachdem die Gründer um den damaligen CEO Jack Dorsey dem Ganzen wenig später ein neues Image verpassten, wuchs die in Twitter umbenannte Plattform über Jahre stetig. 2010 läutete das Unternehmen eine neue Ära ein: Der nunmehr blaue Vogel befand sich etliche Jahre in enormem Höhenflug. Was Twitter so reizvoll machte: unzählige Menschen, die über kurze, weltweit abrufbare Nachrichten interessante Gedanken teilen – und in Echtzeit über aktuelle Entwicklungen auf der Welt berichten.

Die Vorherrschaft Twitters als dominierender Kurznachrichtendienst gerät jedoch seit der Übernahme durch Elon Musk zunehmend ins Wanken. Entgegen Musks Behauptung in einem BBC-Interview Anfang April, Twitter sei noch nie so viel genutzt worden, suggerieren Analysen, dass die Plattform wesentlich weniger Besuche als im Vorjahr verzeichne. Und Twitter musste unter Musks Führung bereits prominente Abgänge hinnehmen: der US-amerikanische Radiosender NPR und Model Gigi Hadid zum Beispiel. Indes bringt sich die Konkurrenz in Stellung. Schon zu Musks Twitter-Kauf Ende Oktober 2022 zählten alternative Dienste einen Zuwachs an Nutzerinnen und Nutzern – und inzwischen ist die Zahl der Konkurrenten noch mal gestiegen.

Bluesky: Eintritt nur mit Einladung

Zuletzt stand vor allem die Plattform Bluesky im Fokus. Vermutlich vor allem deshalb, weil der frühere Twitter-CEO Dorsey sie unterstützt und immer mehr Prominente den Dienst nutzen: etwa Model Chrissy Teigen und Regisseur James Gunn. Dorsey meinte einst, dass Twitter in Musks Händen gut aufgehoben sei – doch in den vergangenen Monaten kritisierte er immer wieder die Entscheidungen des Techmilliardärs. Mit Bluesky will er zusammen mit der Firmenchefin Jay Graber Twitter nun Konkurrenz machen.

Bluesky ist dezentralisiert, das bedeutet, dass die Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht auf einem einzigen Server gespeichert werden, der einem Unternehmen gehört. Stattdessen gibt es einen Zusammenschluss unterschiedlicher Server mit unterschiedlichen, unabhängigen Administratoren. Das Prinzip wird auch Fediverse genannt. Ansonsten handelt es sich bei Bluesky so ziemlich um einen Twitter-Klon: Userinnen und User können ein Bild, eine Kurzbiografie und einen Anzeigenamen für ihr Profil festlegen. In der App können sie dann – wie von Twitter gewohnt – Beiträge posten und auf andere antworten oder sie mit einem Like versehen. Anders als bei Twitter gibt es jedoch zwei Feeds: einen für Beiträge von Nutzenden, denen man folgt, und einen „What’s Hot“-Bereich mit beliebigen Beiträgen.

Die Nutzerzahlen sind bislang noch überschaubar. Ende April gab CEO Graber gegenüber Bloomberg bekannt, dass 40.000 Menschen die Plattform nutzten. Inzwischen dürften es mehr sein. Der entscheidende Grund für die relativ wenigen Userinnen und User ist, dass sich Bluesky noch in der Beta-Phase befindet – und Interessierte erst eine Einladung benötigen, um beitreten zu können. Und die Einladungscodes werden in der Regel nur alle zwei Wochen vergeben. Alternativ kann man sich auch auf eine Warteliste setzen lassen, muss aber mit einer langen Wartezeit rechnen. Wann Bluesky offiziell als vollständige Version veröffentlicht und frei verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Substack Notes: Vom anfänglichen Hype ist nur wenig übrig geblieben

Einige Nutzerinnen und Nutzer waren auf Twitter irritiert, als Elon Musk zeitweise Links zu Substack-Beiträgen blockierte. Ob Substack Musk wohl nervös gemacht hat? Schließlich machte der Newsletter-Dienst seine Funktion Notes, die im Prinzip Twitter nachahmt, im April für alle Menschen verfügbar: Nutzerinnen und Nutzer können Beiträge verfassen, liken und „restacken“ – also teilen.

