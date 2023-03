﻿Wie menschenähnliche Roboter die Arbeitswelt verändern werden

Die Herausforderung ist klar: Die Menschen in Deutschland werden immer älter und der Fachkräftemangel ist schon heute Realität. Können humanoide Roboter die Lösung sein? Oder bedroht ihr Einsatz in Fabriken oder zu Hause Arbeitsplätze?

Ein Roboter, der wie ein Mensch zwei Arme und zwei Beine nutzt – aus Science-Fiction-Filmen kennt man das schon lange. Doch wie weit ist man mit der Entwicklung dieser humanoiden Roboter in der Realität? Zwei Präsentationen haben in den vergangenen Wochen zumindest das Interesse daran neu angefacht. Zunächst zeigte Tesla-Chef Elon Musk die Fortschritte bei menschenähnlichen Robotern, die der Konzern entwickelt. Mehrere Roboter arbeiteten in dem Video zusammen, auch wenn sie dabei langsam wirkten, ihre Schritte zittrig.

Deutlich eleganter sieht dagegen das erste Lebenszeichen von Figure aus. Das Start-up versammelt renommierte Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Robotik. In einem ersten Video des Unternehmens fährt der menschenähnliche Roboter hoch und hebt den Kopf, als sei er gerade aufgewacht – als sei er sich der Situation bewusst. Das sieht nach Zukunft aus – und tatsächlich ist es auch noch keine Realität. Der Roboter in Figures Werbevideo ist eine Computergrafik.

Große Arbeitserleichterungen oder Arbeitslosigkeit?

Viele seiner Konkurrenten laufen dagegen bereits durch Labors und treten auf Fachmessen auf. Sie schneiden Grimassen, schlagen Salti, bedienen Pipetten und schütteln Hände. Wo immer sie zu sehen sind, erregen die humanoiden Roboter Aufmerksamkeit. Das liegt auch daran, dass sie uns Menschen – je nach Perspektive – große Arbeitserleichterungen oder Arbeitslosigkeit verheißen. Die Roboter wecken Hoffnung und Furcht. Gefärbt wird unsere Wahrnehmung durch einen üppigen Science-Fiction-Kanon: Werden die Roboter uns auslöschen wie in „Terminator“? Werden sie uns imitieren wie in „Blade Runner“? Oder könnten sie unsere Freunde werden wie in „Star Trek“?

Roboter seien „immer noch guter Stoff für Science-Fiction-Filme“, meint auch Alin Albu-Schäffer, Direktor des Instituts für Robotik und Mechatronik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das Institut hat seit mehr als zehn Jahren verschiedene menschenähnliche Roboter im Einsatz. „Rollin‘ Justin“ etwa kombiniert einen Oberkörper mit einer fahrenden Basis, „TORO“ läuft und balanciert auf zwei Beinen. Nach langer Forschungsarbeit sieht Albu-Schäffer die Technologie inzwischen so weit ausgereift, „dass man über mögliche Anwendungen sprechen kann“. So könnten die humanoiden Roboter nach seiner Einschätzung eine gute Wahl sein, wenn eine „Vielzahl sehr unterschiedlicher, von Menschen ausgeführter Aufgaben“ durchgeführt werden solle.

Aus der Arbeitswelt „nicht mehr wegzudenken“

Das ist zum Beispiel in Fabriken der Fall. Ob humanoid oder nicht – einer der ersten Einsatzorte für Roboter war in der Vergangenheit immer schon die Industrie. Dort sei der massenhafte Robotereinsatz daher längst keine Sciene-Fiction mehr, sagt Andrea Alboni. Er leitet das Westeuropageschäft bei Universal Robotics. Die Firma mit Sitz in Dänemark hat sich erfolgreich auf „Cobots“ spezialisiert – auf Roboterarme, die mit Menschen zusammenarbeiten. Mehr als 50.000 Roboter des Unternehmens sind in verschiedenen Industrie- und Handwerksbranchen im Einsatz.

Was ist ein humanoider Roboter? Ein „humanoider“ Roboter ist wörtlich übersetzt „menschenähnlich“. Was das genau heißt, bleibt Ansichtssache. In aller Regel haben humanoide Roboter einen Oberkörper, zwei Arme mit Händen, einen Kopf und eine aufrechte Haltung. Häufig werden auch zwei Beine als Merkmal genannt, aber populäre Beispiele wie der Roboter „Pepper“ stehen auf einer rollenden Basis. Wie Köpfe aussehen, ist ebenfalls sehr unterschiedlich. „Ameca“ hat ein beeindruckend menschenähnliches Gesicht, „ASIMO“ und der Roboter des Startups Figure besitzen eine Art Motorradhelm, der populäre Roboter „Atlas" dagegen kaum einen erkennbaren Kopf – und Hände auch nur bei Bedarf. Wird ein Roboter dem Menschen möglichst eng nachempfunden, spricht man von Androiden. Soll dabei das nachgeahmte Geschlecht betont werden, unterscheidet man zwischen männlichen „Androiden“ und weiblichen „Gynoiden“.

