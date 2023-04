﻿Sechs Monate Musk, sechs Monate Chaos

Elon Musk ist dafür bekannt, den Vogel abzuschießen. Paypal, Tesla, SpaceX: Der gewaltige Erfolg seiner Unternehmen katapultierte ihn im vergangenen Jahr auf Rang eins der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Wer sonst könnte Twitter zum finanziellen Erfolg führen, wenn nicht sein reichster Nutzer?

Meditieren und Fasten

Der vorherige CEO und Mitgründer der Plattform, Jack Dorsey, prägte Twitter jahrelang vor Musks Übernahme, die nun ein halbes Jahr her ist. Er war bekannt für seine langen Meditationsreisen, dafür, dass er fast den ganzen Tag fastete und eine einzige Mahlzeit am Tag aß. Unter seinem Laissez-faire-Führungsstil galt der Kurznachrichtendienst in den Augen vieler Business-Fachleute als verschwendetes Potenzial: beispiellos einflussreich, aber im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen wesentlich weniger profitabel. Glaubt man Musk, hätte Twitter sogar zum Zeitpunkt seiner Übernahme nur noch vier Monate zu leben gehabt – das Unternehmen habe 4 Millionen Dollar pro Tag verloren. Der Tech-Milliardär betonte immer wieder, dass er das ändern wollte.

Vielmehr wollte er aber „den Vogel befreien“, so schrieb er es in seinem ersten Tweet nach dem Kauf am 28. Oktober deutscher Zeit. Der selbsternannte „Absolutist der Meinungsfreiheit“ war der Ansicht, Twitter sei von Regierungen und den Medien gesteuert gewesen. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es, kontroverse Persönlichkeiten wie Donald Trump zu entsperren, die vor dem Eigentümerwechsel gegen die Twitter-Regeln verstoßen hatten und gesperrt wurden. „Vox Populi, Vox Dei“ – die Stimme des Volkes ist die Stimme von Gott – schrieb er in einem Tweet, nachdem er per Umfrage entscheiden ließ, ob Trump zur Plattform zurückkehren darf oder nicht.

Vox Populi, Vox Dei Elon Musk, Twitter-CEO, bevor er die Twitter-Sperre von Ex-US-Präsident Donald Trump aufhob

Der Tech-Milliardär inszeniert sich als Retter der Plattform – als Mann, der Twitter vor dem Ruin bewahrt. Doch in seinen ersten Monaten sorgte er allenfalls für Kopfschütteln und Empörung: Musk feuerte Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in teils beschämender Manier, sperrte Journalistinnen und Journalisten, verlor namhafte Werbekunden – und zog die ganze Plattform in Mitleidenschaft.

Hassnachrichten nehmen zu, Trump, Kanye West und Co. kehren zurück

Schon in den ersten Tagen nach Musks Übernahme sahen Forschende einen beunruhigenden Anstieg von menschenverachtenden Nachrichten. Die Zahl der Tweets mit Hassrede waren in den ersten zwölf Stunden nach dem Eigentümerwechsel um mehr als das Vierfache gestiegen, wie eine Studie der Montclair State University in den USA zeigte. Vor allem rassistische Kommentare nahmen seit Musks Übernahme zu, von durchschnittlich 1282 auf 3876 Fälle pro Tag, so ein Bericht des Center for Countering Digital Hate, das sich gegen Hass im Netz einsetzt. Und die Zahl an antisemitischen Tweets hatte sich nach einer Untersuchung des Institute for Strategic Dialogue drei Monate nach der Übernahme verdoppelt, verglichen mit den drei Monaten vor Musk.

