Was taugen Übersetzer-Apps?

Vielleicht hätte eine Übersetzer-App Peter, Paul and Mary vor einem peinlichen Missverständnis bewahrt: „Do you want to lunch with us?“, fragt sie ihr Gastgeber, Kanzler Helmut Schmidt. „Wollen Sie uns lynchen?“, verstehen die Gäste. „But where are the trees?“ lautet ihre Antwort. „Wo sind die drei?“ kommt beim Kanzler an. Der legendäre Sketch von Otto Waalkes hält, was die Übersetzung des Komikers eigentlich verspricht: „English for Runaways“ steht nicht für „Englisch für Fortgeschrittene“, sondern frei übersetzt für „Englisch zum Davonlaufen“.

Damit einem solche Situationen vor allem auf Reisen erspart bleiben und die Verständigung in fremden Ländern besser klappt, wurden Übersetzer-Apps entwickelt. Mittlerweile gibt es einige Dutzend davon, die größtenteils kostenlos genutzt werden können. Für manche müssen wenige Euro im Monat bezahlt werden, zumindest wenn ihre volle Leistung zur Verfügung stehen soll. In der Regel eignen sich die Apps sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte. Viele Funktionen sind im Offlinemodus nutzbar. Das ist praktisch, wenn das Handy kein Netz hat. Außerdem fallen in manchen Ländern weniger Roaming­gebühren an.

Hunderte Sprachen lassen sich per App in die eigene übersetzen

Die Funktionen und Anwendungs­möglichkeiten der Apps sind vielfältig: Manche übersetzen in bis zu 100 Sprachen – von Afrikaans bis Zulu. Die meisten verarbeiten Spracheingaben per Mikrofon, viele auch Fotos von Texten, einige ermöglichen mehrsprachige Konversationen, was zum Beispiel in Meetings nützlich sein kann. Im Restaurant können Speisekarten abfotografiert und übersetzt werden. Das ist vor allem in Ländern hilfreich, in denen sich Urlauberinnen und Urlauber sonst überhaupt keine Vorstellung davon machen können, was sich hinter den Namen der Gerichte verbirgt.

Platzhirsche unter den Apps sind die Produkte der großen Techfirmen Microsoft und Google. Aber auch Anwendungen wie iTranslate, Promt, Reverso oder Pons sind weit verbreitet. In der Praxis bewähren sich die getesteten Apps erstaunlich gut: Texteingabe und Sprache werden erkannt und meist richtig übersetzt. Voraussetzung beim Sprechen ins Mikrofon ist allerdings, dass nicht allzu viele Umgebungs­geräusche zu hören sind. Wer mag, kann sich die Übersetzungen laut vorlesen lassen. Die Stimmen klingen angenehm, die Aussprache scheint korrekt zu sein. Auch gedruckte Texte werden gut erkannt – selbst dann, wenn sie von einem Bildschirm abfotografiert werden.

Mit einfachen Alltags- und Standard­sätzen wie „Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?“ oder „Ich suche eine Arztpraxis“ kommen die Apps gut klar. Auch komplexe fremdsprachige Inhalte wie „In Dessau the Bauhaus was able to directly realise its desire to play a part in shaping modern society“ werden korrekt ins Deutsche übertragen.

„Befriedigend“ bis „mangelhaft“: Stiftung Warentest findet Übersetzer-Apps problematisch

Dennoch kommt Stiftung Warentest eher zu einem ernüchternden Urteil. Dort erhielten die besten untersuchten Apps von Pons und Google gerade einmal ein „Befriedigend“.

Die meisten digitalen Sprach­assistenten werden mit „ausreichend“ und einige sogar mit „mangelhaft“ bewertet. In das Urteil der Verbraucher­schützer flossen auch Aspekte wie Datenschutz­erklärungen und Anwendungs­freundlichkeit ein.

