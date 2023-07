Threads ausprobiert: Ist das der Twitter-Killer?

Hannover. Da hatte man sich jahrelang über Mark Zuckerberg echauffiert, über sein fragwürdiges Geschäftsmodell, über die gierige Datenkrake Facebook - und plötzlich fühlt sich ausgerechnet der Start eines Meta-Produkts an wie eine riesige Erlösung.

Seit Donnerstag ist Threads verfügbar, die neue „textbasierte“ Kurznachrichtenapp, wie es offiziell heißt. Genau genommen handelt es sich aber um eine Art Kopie der Plattform Twitter, die seit der Übernahme von Elon Musk mit allerhand Problemen zu kämpfen hat. Erst vor wenigen Tagen hatte der neue Twitter-Chef mit einem Leselimit für Tweets für Aufsehen gesorgt.

Verfügbar ist die App des Konzerns Meta zum Start in über 100 Ländern - jedoch noch nicht in der EU. Als „Twitter-Killer“ wird Threads allerdings längst gehandelt. Als Zufluchtsort für all diejenigen, die mit den Entscheidungen und der Person Elon Musk ganz und gar nicht einverstanden sind.

Aber hat die App wirklich das Zeug zur Alternative, die Twitter-Fans so gesucht haben? Wir haben einen ersten Blick auf die Plattform geworfen.

Schlicht und stylisch

Die Anmeldung bei Threads zumindest verläuft ohne Probleme. Genau genommen ist nämlich eine Anmeldung gar nicht notwendig: Verknüpft ist Threads mit dem eigenen Instagram-Profil. Hat man bereits die Instagram-App auf dem Smartphone und ist dort eingeloggt, erkennt Threads automatisch das eigene Profil, auch der Accountname bleibt derselbe.

Von da an jedoch ist die App personalisierbar. So ist es etwa möglich, ein anderes Profilbild als auf Instagram zu verwenden, auch eine andere Profil-Bio kann angegeben werden. Und auch die Followerinnen und Follower von Instagram werden nicht automatisch übertragen: Ein User kann selbst entscheiden, ob er seinen Instagram-Freunden auch bei Threads folgen möchte oder nicht.

Sind diese wenigen Schritte erledigt, befindet man sich bereits in der neuen, aufregenden Welt von Threads. Das Design ist schlicht, stylisch und in Schwarz-weiß gehalten - die Buttons sind im selben Design wie bei der Mutter Instagram. Der Rest wiederum ist aufgebaut wie das Vorbild Twitter: Die Startseite besteht aus einem Newsfeed, auf dem algorithmisch beliebte Posts angezeigt werden. Aktuell ist das ein wilder Mix: Man liest Beiträge von Menschen, denen man folgt - aber ebenso auch Posts von Personen, von denen man noch nie gehört hat.

Die Startseite von Threads ist schlicht - aber voller fremder Menschen. © Quelle: Screenshot RND

Personalisierter Newsfeed fehlt

Das ist ein großes Manko: Zum aktuellen Zeitpunkt ist es nicht möglich, die Einstellungen für diesen Newsfeed zu ändern. Eine Funktion, die ausschließlich Menschen anzeigt, denen man folgt, gibt es noch nicht. Ebenso fehlt ein chronologischer Feed, der Post nach Erscheinungsdatum oder Uhrzeit sortiert.

Das kann auf den ersten Blick abschreckend wirken: Die Timeline wirkt noch überaus konfus - von schlechten Witzen und Memes bis hin zu ironischen Fußbildern wird aktuell alles Erdenkliche in die Plattform geschüttet, ohne eine einzige Möglichkeit der Personalisierung. Instagram hat jedoch bereits angekündigt, weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Timeline in einigen Wochen nachzureichen. So soll auch eine „Follow only“-Funktion folgen.

Unter der „Suche“-Funktion zeigt Threads auf Anhieb eine große Anzahl an Accounts an, denen man folgen kann. Darunter befindet sich eine ganze Reihe von Prominenten sowie Influencerinnen und Influencern - darunter etwa der Youtuber MrBeast oder die Sängerin Shakira. Diese hatten bereits frühzeitig Zugang zu der App erhalten, um diese mit Leben zu füllen.

Videos mit bis zu fünf Minuten Länge

Der Funktionsumfang der App ist dem von Twitter ähnlich. Posten lassen sich Textbeiträge, die bis zu 500 Zeichen lang sein können sowie Links, Fotos und Videos mit einer Länge von bis zu 5 Minuten.