Der Vorteil von Notes ist, dass viele auf Twitter beliebte Nutzerinnen und Nutzer bereits auf der Plattform vertreten sind: die Newsletter-Autorinnen und ‑Autoren von Substack. Die Historikerin Heather Cox Richardson ist die beliebteste Autorin mit ihrem Newsletter „Letters from an American“, Briefe einer Amerikanerin. Mit dem hat sie über eine Million Menschen erreicht, Hunderttausende Menschen folgen ihr auch auf Twitter.

Doch bereits knapp einen Monat nach dem Start von Notes ist es erstaunlich still um die Twitter-Alternative geworden. Offizielle Nutzungszahlen liegen noch nicht vor. Noch ist es selbstverständlich zu früh, um den Erfolg von Substack Notes beurteilen zu können – aber vom anfänglichen Hype scheint vorerst nur wenig übrig geblieben zu sein.

Artifact: Tiktok für Text

Artifact fällt unter den Twitter-Konkurrenten etwas aus der Reihe. Denn streng genommen handelt es sich nicht um eine Social-Media-Plattform, sondern um einen sogenannten News-Aggregator. Das bedeutet, dass Nutzerinnen und Nutzer einen personalisierten Nachrichtenfeed aus Artikeln verschiedener Medien bekommen. Die Inhalte können von bekannten Medienunternehmen, aber auch von kleineren Blogs stammen. Bei Artifact gibt es außer Kommentaren keine Inhalte, die von Nutzerinnen und Nutzern geschaffen werden. Das unterscheidet die Plattform von anderen.

Der Name der App ist ein Kofferwort aus „artificial intelligence“, also künstlicher Intelligenz, und „fact“, Fakt. Die Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger starteten die App im Februar und ließen sich in der Entwicklung von Tiktok inspirieren – die Video-App, die für ihre fortschrittlichen algorithmischen Empfehlungen bekannt ist. Systrom betonte gegenüber „Platformer“, dass Inhalte, die allein durch die Interessen und Interaktionen der Nutzenden vorgeschlagen werden, die Zukunft von Social Media seien. Er wundert sich deshalb, warum etwa Twitter und Facebook noch nicht ihre Algorithmen angepasst haben. Denn was dort auf dem Feed der Userinnen und User landet, wird immer noch durch die Accounts bestimmt, denen Nutzerinnen und Nutzer folgen.

Artifact ist ingesamt vor allem an Menschen gerichtet, die Twitter hauptsächlich für Nachrichten genutzt haben. Der Feed ähnelt dem von Tiktok – anstelle von Videos gibt es aber journalistische Texte, von denen Artifact glaubt, dass sie einem gefallen. Userinnen und User können inzwischen sogar Artikel von künstlicher Intelligenz (KI) zusammenfassen lassen, was zwar nicht verlässlich ist, aber trotzdem einen ersten, groben Einblick in lange Texte bietet. Leserinnen und Leser deutscher Nachrichten müssen sich aber noch gedulden: Bislang sind alle Quellen englischsprachig.

Mastodon: Nutzergewinn, Nutzerschwund – und nun?

Mastodon galt nach der Musk-Übernahme als vielversprechendste Alternative zu Twitter. Im November meldeten sich täglich über 100.000 Mitglieder im dezentralisierten Netzwerk an, dessen Logo keinen blauen Vogel, dafür einen lilafarbenen Elefanten hat. Im Dezember zählte die 2016 vom deutschen Software­entwickler Eugen Rochko gegründete Plattform schon 2,5 Millionen Userinnen und User. Vor dem Twitter-Kauf durch Musk waren es geschätzte 300.000. Die Server waren vor lauter Wachstum zeitweise sogar überlastet – zum Ärger der neuen Mitglieder. Doch schon im Januar dezimierte sich die Zahl auf 1,8 Millionen.

