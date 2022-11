Darauf haben viele gewartet: Nutzer können künftig Nachrichten an sich selbst verschicken

In Zukunft können Whatsapp-User Nachrichten an sich selbst schicken. Das berichtete das Magazin „Techcrunch“. Der eigene Whatsapp-Account soll ganz oben auf der Kontaktliste stehen. Wenn User diesen anwählen, können sie sich selbst schreiben. Sie können so Notizen, Einkaufslisten oder Erinnerungen neben ihren Chats festhalten. Es soll auch die Möglichkeit geben, die eigenen Nachrichten festzupinnen. Diese würden dann ganz oben in der Chatliste stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am vergangenen Montag gab der Meta-Konzern bekannt, die neue Funktion einzuführen. Whatsapp ist wie Facebook und Instagram ein Teil des Unternehmens.

Meta zieht nach

Die Message-Yourself-Funktion ist zwar neu, aber einige User nutzten bisher schon eine Behelfslösung. Dafür mussten sie jedoch eine spezielle URL verwenden. Dieser Zwischenschritt entfällt nun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Konkurrenten von Whatsapp haben bereits vergleichbare Optionen. Bei Signal können User sich ebenfalls selbst Nachrichten schicken, der eigene Kontakt erscheint jedoch nicht ganz oben in der Liste. Telegram hat die Funktion „Gespeichertes“. In dem gesonderten Chat können User auch Nachrichten und Notizen im Messenger festhalten.

RND/miwu