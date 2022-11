﻿Zuckerbergs Milliarden-Wette

Zugegeben, es ist wirklich nicht leicht, sich das alles genau vorzustellen. Irgendwann, nachdem sie mehrere Minuten beschrieben hat, wie sie sich durch ihre virtuellen Welten bewegt, was sie da tut und was es da alles zu sehen gibt, lacht Sara Lisa Vogl. „Wenn wir jetzt schon im Metaverse wären, könnte ich dir das einfach mit einer Handbewegung zeigen.“

Für Vogl ist die virtuelle Zukunft schon ein fester Teil ihres Alltags. Pro Tag, erzählt die VR-Designerin, setzt sie im Schnitt eine Stunde ihre VR-Brille auf. Sie betreibt einen virtuellen Club, wo man sie tanzen sehen kann. Sie baut virtuelle Welten, in denen man zum Beispiel als eine Art Geist durch Traumwelten schwebt. Sie organisiert Projekte, bei denen sie Menschen dabei hilft, ihre eigenen digitalen Avatare zu kreieren. Natürlich, Vogl ist eine Pionierin – aber sie glaubt: „Das Metaverse wird – wenn es einfacher zugänglich ist – eine sehr große Rolle in unserem Leben spielen.“

Keine Definition für das Metaverse

Aktuell ist das Metaverse für die meisten Menschen kaum fassbar. Was verständlich ist, schließlich gibt es ja nicht einmal eine allgemeingültige Definition für das, was da als unausweichliche Zukunft angepriesen wird. Was genau das Metaverse ist, was man da tun wird, wie genau das aussieht – das hängt oft schlicht davon ab, wen man fragt. Ein Gaming-Konzern hat darauf andere Antworten als ein Software-Hersteller.

Und trotzdem hat der Metaverse-Hype in den vergangenen Monaten ganz neue Ausmaße angenommen. Auf einmal googlen Millionen Menschen weltweit nach „Metaverse“. Plötzlich befragt der Branchenverband Bitkom Unternehmen dazu, welche Investitionen sie denn in Metaverse-Projekte stecken wollen. Und in den Berichten dazu heißt es dann: „Jedes zweite deutsche Unternehmen lässt „Metaverse“ links liegen.“

Im Somnium Space, in dem auch Sara Lisa Vogl unterwegs ist, finden zum Beispiel Konzerte, Debatten und Sport-Events statt. Der Roots-Club gibt weiblichen und non-binären Menschen die Möglichkeit, sich im virtuellen Raum auszudrücken. © Quelle: Sara Lisa Vogl

Eine ganz riskante Wette

Der Hype geht vor allem auf einen Tech-Boss zurück: Mark Zuckerberg. Gut ein Jahr ist es her, dass der Mann, in dessen sozialen Netzwerken sich Tag für Tag Milliarden Menschen anfreunden, anschreiben und anfeinden, verkündete: Die Zukunft seines Konzerns liege im Metaverse. Seitdem heißt Facebook Meta und investiert Unsummen in das Projekt – laut einem Bericht von „The Information“ sind es rund 70 Milliarden Dollar bis 2026. Angesichts dieser Beträge sehen viele Außenstehende und – wenn man entsprechenden Medienberichten glaubt – auch einige der Meta-Angestellten darin vor allem eines: eine ganz riskante Wette.

Denn Auszahlen wird sich diese Investition – wenn überhaupt – erst in einigen Jahren. Bis dahin hat Meta das Problem, dass während die Investitionen in das Metaverse Milliarden verschlingen, das eigene Kerngeschäft mit Werbung weniger Einnahmen als bisher abwirft. Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar. In den kommenden Tagen werden laut Medienberichten wohl Tausende Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Zukunft des Internets?

Doch Zuckerberg – und andere auch – sind überzeugt, dass das Metaverse die Zukunft des Internets ist. Die natürliche Evolution unserer Online-Welt, die sich dann nicht mehr nur in 2D und auf dem Smartphone, sondern auch in 3D und mit Hilfe von VR oder AR erleben lässt. Ein Markt, in dem man Milliarden verdienen kann. Eine Entwicklung, die man – anders als etwa Facebook damals das mobile Web – nicht verschlafen sollte. Microsoft, Nvidia, Apple, Tencent – sie alle haben daher ebenfalls ihre eigenen Metaverse Ambitionen. Apple beispielsweise, so das Gerücht, wird 2023 eine eigene AR-Brille präsentieren.