Dabei befand sich Twitter eigentlich auf einem ganz anderen Kurs, wollte Hass und Hetze stärker in den Griff bekommen. Denn viele Jahre mit mangelnder Moderation hatten das Image der Plattform zunehmend verschlechtert. Sinnbildlich dafür steht die fehlgeschlagene Übernahme durch Disney im Jahr 2016: Der Entertainment-Riese schreckte von einem Kauf der Plattform zurück, nachdem CEO Bob Iger deutliche Worte für den Zustand der Plattform fand: „Die Boshaftigkeit ist außergewöhnlich“, sagte er in einem Interview mit der „New York Times“. Fortan arbeitete Twitter an seiner Inhaltsmoderation und besorgte entsprechend Personal. Im Zeichen dieses Wandels sperrte Twitter schließlich den früheren US-Präsidenten Donald Trump nach Erstürmung des Kapitols seiner Anhängerinnen und Anhänger. Das Unternehmen hatte endgültig genug von seiner offenen Hetze.

Doch genau diese Moderation scheint Musk so sehr gestört zu haben, dass er sie verworfen hat. Trump wurde nach dem Eigentümerwechsel entsperrt, zusammen mit umstrittenen Promis wie Kanye West und Andrew Tate, die mit menschenverachtenden Tweets gegen die Twitter-Richtlinien verstießen. Selbst der Neonazi Andrew Anglin, der bereits 2013 von der Plattform gesperrt wurde, durfte zurück – und tweetete unmittelbar nach seiner Rückkehr: „Zu sagen, dass man Hitler liebt, ist kein großes Thema, das interessiert niemanden. Der Mann starb vor 80 Jahren.“ Damit kommentierte er den Rapper Kanye West, der öffentliche sagte, dass er Adolf Hitler möge – und im gleichen Zug den Holocaust leugnete.

Musk feuert Tausende Mitarbeiter – wer hält die Plattform sauber?

Musk besteht stets darauf, dass Berichte über zunehmenden Hass auf der Plattform falsch seien und Twitter scharf gegen Regelverstöße vorgehe – Hassrede nehme im Gegenteil auf der Plattform ab. Dennoch zweifeln viele Menschen an der Moderation der Inhalte, seitdem Musk das Sagen hat. Anfang März sagten anonyme Twitter-Mitarbeitende der BBC, dass Twitter nicht in der Lage sei, seine Nutzerinnen und Nutzer vor Gefahren wie Hass, Belästigung und Desinformationen zu schützen. Denn unzählige Angestellte, die dafür verantwortlich waren, seien gefeuert worden.

Vor Musk zählte Twitter 8000 Mitarbeitende. Mitte April, so sagte es Musk in einem unerwarteten TV-Interview mit der BBC, waren es nur noch 1500 – und damit mehr als 80 Prozent weniger als zuvor. Innerhalb von Wochen nach der Übernahme feuerte er Tausende Angestellte. Musk behauptete, das alles sei nötig gewesen, weil Twitter vor dem finanziellen Aus stand.

Seine drastischen Entscheidungen machten Musk zunehmend unbeliebt in der Öffentlichkeit. Ehemalige Angestellte berichteten davon, wie sie per Mail gefeuert und ohne Vorwarnung ihre Zugänge auf die Dienste des Unternehmens gesperrt wurden. Musk ließ Unzählige im Ungewissen, ob sie noch einen Job haben oder nicht. Darunter Haraldur Thorleifsson, der den Tech-Milliardär damit öffentlich auf Twitter konfrontierte. Musk verspottete ihn daraufhin in einem Tweet und stellte seine Behinderung infrage. Dass Thorleifsson an Muskeldystrophie leidet und auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wusste Musk wohl nicht. Er ruderte daraufhin zurück und entschuldigte sich bei Thorleifsson.

Sorge um die IT-Sicherheit

Unter den Mitarbeitenden, die entlassen wurden oder freiwillig gingen, war auch Personal für die IT-Sicherheit, was Sorgen um den Schutz der Plattform vor Cyberkriminellen wachsen ließ. Zu großen Cyberangriffen ist es bislang nicht gekommen, aber viele technische Pannen stellen die Stabilität und Sicherheit der Plattform infrage. Im Februar kam es laut „New York Times“ zu vier Websiteausfällen. Die gab es auch schon vor Musk, aber sie sind offenbar häufiger geworden. Weitere Fehler: Nutzerinnen und Nutzer konnten zeitweise nicht im Browser auf Tweets antworten, Anfang März funktionierten keine Links zu externen Websites.

