Neue Whatsapp-Funktion: Was bringen die Kanäle?

„Heute freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir Whatsapp-Kanäle in mehr als 150 Ländern einführen werden.“ So euphorisch kündigt Whatsapp die neue Funktion auf dem Blog des Unternehmens an. Die Freude vom Meta-Konzern, zu dem die Chat-App gehört, ist eher einseitig. Bei vielen Nutzerinnen und Nutzern kommt das neue Feature offenbar nicht gut an. Tippt man „Whatsapp Kanäle“ in das Suchfeld von Google ein, schlägt die Suchmaschine als erste Vervollständigungen „Whatsapp Kanäle löschen“ und „Whatsapp Kanäle ausblenden“ vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Hier lesen Sie, wie die neue Whatsapp-Funktion funktioniert, was aus dem Whatsapp-Status wird und wie Sie die Kanälefunktion ausblenden können.

Whatsapp-Kanäle: Fragen und Antworten

















Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist Whatsapp-Kanäle?

Über die Funktion „Kanäle“ erhalten Nutzerinnen und Nutzer künftig Informationen und Neuigkeiten von Organisationen, Vereinen, Unternehmen oder Menschen, für die sie sich interessieren. Neue Infos aus Abokanälen werden in einem separaten Reiter in der App angezeigt. Dieser Reiter heißt „Aktuelles“. Er ist getrennt von persönlichen Chats und Anrufen, erklärt das Meta-Tochterunternehmen.

Ein Kanal sieht aus wie ein Whatsapp-Chatverlauf. In ihm lassen sich Texte, Fotos, Videos und Links verschicken. Der Unterschied zu einer Gruppe ist, dass nur Kanaladmins Nachrichten senden. Denn die Channels sind strikt einseitig nach dem Broadcast-Prinzip konzipiert. Abonnentinnen und Abonnenten können nicht direkt auf Infos antworten und auch keine Nachrichten an Kanaladmins senden. Das Prinzip ist vielen Menschen schon durch die App Telegram bekannt.

Für die Erstellerinnen und Ersteller der Kanäle hat die Funktion den Vorteil, dass sie viele Menschen gleichzeitig erreichen können, ohne – wie bei einer Whatsapp-Gruppe – mit Hunderten von Nachrichten der Teilnehmenden überschwemmt zu werden. Der Unterschied zur Broadcast-Funktion: Interessierte Personen abonnieren einen Kanal direkt und müssen nicht von Senderinnen und Sendern zu einer Liste hinzugefügt werden.

Auf die Nachrichten im Kanal können alle Abonnentinnen und Abonnenten mit Emojis reagieren. Öffentlich einsehbar ist nur, wie oft mit welchem Emoji auf eine Nachricht reagiert wurde – nicht aber, wer welches Emoji gesendet hat. Außerdem können Abonnentinnen und Abonnenten an Umfragen innerhalb des Kanals teilnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum protestiert niemand gegen Google Street View? Als Google Street View vor 15 Jahren erste Kamerafahrten ankündigte, war der Protest groß – der US-Konzern stellte seine Aktivitäten daraufhin in Deutschland ein. Nun ist Street View zurück und Deutschland fast flächendeckend vertreten – doch die Beschwerden bleiben aus. Wie ist das zu erklären? Jetzt mit Plus-Abo lesen

Seit wann gibt es die Funktion Whatsapp-Kanäle?

Whatsapp hat am 13. September 2023 auf seinem Blog verkündet, dass das Unternehmen die Kanalfunktion in mehr als 150 Ländern freischaltet. Darunter ist auch Deutschland.

Wieso sehe ich die Funktion Whatsapp-Kanäle nicht?

Dazu schreibt Whatsapp auf der Hilfeseite des Unternehmens: „Hinweis: Whatsapp-Kanäle werden bereits eingeführt, sind jedoch noch nicht für alle verfügbar. Es gibt die Funktion, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Whatsapp sagt dann Bescheid, wenn die Funktion für den eigenen Account verfügbar ist.“

Künstliche Intelligenz: Wie schlimm wird’s wirklich? Wird über künstliche Intelligenz gesprochen, hört man die schlimmsten Horrorszenarien. Was ist da eigentlich wirklich dran? © Quelle: RND

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie nutze ich die Kanälefunktion von Whatsapp?

Einen Kanal abonnieren: Kanäle finden und deren Inhalte anschauen, bevor man sie abonniert, ist über eine Verzeichnisliste möglich. Ein grünes Häkchen neben dem Kanalnamen bedeutet, dass Whatsapp die Echtheit des jeweiligen Channels verifiziert hat. Für andere Abonnentinnen und Abonnenten eines Kanals sind weder der eigene Name noch das Profilbild oder die Telefonnummer sichtbar. Auch Admins sehen Telefonnummer und Profilnamen nicht.

Einen Kanal erstellen: Auch das funktioniert direkt im Reiter „Aktuelles“ mit einem Klick auf das Plussymbol.

Achtung: Kanäle sind öffentlich und nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Was jemand in einem Kanal postet, sehen alle Abonnentinnen und Abonnenten – und zwar den gesamten Content ab dem Datum, an dem der Kanal erstellt worden ist. Alle Personen, die den Kanal nicht abonniert haben, sehen die in den Kanal geposteten Meldungen der vergangenen 30 Tage. Innerhalb von 30 Tagen können Admins bereits gesendete Nachrichten löschen oder bearbeiten, und zwar für alle Abonnentinnen und Besucher des Kanals.

Wieso kann ich keine Kanäle erstellen?

Whatsapp weist darauf hin, dass selbst bei Verfügbarkeit der Channels die geplanten Funktionen stufenweise eingeführt werden. So sei beispielsweise das Erstellen eines eigenen Kanals nicht zwingend sofort möglich, auch wenn man bereits Kanäle abonnieren kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Whatsapp „Aktuelles“ löschen: Lassen sich die Kanäle ausblenden?

Nein, diese Funktion ist nicht vorgesehen. Einige Onlinemagazine, darunter Netzwelt.de, empfehlen einen Trick. Zumindest auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android lasse sich eine alte Version von Whatsapp installieren. Dort sei der Menüpunkt „Status“ dann wieder, wie bisher gewohnt, ganz links unten sichtbar. Dabei handele es sich aber nicht um eine Dauerlösung. „Irgendwann müsst ihr auf die aktuelle Whatsapp-Version updaten und dann kommt ihr um die Kanäle nicht mehr herum“, schreibt Phan Y Ngo von Netzwelt.de.

Selbsthilfe am Handy: Welches Potenzial haben Therapie-Apps? In Deutschland mangelt es an Therapieplätzen. Da kommen Therapie-Apps, die versprechen, Menschen auf digitalem Weg schnell und unkompliziert zu helfen, gerade recht. Doch sind die Apps wirklich hilfreich? Jetzt lesen

Wie bestelle ich einen bestimmten Whatsapp-Kanal ab?

Auf den Kanal tippen, um ihn zu öffnen. Auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts in der Ecke tippen. Auf „Nicht mehr abonnieren“ tippen.

Wo ist der Whatsapp-Status?

Der Menüpunkt „Aktuelles“, hinter dem sich die Kanäle verbergen, ersetzt den Menüpunkt „Status“. Fans der Statusfunktion können aber aufatmen: Status und Kanäle befinden sich nun beide unter „Aktuelles“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

saf/mit Material von dpa