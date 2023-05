Google muss Artikel nur bei Nachweis von Falschangaben löschen

Kostenfrei bis 16:04 Uhr lesen

Kommunalwahl 2023

Wegen Personalmangels trat zur Kommunalwahl in einigen Gemeinden nur eine Liste an. Fast wäre es auch in Noer so weit gekommen. Fatal, befand Ulrich Klostermeier, und trommelte eine Truppe für die SPD zusammen. Die wurde zwar komplett gewählt, doch die Sache ist nicht ohne Haken.