Derartige Störungen sind allenfalls lästig. Andere Fehler besorgten Nutzerinnen und Nutzer zuletzt. So berichteten einige von einem Fehler, durch den Nachrichten öffentlich wurden, die auf Twitter Circles gepostet wurden. Das Feature stellt eigentlich sicher, dass Nachrichten auch wirklich nur bei bestimmten Menschen landen.

Seit seiner Twitter-Übernahme hat das Ansehen von Elon Musk stark gelitten. © Quelle: 2022 Anadolu Agency/Anadolu Agency

Vereinte Nationen entsetzt über Sperrung von Journalisten

„Sehr verstört“ waren auch die Vereinten Nationen (UN) von Musks Sperrungen von Journalisten der „New York Times“, „Washington Post“ und „CNN“. Musk warf ihnen vor, seinen Standort auf Twitter veröffentlicht zu haben – und damit gegen eine Regel der Seite zu verstoßen, die das grundsätzlich verbietet. Belege gab es dafür aber nicht. Die UN nannten die Suspendierungen in einem Pressegespräch einen „gefährlichen Präzedenzfall“, der die Pressefreiheit gefährde. Musk entsperrte die Journalisten erst nach einer öffentlichen Userabstimmung auf Twitter, in der sich die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dafür aussprachen.

Musk, der sein Verhältnis zu den Medien im BBC-Interview als „Hassliebe, aber vermutlich mehr Hass“ bezeichnete, hat auf Twitter in seinen ersten Monaten als Chef immer wieder gegen die Medien gestichelt. Der BBC und dem US-amerikanischen Radiosender NPR verpasste er den Titel „staatlich finanziertes Medium“. Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt wehrte sich die BBC gegen dieses Label, woraufhin Musk es zu „öffentlich finanziertes Medium“ änderte. NPR, die sich hauptsächlich durch Sponsoring von Firmen und Stiftungen finanzieren und zu einem Prozent staatliche Mittel beziehen, hatte nach der falschen Kennzeichnung die Nase voll, zog sich komplett aus Twitter zurück. In einem Abschiedstweet betonte der Sender, er stehe für unabhängigen Journalismus. Inzwischen sind die Labels wieder entfernt worden.

Werbekunden ziehen davon

Mit einer Negativschlagzeile nach der anderen vergraulte Musk schließlich auch etliche seiner namhaften Werbekunden und verlor damit einen Großteil der Haupteinnahmequelle für Twitter. Etwa pausierte der italienisch-französische Autobauer Stellantis, der Mutterkonzern von Opel, im November seine Anzeigen, bis er „ein klareres Bild von der Zukunft der Plattform unter der neuen Führung“ hat, wie er in einer Mitteilung bekannt gab. In Berichten vom Januar war von einem deutlichen Verlust des Anzeigengeschäfts die Rede: 500 der Topwerbekunden waren abgesprungen, Twitter-Einnahmen reduzierten sich um 40 Prozent, hieß es.

Die Hoffnung ist blau

Serienunternehmer wie Musk wissen: Wenn Geld verloren geht, muss neues herkommen. Musks Hoffnungen liegen zurzeit auf Twitter Blue: Das Abo macht den blauen Haken, der die Identität und Authentizität einer Person oder eines Unternehmens auf Twitter verifiziert, kostenpflichtig – aber inzwischen auch erhältlich für alle. Sprich: Nicht mehr nur bekannte oder followerreiche Nutzerinnen und Nutzer können den blauen Haken bekommen. Das Abo kostet 8 US-Dollar monatlich pro Userin oder User, 1000 US-Dollar monatlich für Organisationen.