VR und AR Virtual Reality (VR, virtuelle Realität) und Augmented Reality (AR, erweiterte Realität) sind Schlüsseltechnologien des Metaverses. Bei AR werden virtuelle Inhalte auf die reale Umgebung projiziert. Träger und Trägerinnen einer AR-Brille könnten sich so zum Beispiel eine Routenbeschreibung direkt auf den Weg projizieren lassen. Das Unternehmen Google hatte vor einigen Jahren eine AR-Brille entwickelt, die aber floppte. Auch Smartphone-Spiele wie „Pokémon Go“ nutzen die Technologie. Wer eine VR-Brille trägt, taucht dagegen komplett in eine virtuelle Welt ein, mit der er oder sie auch teilweise interagieren kann. Derzeit wird VR-Technologie vor allem im Gaming genutzt. Meta hat kürzlich die VR-Brille Quest Pro präsentiert. Auch Sony will im nächsten Jahr seine neue VR-Brille auf den Markt bringen.

„Die eigentliche Idee des Metaversums bedeutet, dass mehr von unserem Leben, unserer Arbeit, unserer Freizeit, unserer Zeit, unseren Ausgaben, unserem Reichtum, unserem Glück und unseren Beziehungen online gehen werden“, schreibt der Investor Matthew Ball in seinem Buch „Metaverse“ (2022). „Tatsächlich werden sie online existieren, anstatt nur wie ein Facebook-Post oder ein Instagram-Upload online gestellt zu werden (...).“ Das Metaverse, so Ball, werde einfach alles „revolutionieren“. Es besteht demnach nicht aus einer einzigen virtuellen Welt. Sondern vielen, die im Idealfall miteinander verbunden sind, so dass man leicht zwischen ihnen hin und her wechseln kann. Ein Universum aus „Metagalaxien“ und „Metaplaneten“ quasi.

Lernen, Shoppen, Daten im Metaverse

In diesem Metaverse, so Balls Prognose, werden wir zum Beispiel anders lernen: nicht mehr mit Tablet und Kreide, sondern im digital wiederauferstandenen Pompeji. Wir werden anders daten: nicht mehr bloß in Apps chatten, sondern uns zum VR-Date auf dem Mond verabreden. Wir werden anders trainieren: nicht mehr stupide auf dem Laufband vor dem Fernseher, sondern in aufregenden virtuellen Landschaften. Ärztinnen nutzen dann ihre AR-Brillen, um sich durch komplizierte Operationen lotsen zu lassen. Fußball-Fans, die nicht vor Ort dabei sein können, stehen dank Metaverse mitten auf dem Platz.

Wenn Zuckerberg öffentlich über sein Metaverse spricht, dann betont er ein schon aus Facebook-Zeiten bekanntes Ziel: Menschen zu verbinden. Es gehe darum, die nächste Computer-Generation zu bauen, „die sich grundlegend mehr auf Menschen konzentrieren und dieses Gefühl der Präsenz vermitteln wird, sodass man das Gefühl hat, direkt mit einer anderen Person zusammen zu sein“, sagte der Meta-Chef kürzlich im Interview mit „The Verge“. Statt Zoom-Meetings am Bildschirm abzuhalten, sitzen dann alle am gleichen virtuellen Konferenz-Tisch.

Ein Fehler, den Zuckerberg vermeiden möchte

Doch natürlich weiß der Meta-Chef so gut wie kaum ein anderer: Wer sich nicht weiterentwickelt, wird vom nächsten hippen Start-up gefressen. Aktuell verbringen noch Milliarden Menschen ihre Zeit auf Facebook und Instagram, schicken sich Tag und Nacht Whatsapp-Nachrichten. Aber wie lange bleibt das so? Schon heute machen dem Konzern Tiktok, aber auch virtuelle Welten wie Roblox oder Fortnite die Aufmerksamkeit der Jugend abspenstig.

Wenn er selbst voran prescht – so Zuckerbergs Kalkulation – wird es das Metaverse ohne seinen Megakonzern nicht geben. Geht die Rechnung auf, dann dürfte Meta noch sehr viel mächtiger werden als es heute schon ist. Im Zeitalter des mobilen Webs war Meta noch abhängig von anderen Unternehmen – allen voran Apple, seinen iPhones und der App-Store-Politik. Diesen Fehler will Zuckerberg nicht noch einmal machen. Dass es Meta gelungen ist, einen Hype rund um das Metaverse aufzubauen und dass auch andere Unternehmen, wie Microsoft mit Meta an dieser Vision mitarbeiten, kann man als gutes Zeichen deuten.