Roboter seien heute aus der Arbeitswelt „nicht mehr wegzudenken“, sagt Alboni. Er sieht darin vor allem den gesellschaftlichen Nutzen: Roboter könnten „fehlende Arbeitskräfte ersetzen“ und „Fachkräfte entlasten“. Dass manche Menschen bei solchen Szenarien Angst um den eigenen Job bekommen, weiß Alboni allerdings auch. Universal Robotics sei anfangs auf Skepsis gestoßen. Doch die „Cobots“ hätten den Menschen nicht ihre Jobs genommen, sondern „Produktionskapazitäten erhöht“, „Standorte gesichert“ und so letztendlich Arbeitsplätze geschaffen statt vernichtet, versichert Alboni.

Wandel aktiv gestalten

Dass Roboter Effekte auf den Arbeitsmarkt haben, ist durchaus erwiesen. Forschende in den USA haben 2020 „robuste negative Effekte“ festgestellt. Vor allem in verarbeitenden Gewerben wie der Automobilindustrie seien Arbeitsplätze bedroht, die soziale Ungleichheit nehme durch den Wegfall weniger qualifizierter Jobs zu. Das Weltwirtschaftsforum sieht in einem Report über die Zukunft der Arbeit Effekte auf beiden Seiten: Mit der Arbeitsverlagerung vom Mensch zur Maschine gingen einerseits Jobs verloren, andererseits würden neue entstehen. Die Größenordnungen sind dabei offenbar schwer einzuschätzen. Sie hängen nicht nur von der Geschwindigkeit technologischer Fortschritte ab, sondern auch davon, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren.

Diesen Wandel aktiv zu gestalten ist keine Aufgabe für eine fernere Zukunft mehr. „Ab Anfang 2030″ seien Einsatzszenarien für humanoide Roboter realistisch, glaubt Guido Bruch. Der Herausgeber einer Robotik-Webseite und Contentbeauftragte des Deutschen Robotikverbandes gehört damit zu den wenigen Experten, die einen konkreten Zeitrahmen nennen – und beschränkt ihn auch nicht nur auf Industrieeinsätze. Wenn die Roboter Beine hätten, dann ermögliche das etwa „die Behebung des Personalmangels“ in Bereichen wie der Pflege. Zunehmend gebrechlichere Menschen könnten dann einen Humanoiden ausleihen, der im Haushalt helfe und aufpasse, beschreibt Bruch einen möglichen Einsatzort. Wenn es alten Menschen damit möglich werde, „sechs weitere Monate in ihrer gewohnten Umgebung“ zu leben und die stationäre Pflege hinauszuzögern, dann „wäre viel gewonnen“, findet der Experte. Voraussetzung dafür sei, dass humanoide Roboter gesellschaftlich akzeptiert würden – zumindest von einem Teil der Menschen.

Muss ein Roboter wie ein Mensch aussehen?

Ist genug Akzeptanz da, könnten humanoide Roboter das Leben der Menschen besser und einfacher machen, glaubt Bruch. Potenzial dafür sieht er zum Beispiel in der Logistik, in der Paketzustellung, aber auch in Restaurants kann er sich den Einsatz von Humanoiden vorstellen. Das Szenario sei „vielleicht visionär“, aber „nicht ganz abwegig“, wenn man die demografische Entwicklung bedenke: Die Gesellschaft wird älter, der Fachkräftemangel ist schon heute Realität. Auch Andrea Alboni von Universal Robotics wirbt angesichts dessen dafür, unsere Zukunft mit Robotern „primär als Chance“ zu sehen, und uns „keinen dystopischen Vorstellungen hinzugeben“. Er gibt sich mit seiner Erfahrung aus dem Cobot-Bereich überzeugt: Humanoide Roboter würden einfach „normal“ werden.

Davon sind jedoch nicht alle Expertinnen und Experten überzeugt. Dass Roboter „für die Gesellschaft immer relevanter werden“, davon ist etwa Christian Piechnick zwar überzeugt. Doch wenn es um den Einsatz von menschenähnlichen Robotern geht, ist er eher „skeptisch“. Zwei Beine etwa seien „grundsätzlich nicht die stabilste Grundform“ für einen Roboter, der sich dann „autonom in unstrukturierten Umgebungen bewegen“ soll. Dass ein humanoider Roboter eines Tages seine Einkäufe erledigt, darauf will Piechnick deshalb lieber nicht wetten. Für realistischer hält der Gründer und CEO von Wandelbots, das Robotik mit einfach zu bedienender Software für alle zugänglich machen will, eher „so etwas wie Personal Robots“. Das könne etwa ein Roboterarm sein, „der klein und flexibel ist, den ich zur Küchenhilfe machen kann oder der mein Smartphone repariert“.

Auch aus Sicht von Alin Albu-Schäffer ist die Formfrage noch offen. „Die Komplexität des humanoiden Roboters“ bringe hohe Kosten mit. Vielleicht wären viele Maschinen mit speziellen Fähigkeiten besser. „Der Markt“ werde die beste Antwort auf diese Frage geben. Der Experte vom DLR sieht aber auch einen Nutzen jenseits des Marktes: Humanoide Roboter würden schließlich auch entwickelt, um „den Menschen besser zu verstehen“. Wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei der Entwicklung von Robotern besser verstehen, wie Intelligenz im Dialog von Körper und Gehirn entsteht, dann wäre etwas gewonnen. Auch wenn wir dann trotzdem noch unsere Einkaufstüten selber tragen.