Bei Threads lassen sich Textbeiträge, Fotos, Videos und Links posten. © Quelle: Screenshot RND

In den Einstellungen setzt Meta auf Sicherheit und Privatsphäre. So ist es etwa möglich, das eigene Profil privat zu schalten oder Benachrichtigungen von Accounts, denen man nicht folgt, abzuschalten. Des Weiteren lassen sich Wörter stummschalten und Accounts blockieren.

Viele nützliche Features, die von Twitter bekannt sind, fehlen allerdings noch. Dazu gehören etwa eine Lesezeichenfunktion, die Möglichkeit zum Erstellen von Listen - und auch eine Direktnachrichtenfunktion sucht man vergeblich.

Das wohl größte Manko allerdings: Threads ist als Livemedium, für das Twitter bekannt geworden ist, aktuell noch ziemlich unbrauchbar. Das Recherchieren nach aktuellen Themen und Hashtags ist praktisch unmöglich, Trending Topics fehlen gänzlich - und über die Lupen-Funktion sind aktuell ausschließlich andere Accounts auffindbar, aber keine Suchbegriffe.

Noch keine Anbindung ans Fediverse

Aktuell ist Threads zudem ausschließlich auf dem Smartphone nutzbar. Verfügbar ist die App für beide Plattformen, sowohl Android als auch iOS - eine Desktop-Variante unter der Adresse Threads.net existiert bislang allerdings nur rudimentär. Hier lassen sich Profile und Posts von Nutzerinnen und Nutzern anzeigen, jedoch nicht der Newsfeed. Auch eine iPad-App existiert - ähnlich wie bei der Mutter-Plattform Instagram - nicht.

Gelobt worden war die neue Twitter-Alternative bereits im Vorfeld, weil innerhalb der App auch eine Anbindung ans sogenannte Fediverse geplant ist. Möglich wäre es dann, innerhalb von Threads auch mit Nutzerinnen und Nutzer zu kommunizieren, die etwa auf einem Mastodon-Server angemeldet sind. Zum Start allerdings fehlt auch diese Funktion noch.

Meta schreibt in einer Mitteilung: „Wir arbeiten nicht nur daran, Threads mit dem ActivityPub-Protokoll kompatibel zu machen, sondern werden in Kürze auch eine Reihe neuer Funktionen hinzufügen (...)“.

Kurzum: Threads sieht zwar wie eine echte Twitter-Alternative aus - für den endgültigen Durchbruch müssten allerdings noch viele Funktionen nachgereicht werden.

Facebook-Mutter Meta bringt Twitter-Rivalen an den Start Die Anwendung wurde in den USA und in vielen Ländern freigeschaltet. In Deutschland und den anderen EU-Staaten wird Threads zunächst nicht verfügbar sein. © Quelle: Reuters

Marktstart in der EU: Völlig unklar

Wann Threads in der EU verfügbar sein wird, ist derweil noch völlig offen. Nach Informationen des „Guardian“ hängt dies mit den europäischen Datenschutzbestimmungen zusammen. Meta sei sich aktuell nicht sicher, ob der Digital Markets Act den Einsatz von Threads in Europa erlaube, berichtet die britische Zeitung.

In der US-Version werden Threads-Benutzerinnen und -Benutzer darüber informiert, dass eine breite Palette ihrer Daten erfasst wird, darunter Gesundheits- und Finanzinformationen, Browserverläufe, Standort, Einkäufe, Kontakte, Suchverlauf und vertrauliche Informationen. Nach EU-Recht ist diese Art der Kommunikation zwischen Social-Media-Plattformen verboten.

Ein Sprecher der irischen Datenschutzkommission (DPC) sagte dem „Irish Independent“, dass die Regulierungsbehörde bezüglich des neuen Dienstes in Kontakt gewesen sei und dass dieser „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht in der EU eingeführt werde. Aktiv blockiert habe das DPC den Dienst jedoch nicht - offenbar handelt es sich vielmehr um eine Vorsichtsmaßnahme Metas.

So können Sie Threads in Deutschland nutzen

Wer die App dennoch aus Deutschland heraus ausprobieren möchte, muss aktuell viele Umwege gehen.

iPhone-Nutzerinen und Nutzer benötigen einen Zugang zum amerikanischen oder britischen Appstore, um die App herunterladen zu können. Dieser lässt sich auch aus Deutschland heraus erstellen, wenngleich man damit offiziell gegen die Richtlinien von Apple verstößt. Zudem ist möglicherweise eine VPN-Verbindung notwendig, um den eigenen Standort zu verschleiern.

Android-Nutzer können die App auch ohne Appstore auf ihren Geräten installieren. Sie benötigen dafür die Installationsdatei sowie einmalig eine VPN-Verbindung für die Anmeldung.