Technische Herausforderungen für das Metaverse

Ob das Metaverse Realität wird und ob Zuckerbergs Milliarden-Wette aufgeht, das sind allerdings zwei verschiedene Fragen. Und auf beide kann man derzeit keine definitive Antwort geben. Experten wie Ball gehen davon aus, dass das Metaverse kommen wird – mit oder ohne Meta. Es sei selten „dass sich die größten Unternehmen der Welt so früh öffentlich an einer solchen Idee neuorientieren (…)“, schreibt er.

Die großen Herausforderungen, die es dann auf dem Weg zum Metaverse noch zu bewältigen gilt, sind aus dieser Perspektive eher technischer Natur. Sie betreffen sowohl die nötige Hard- als auch die Software. Sind Bandbreite, Prozessoren, Computerleistung, Plattformen vorhanden, um ein ruckelfreies, grenzenloses Metaverse-Erlebnis zu garantieren? Wie regeln wir Besitz im Metaverse? Wie gut müssen die VR- und AR-Brillen sein, damit Menschen sie gerne tragen? Wie stellt man sicher, dass wer das virtuelle Fußball-Stadion verlässt, um anschließend in einer virtuellen Bar Karaoke zu singen, dabei sein Trikot anbehalten darf? Das klingt vielleicht trivial, ist es aber nicht. Wer heute ein besonderes Outfit für seinen Fortnite-Charakter kauft, kann damit aus ganz verschiedenen Gründen nichts bei „Minecraft“ anfangen.

Das Metaverse ist die digitale Realität unserer Fantasie Sara Lisa Vogl, VR-Designerin

Will überhaupt jemand ins Metaverse?

Bei all der Technik kann man jedoch leicht eine ganz andere entscheidende Frage vergessen: Haben die Menschen überhaupt Lust aufs Metaverse? Bis jetzt hält sich die Begeisterung in Grenzen. Die Nutzerzahlen für Metas VR-Spiel „Horizon Worlds“ etwa sind laut Berichten des „Wall Street Journals“ in den vergangenen Monaten eher geschrumpft als gewachsen. Selbst die eigenen Mitarbeiter, so fasst „The Verge“ interne Dokumente zusammen, hätten wenig Motivation, viel Zeit darin zu verbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Liegt die mangelnde Begeisterung daran, dass es noch ruckelt im Proto-Metaverse? Dass einfach noch zu wenig los ist in diesen Welten? Oder dass diese Technologie versucht ein Problem zu lösen, das es gar nicht gibt? Nur weil etwas technisch möglich ist, muss es ja nicht auch gesellschaftlich erwünscht sein. Zumal all die Probleme, die wir aktuell mit dem Web verbinden, die Belästigungen, die Beleidigungen, die Bedrohungen, im Metaverse wohl nicht einfach verschwinden werden. Es könnte am Ende viel Überzeugungsarbeit notwendig sein.

Das Potenzial einer großen Utopie

Sara Lisa Vogl ist schon überzeugt. Aus ihrer Sicht steckt im Metaverse das Potenzial einer großen Utopie. „Das Metaverse ist die digitale Realität unserer Fantasie“, sagt sie. Es biete die Möglichkeit, sich über alle Grenzen hinwegzusetzen – nicht nur länderübergreifend, sondern auch physisch. Wie jemand in der realen Welt aussieht, wo jemand lebt – das alles spiele dort keine Rolle. Und gleichzeitig halte das Metaverse auch das Versprechen eines neuen – eines besseren – Internets bereit. Denn wenn zum Beispiel neu verhandelt wird, wer etwas online zu welchen Konditionen besitzt, dann besteht vielleicht die Chance, so Vogls Hoffnung, es ganz anders als bisher zu machen. Nicht alles den großen Konzernen zu überlassen, sondern durch Technologien wie der Blockchain digitales Eigentum neu zu regeln.

Ob sich das Versprechen einlöst? Heute, im Jahr 2022 ist es viel zu früh, um das zu sagen. Der Weg zum Metaverse, das weiß auch Zuckerberg, wird lang. Wer am Ende durchhalten wird und ob das Metaverse tatsächlich überzeugen kann, lässt sich unmöglich zu diesem Zeitpunkt sagen. Das mobile Web, wie wir es heute nutzen, entwickelte sich über Jahre. Selbst als das erste iPhone auf den Markt kam, hätte sich wohl kaum jemand träumen lassen, dass wir eines Tages eine ganze Influencer-Wirtschaft haben würden. Von daher: Speichern Sie diesen Text ruhig ab. In einigen Jahren lachen wir dann gemeinsam darüber.