Expertinnen und Experten führen das auf die vergleichsweise komplizierte Nutzung zurück. Zwar ist Mastodon prinzipiell Twitter sehr ähnlich – Tweets heißen lediglich anders: Tröts, also wie das Geräusch, das Elefanten machen. Einigen Mastodon-Nutzerinnen und ‑Nutzer ist die Bedienung der Plattform trotzdem nicht intuitiv genug. Denn Nutzerinnen und Nutzer müssen sich für eine von vielen Instanzen, also Servern, entscheiden – und wenn sie nach der Anmeldung nach Beiträgen sowie Userinnen und Usern auf anderen Servern suchen, gestaltet sich das je nach Server und Suche als schwierig. Das liegt daran, dass Mastodon ähnlich wie Bluesky dezentralisiert ist. Das mache die Dinge „schwerfällig und unübersichtlich“, berichtet etwa der US-amerikanische Biologieprofessor Paul Knoepfler in einem Blogpost. Schließlich gibt es keinen zentralen Server, auf dem die Suche kinderleicht und schnell ist.

Die Dezentralität wirft auch weitere Fragen auf: Wenn es keine zentralen Kontrollmechanismen für Inhalte gibt, wer geht dann gegen Hassrede und Fake News vor? „Es findet bei problematischen Inhalten keine oder eben nur lokal begrenzte Kontrolle auf dem jeweiligen Server statt“, sagte Kommunikations­wissenschaftler Wolfgang Schweiger von der Universität Hohenheim dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im November. Solange Mastodon noch eine Nischenplattform sei, gehe das unreguliert – „aber groß funktioniert das nicht“.

Somit konnte Mastodon bisher noch nicht restlos überzeugen. Doch das bedeutet nicht, dass die Plattform weg vom Fenster sei. Der Mikroblogging-Dienst versucht stets, das Nutzungserlebnis zu verbessern. Die Anmeldung ist beispielsweise zuletzt einfacher geworden, um neuen Nutzerinnen und Nutzern zu helfen, den Anmeldeprozess zu überwinden. Die Anmeldeseite zeigt jetzt zwei Optionen: dem „Mastodon.social beitreten“ oder „meinen eigenen Server auswählen“. Zuvor konnte man nur einen eigenen Server auswählen, was viele Interessierte angesichts der unübersichtlichen Menge an Servern verwirrte.

Und das grundsätzliche Interesse ist trotz des Nutzerverlusts noch vorhanden. Inzwischen nutzen fast zwölf Millionen Menschen den Dienst, berichtet Mastodon Mitte Mai. Und zuletzt startete der Browser-Riese Mozilla, der den Firefox-Browser betreibt, bei Mastodon durch. Die Organisation hat Anfang Mai eine eigene Instanz eröffnet, die sich nun in einer Beta-Phase befindet. „Die Dinge sind reif für Experimente und eine neue Richtung, und wir glauben, dass das Fediverse dabei eine zentrale Rolle spielt“, schrieb Mozilla am 4. Mai in einer Mitteilung. Und das ist keine Kleinigkeit: Allein in Deutschland hat Firefox laut einer Statista-Erhebung 19 Prozent der Marktanteile bei Browsern. Insofern sollte man Mastodon genau im Blick behalten.

Konkurrenten gibt es viele, aber noch keinen wahren Twitter-Ersatz

An Alternativen zu Twitter mangelt es wahrlich nicht. Da sind zum einen noch Spoutible und Post, die Twitter optisch sehr ähnlich sind, aber versprechen, durch eine konsequente Moderation der Inhalte freundlichere Plattformen zu sein. Und da sind zum anderen Tumblr und Clubhouse, die eigentlich schon tot geglaubt waren, aber im Zuge von Musks Twitter-Übernahme wieder in den Fokus geraten sind. Selbst Meta denkt über eine Twitter-Alternative nach.

Bislang ist aber jede dieser Plattformen noch weit entfernt davon, die Dimensionen von Twitter und dessen Hunderten Millionen Nutzerinnen und Nutzern zu erreichen. Aber allein die Tatsache, dass sich so viele Konkurrenten in Position bringen, zeigt: Etliche Menschen warten regelrecht auf eine Alternative zur Plattform, die für sie spätestens seit Musks Übernahme kein willkommener Ort im Netz mehr ist.