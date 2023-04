Was ist Discord – und ist der Chatdienst sicher?

In einigen Servern kommen Fortnite-Fans zum Zocken zusammen, in anderen reden Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht über Klassentratsch, in wieder anderen sammeln Verschwörungstheoretiker zwielichtige Memes: Auf Discord finden so ziemlich alle Menschen eine Community mit Gleichgesinnten. Der Messagingdienst wird immer beliebter, zählte nach eigenen Angaben Anfang des Jahres über 154 Millionen Mitglieder. Doch wie funktioniert Discord – und was reizt so viele Menschen daran?

Was ist Discord – und wer nutzt das?

Discord ist ein Messagingdienst für PCs und Smartphones, in der Nutzerinnen und Nutzer per Sprach- und Videokonferenz sowie über den Chat miteinander kommunizieren können. Entwickler Jason Citron gründete den Dienst 2015 ursprünglich für Gamerinnen und Gamer, damit sie miteinander sprechen können, während sie spielen. Beliebt wurde Discord auch deshalb, weil das Programm wenig Ressourcen verbraucht, sprich: Es kommt beim Gaming seltener Verzögerungen bei der Unterhaltung und der PC wird nicht zu sehr beansprucht, wenn der Dienst beim Zocken läuft. Außerdem ist Discord grundsätzlich – abgesehen von der Premium-Version – kostenlos und weitgehend anonym, denn für die Anmeldung verlangt Discord keine persönlichen Informationen.

Noch immer sind Gaming-Fans die Hauptzielgruppe des Diensts: In den zahlreichen öffentlichen Servern können sie neue Spielkumpanen finden oder mit Freundinnen und Freunden zocken. Inzwischen können sie zudem ihre Spiele streamen, um andere an ihrem Spaß teilhaben zu lassen. Inzwischen findet aber jede Art von Online-Community einen Platz auf Discord. Es gibt Server für Fans von Musik-Stars, Bücherclubs und Studierendengruppen. Immer wieder organisieren sich aber auch rechtsextreme Gruppen oder Islamisten von Isis in dem Dienst.

Wie funktioniert Discord?

Wer mit Gleichgesinnten quatschen möchte, braucht dazu zunächst einen Server. Nutzerinnen und Nutzer können einen eigenen erstellen oder in einen bestehenden eintreten. Manche Communitys nehmen neue Userinnen und User allerdings nur mit einer Einladung auf, damit wirklich nur die Menschen reinkommen, die Interesse an ihren Themen haben. In öffentlichen Servern sind dagegen alle willkommen – die Links werden auf beliebten Plattformen wie Reddit geteilt, damit Menschen sie auch finden. Denn über eine einfache Suchmaschinen-Suche lässt sich noch nicht jeder Server so einfach finden.

Auf einem Server können Userinnen und User verschiedene Kanäle erstellen. Freundinnen und Freunde können also zum Beispiel einen Kanal für Minecraft, einen für Filmbesprechungen oder auch einfach einen zum quatschen erstellen. So können sich Server-Mitglieder auf verschiedene Kanäle aufteilen, um sich nicht gegenseitig zu stören, wenn sie über verschiedene Themen reden möchten.

Ist Discord sicher?

Discord bietet viele Freiräume, doch damit gehen auch einige Gefahren einher. Nutzerinnen und Nutzer bleiben auf Wunsch anonym und in öffentlichen Servern nutzen das einige dazu aus, um zum Beispiel Jugendliche zu belästigen oder illegale Inhalte zu verbreiten. Das ist kein spezifisches Problem von Discord – auch Plattformen wie Reddit oder Roblox haben mit solchen Gefahren zu kämpfen. Aber die Anonymität und die vielen jugendlichen Userinnen und User machen Discord zu einem geeigneten Ziel für Täterinnen und Täter.

Im jüngsten Transparenzbericht von Discord, der Ende 2022 veröffentlicht wurde, berichtet Discord, dass von Oktober bis Dezember über 153.000 Accounts gesperrt wurden – unter anderem wegen Kindesbelästigung, Hassnachrichten und Mobbing. Discord ergreift auch weitere Maßnahmen bei Verstoßen gegen ihre Richtlinien: Das Unternehmen verwarnt Userinnen und User und meldet Inhalte der Kategorie „sexueller Kindesmissbrauch“ den Behörden.

Viele Server werden aber auch von Mitgliedern sauber gehalten: Moderatorinnen und Moderatoren können Inhalte löschen und Userinnen und User stummschalten, wenn sie gegen ihre Regeln verstoßen. Andere Server haben dagegen keine Moderation – Nutzerinnen und Nutzer können posten, was sie wollen, solange sie nicht gemeldet werden oder Discord ihnen auf die Schliche kommt.

Userinnen und User können einiges tun, um sich selbst vor gefährlichen Inhalten zu schützen. Etwa indem sie in den Einstellungen neue Nachrichten scannen lassen: Eine künstliche Intelligenz filtert dann Nachrichten, die womöglich unangebracht sein könnten. Eltern sind zudem gut beraten, mit ihren Kindern zu besprechen, welche Daten sie nicht von sich preisgeben sollten. Denn auch auf Discord könnten Täterinnen und Täter versuchen, Minderjährige sexuell zu belästigen, zu bedrohen oder zu erpressen. Deswegen sollte man niemals die Daten wie die Adresse oder Mobilnummer gegenüber Fremden preisgeben. Zudem sollte beachtet werden, dass Nachrichten auf Discord nicht verschlüsselt sind und somit etwa bei einem Hack in die Hände von Kriminellen geraten können.

Was hat Discord mit den geleakten US-Geheimdokumenten zu tun?

Discord mag ein sehr unwahrscheinlicher Ort sein, in dem geheime Staatsdokumente landen. Aber tatsächlich wurden die geleakten US-Dokumente zuerst in einem Server des philippinischen Youtubers WowMao auf Discord verbreitet. Der Journalist Aric Toler vom Recherchekollektiv „Bellingcat“ verfolgte die Spur der veröffentlichten Dokumente zurück in die Meme-Community des Youtubers, dort seien sie schon Anfang März gepostet worden.

Im Gespräch mit der „New York Times“ bezeichnete WowMao, der seinen echten Namen nicht verrät, den Leak als „irrsinnig witzig“. Er konnte jedoch nicht sagen, wer sie verbreitete. Der User, der die Dokumente auf dem Discord-Server von WowMao geteilt hatte, behauptete dort, sie zuvor auf einem anderen Server gefunden zu haben. Den Schuldigen zu finden, dürfte sich also als schwierig erweisen – nicht zuletzt weil Nutzerinnen und Nutzer weitgehend anonym bleiben.