Der Start ging in die Hose

Der Start des Abomodells ging in die Hose. Die blauen Häkchen für zahlende Kunden sehen identisch zu denen aus, die zuvor authentifizierte Nutzerinnen und Nutzer hatten. Zahlreiche Fake-Accounts hatten nach der Einführung des Abomodells im November eine Authentifizierung erhalten und sich als Prominente ausgegeben – beispielsweise als der frühere US-Präsident George W. Bush und Papst Franziskus. Ein Fake-Tweet eines Scherzkekses, der den Pharmakonzern Eli Lilly imitierte, hatte besonders gravierende Konsequenzen: „Wir sind erfreut, mitteilen zu können, dass Insulin nun kostenlos ist“, hieß es im Tweet – und daraufhin stürzte die Aktie von Eli Lilly um 4 Prozent ab.

Nach dem Fehlstart musste Musk Twitter Blue vorerst abschalten und einige Verbesserungen vornehmen. Inzwischen muss der jeweilige Account mehrere Voraussetzungen erfüllen, unter anderem mindestens 90 Tage alt sein, um einen Twitter-Blue-Haken erwerben zu können. Twitter Blue wird das „Legacy“-Häkchen, wie Musk es abwertend nennt, ersetzen. Schon Ende März begann Twitter damit, die Häkchen bei nicht zahlenden Konten zu entfernen.

Seit dem 20. April ist mit den kostenlosen blauen Haken Schluss. Oder auch nicht? Viele Userinnen und User müssen seitdem zwar auf ihr Statussymbol verzichten, etliche Promis haben ihn jedoch behalten – offenbar ohne dafür zu zahlen. Stephen King, William Shatner und LeBron James tragen den blauen Haken immer noch neben ihrem Namen. „Mein Twitter-Account sagt, dass ich Twitter Blue abonniert habe. Habe ich nicht. Mein Twitter-Account sagt, dass ich eine Telefonnummer hinterlegt hätte. Habe ich nicht“, schrieb King auf Twitter. Musk tweetete daraufhin, dass er für diese Accounts zahle.

Als Erlösquelle taugt das Blue-Abo bislang offenbar noch nicht. Das Branchenmagazin „Techcrunch“ kommt auf insgesamt 400.000 Nutzerinnen und Nutzer, Stand März. Zwar gab es laut „Similarweb“ im März geschätzte 116.000 neue Abos, 138 Prozent mehr als im Monat zuvor. Doch auch das dürfte den Werbeverlust kaum ausgleichen. Zudem haben viele Promis und Unternehmen, darunter die „New York Times“ und Basketballstar LeBron James, angekündigt, nicht für Twitter Blue zahlen zu wollen.

Analysen: Twitter verzeichnet weniger Besuche – Musk verliert Hunderte Milliarden

Ganz anders stellte Musk den Zustand seiner Plattform im TV-Gespräch mit der BBC dar. Twitter mache keine Verluste mehr und erreiche grob die Gewinnschwelle, Werbekunden kehrten zur Plattform zurück, sagte er. Noch nie sei Twitter – trotz einiger technischen Pannen – so viel genutzt worden. Seine Behauptungen decken sich jedoch nicht mit Analysen: Im März haben die weltweiten Besuche auf der Plattform im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent abgenommen, schätzt der Webanalysedienst „Similarweb“.

Und das ist fast noch harmlos gegenüber den Verlusten, die ihn seine sechs Monate als Twitter-Chef kosteten: Twitters Wert hat sich nach Aussage von Musk halbiert – und auch Teslas Aktie stürzte zeitweise enorm ab. In diesem Chaos wurde Musk laut „Bloomberg“ zum ersten Menschen, der 200 Milliarden US-Dollar verlor und rutschte auch im Forbes-Ranking auf Platz zwei ab.