Problematisch finden die Tester vor allem dann die Übersetzungs­leistungen, wenn nicht nur gängige Ausdrücke und einfache Sätze eingegeben werden. „Redewendungen, bildliche Sprache und Dialoge sind noch große Heraus­forderungen für Übersetzungs-Apps“, heißt es im Testbericht. Denn oft wird wortwörtlich übersetzt – in Ausdrücke, die es in einer anderen Sprache gar nicht gibt.

So wird bei einigen Apps aus dem Satz „Ich verstehe nur Bahnhof“ in der Englisch-Übersetzung „All I understand is train station“. Und wer ein Schnitzel mit Pommes und Pils bestellen möchte, ordert auf Englisch je nach App „Schnitzel with fries and a mush­room“ (Schnitzel mit Pommes und einem Pilz) oder „Some chicken with fries and a pile“, also Hühnchen mit Pommes und einem „Haufen“.

Das „Stille-Post“-Risiko

Professionelle Übersetzerinnen wie Réka Maret sehen die Apps ebenfalls kritisch: „Je komplexer die zu übersetzenden Texte, Textpassagen oder ganzen Texte sind, desto höher ist auch das Risiko, dass wichtige Elemente nicht korrekt übertragen werden oder gar verloren gehen“, warnt die Presse- und Medien­referentin vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. Vergleichsweise gute Resultate werden ihrer Ansicht nach vor allem dann erzielt, wenn die Algorithmen der Apps auf großes Datenmaterial und viele Vergleichs­texte zurückgreifen können. Ist das nicht der Fall, häufen sich die Fehler bei den Übersetzungen – selbst dann, wenn auf eine Brücken­sprache zurückgegriffen wird, zum Beispiel auf Englisch. Das berge nach dem Prinzip „stille Post“ zusätzliche Fehlerquellen, so Maret.

Ihrer Ansicht nach könne auch die beste App niemals das Erlernen von Sprachen oder professionelle Übersetzungen ersetzen, weil sie eine Sprache nicht sinnerfassend beherrschen könne: „Die Maschine ‚versteht‘ eben nicht im eigentlichen Sinne, was mit einem Satz gemeint ist und in welchem Kontext dieser steht. Sie bezieht auch nicht – wie der Mensch – unterschiedliche gesellschaftliche beziehungsweise kulturelle Hintergründe mit ein“, gibt die Expertin für Russisch und Englisch zu bedenken.

Auch eine mittelprächtige Übersetzung ist im Urlaub besser als gar keine

Maret erkennt aber durchaus den praktischen Nutzen der Apps: „Frei im Netz verfügbare Apps oder automatische Übersetzungs­programme können im Alltags­gebrauch wie etwa im Urlaub oder zur privaten Verständigung ganz passable Dienste leisten“, ist sie überzeugt. Zu einem ähnlichen Urteil gelangt die Stiftung Warentest: „Trotz enttäuschender Leistungen sind die Apps grundsätzlich nützlich – eine mittelmäßige Übersetzung ist schließlich besser als gar keine“, heißt es im Testbericht.

Mit Übersetzer-Apps entfällt das umständliche Blättern in Wörterbüchern, mit deren Hilfe auch nicht immer exakt jede Redewendung übersetzt werden kann. Solange es um Bestellungen im Restaurant oder Small Talk im Urlaub geht, ist man mit Übersetzer-Apps immerhin nicht völlig sprachlos.

Sollten mal Fehler passieren, könne im schlimmsten Fall etwas Unerwartetes auf dem Teller landen oder ein sprachliches Missverständnis für Belustigung sorgen, sagt Maret. Wer zum Beispiel zur Polizei geht, weil die Geldbörse geklaut wurde und in die Übersetzer-App den Satz „Ich wurde bestohlen“ eingibt, darf sich nicht wundern, wenn die Beamten verdutzt dreinschauen oder lachen. Denn in der englischen Übersetzung einiger Apps heißt es: „I was stolen.“ Auf Deutsch: „Ich wurde gestohlen.“

Übersetzungs-, aber auch Sprachlern-Apps helfen laut Stiftung Warentest also nicht dabei, eine Sprache zu erlernen. Sie können die dafür notwendige menschliche Interaktion nicht ersetzen.