Whatsapp kündigt Kanäle an: Messenger kopiert Telegram-Feature

Meta hat ein neues Feature für seinen Messenger Whatsapp angekündigt: Mit den sogenannten Whatsapp-Kanälen können Nutzerinnen und Nutzer einer großen Zahl an Menschen Nachrichten schicken, die dem Kanal folgen. „Dazu haben wir ein durchsuchbares Verzeichnis entwickelt, in dem du nach Hobbys, Lieblingsmannschaften, Neuigkeiten von örtlichen Behörden und vielem mehr suchen kannst“, schrieb Whatsapp am Donnerstag in einer Mitteilung. Kanäle lassen sich demnach auch über eigene Einladungslinks besuchen, die Nutzerinnen und Nutzer in Chats, per E-Mail oder online teilen.

Diese Art von Feature wurde vor allem durch den Messenger Telegram bekannt, bei dem Kanäle unter anderem zur Verbreitung politischer Inhalte genutzt werden. Verschwörungstheoretikerinnen und -theoretiker wie Attila Hildmann erreichten über die Funktion über hunderttausend Menschen.

Nachrichten sollen automatisch nach 30 Tagen gelöscht werden - unbegrenzte Followerzahl

Whatsapp-Userinnen und -User in Deutschland werden die Funktion allerdings noch nicht sofort nutzen können. Vorerst wird sie nur in Kolumbien und Singapur verfügbar sein, in den kommenden Monaten sollen aber weitere Länder dazukommen. Welche das sind, verrät Whatsapp aber bislang noch nicht. Nutzerinnen und Nutzer finden „die Kanäle auf einem neuen Tab mit dem Namen „Aktuelles“ – mit Status und den Kanälen“, denen sie folgen, teilte das Meta-Tochterunternehmen mit.

Bei Whatsapp solle „Privatsphäre großgeschrieben“ werden. Die Nummern und Fotos der Kanaladministratorinnen und -administratoren werden demnach nicht im Channel für Followerinnen und Follower sichtbar sein. Nachrichten in Kanälen sollen zudem automatisch nach 30 Tagen gelöscht werden. Außerdem sollen Kanalbetreibende die Option haben, Screenshots und Weiterleitungen aus ihrem Kanal zu blockieren.

Anders als bei Whatsapp-Gruppen, die nur maximal 1024 Mitglieder aufnehmen können, ist bei Kanälen eine theoretisch unbegrenzte Zahl an Followerinnen und Followern möglich. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Nachrichten wird es beim neuen Feature laut Whatsapp aber nicht geben. Das Sicherheitssystem sorgt in allen anderen Whatsapp-Chats dafür, dass Nachrichten verschlüsselt werden und somit ausschließlich nur von Sender und Empfänger gelesen werden können.

RND/bk