Es ist das Resultat des Absturzes der Plattform. Es ist unklar, wie es Twitter finanziell wirklich geht und wie viele die Plattform noch nutzen – verlässliche offizielle Zahlen gibt es nicht und Analysen beruhen auf Schätzungen. Klar ist jedoch: Seine Twitter-Führung hat Musk für viele entzaubert – und Twitter gleich mit. Die neue Realität: wöchentliche Aufreger, die selbst Musks gebrochenes Versprechen vergessen lassen, als CEO zurückzutreten und damit auf das Ergebnis einer Twitter-Abstimmung zu reagieren.

Mastodon, Substack Notes, Meta: Twitter-Konkurrenz geht in Position

In der Folge sieht die Konkurrenz die Chance, Twitter vom Thron zu stoßen. Nach der Übernahme registrierte das dezentralisierte Netzwerk Mastodon einen deutlichen Anstieg an Nutzerinnen und Nutzern – und mit „Notes“ führte die beliebte Newsletter-Plattform Substack im April eine weitere Alternative ein, die Musk anscheinend nervös macht: Links zur aufstrebenden Textplattform Substack wurden zeitweise blockiert, wie Userinnen und User berichteten, und später als Spam markiert. Musk stritt auf Twitter ab, Substack-Links blockiert zu haben, und behauptete, dass Substack versucht habe, einen großen Teil der Twitter-Datenbank herunterzuladen. Dafür gibt es jedoch keine Belege. Auffällig ist auch, dass zuvor Userinnen und User nicht in der Lage waren, Links zu ihren Accounts auf Instagram und Mastodon zu posten.

Apropos Mastodon: Der dezentralisierte Kurznachrichtendienst ist das beste Beispiel dafür, dass es trotz der schwierigen Lage für Twitter noch keine wahre Alternative gibt. Denn trotz eines Anstiegs an Nutzung seit der Musk-Übernahme konnte Mastodon bislang noch nicht einen Großteil der Twitter-Nutzerschaft restlos überzeugen. Wie Substack Notes ankommen wird, ist auch noch unklar. Doch Musk weiß, dass die Konkurrenz eine Chance wittert: Selbst Meta arbeitet Berichten zufolge an einem eigenen Kurznachrichtendienst.

Zukunft von Twitter bleibt offen

Auf die Konkurrenten kommt in jedem Fall eine große Herausforderung zu: Sie müssen ihre Plattformen, genau wie Twitter, zu funktionsfähigen Kommunikationstools gestalten, mit dem sich Menschen in Echtzeit über wichtige Entwicklungen auf der Welt informieren können. Die Verhaltensforscherin Caroline Orr Bueno von der University of Maryland warnte schon im November vor den Gefahren einer möglichen Abkehr von Twitter ohne Alternative: „Twitter ist wohl oder übel ein entscheidendes Instrument für die Katastrophenkommunikation und wir haben keinen Ersatz dafür.“

Zumindest gibt es noch keinen Kurznachrichtendienst, der eine ansatzweise ähnliche Reichweite wie Twitter hat. Doch ob das so bleibt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob Twitter und Musk noch zu ertragen sein werden. Musk will die Plattform jedenfalls nicht so schnell aufgeben, fusionierte zuletzt das Unternehmen Twitter mit einer anderen Firma namens „X Corp“. Was dahinter steckt, ist bislang noch unklar. Aber einige Expertinnen und Experten vermuten, dass Musk plant, Twitter zu einer Art Universal-App zu machen, ähnlich wie es der chinesische Konzern Tencent mit Wechat gemacht hat.

Wer weiß, womöglich sind sogar die sämtlichen Aufreger der vergangenen Wochen Teil von Musks großem Businessplan für Twitter? Steckt vielleicht sogar hinter seinen Trollaktionen, wie den Buchstaben W am Hauptsitz überstreichen zu lassen und aus Twitter „Titter“ zu machen, mehr als nur ein schlechter Scherz? Musk wäre es zuzutrauen. Vorerst fliegt der Vogel in jedem Fall weiter – und auch die kommenden Wochen unter seiner Führung dürften neues Chaos für Twitter mit sich bringen.