Konkurrenz für den Mini: Gewinnt der Abarth 500 e die Krone im Wettbewerb um das spaßigste E-Auto?

Carlo Abarth genießt unter Fiat-Anhängern Legenden-Status. Ab Mitte der 1950er Jahre begann er, die volkstümlichen Modelle aus Turin mit allerhand feinmechanischem Zubehör aufzubretzeln: Motor-Tuning, Fahrwerksteile und Tieferlegungen – wer seinem Fiat 500 damals mehr Leben einhauchen wollte, kam an Produkten der Firma Abarth nicht vorbei. Und so kam es, dass die Ragazzi (und sicher auch einige Ragazze) mit lautstark krähenden Fiat 500 von Torre del Greco aus die kleinen Sträßchen hoch zum Vesuv rasten und sich unter Todesverachtung wieder runter stürzten. Um dabei Eindruck zu schinden und Bestzeit zu fahren brauchte es neben einer angestellten Motorhaube zumindest einen dröhnenden Abarth-Auspuff sowie ein paar fette Aufkleber mit dem Skorpion-Logo.

2008 erinnerten sie sich bei Fiat an den klingenden Namen und begann mit der Wiederbelebung der Marke. Zunächst mit leistungsstarken Sondermodellen des Fiat 500 und ab sofort auch mit einem Modell, das den klingenden Namen Abarth jetzt stolz als seinen eigenen trägt: Den Abarth 500 e. Ohne Fiat. Dabei ist er natürlich ein Fiat, denn er basiert technisch auf dem Fiat 500 e, zeigt aber alle Abarth-Tugenden von damals: Er ist stark, flink und emotional. Dazu mussten die Entwickler tief in das Innenleben des Autos eingreifen.

Von 0 auf 100 km/h in 7 Sekunden

Dazu gingen sie – natürlich – so vor wie einst Carlo Abarth. Das heißt zunächst einmal mehr Leistung. Während vor 70 Jahren für einen Leistungssprung von 15 auf über 30 PS tiefgehende chirurgische Eingriffe von Meister Carlos kundiger Hand notwendig waren, nehmen sie bei Abarth heute einfach einen größeren E-Motor. Leistet die Synchronmaschine im Fiat 118 PS, schickt der Abarth deren 155 an die Vorderräder. E-Motor und Differential bilden dabei eine (wassergekühlte) Einheit, die zusammen gerade mal auf 60 kg Gewicht kommt. Leichtbau war auch schon früher ein probates Mittel, lahme Fiats schneller zu machen. Graue Haare machen würde Carlo Abarth deshalb das Gewicht der 42-kWh-Batterie von 295 kg, wogen doch der 25-Liter-Tank eines Fiat 500 samt Zweitakt-Gemisch damals keine 30 kg.

Das Fahrerlebnis ist dennoch sportlich. Drei Fahrprogramme stehen zur Verfügung, die eine jeweils andere Leistungscharakteristik beinhalten. In der Stufe „Tourismo“ stehen lediglich 100 kW zur Verfügung. In „Scorpion street“ und „Scorpion track“ sind es die vollen 114 kW. In Verbindung mit den 235 Nm Drehmoment geht es dann richtig zackig voran: Der Sprint von Null auf 100 km/h wird in lässigen 7,0 Sekunden erledigt. Die Spitze von 155 km/h liegt wie bei vielen E-Autos im moderaten Bereich. Flott genug ist man allemal. Und wenn man den optionalen Soundgenerator zuschaltet, hört sich das ganze sogar schnell an.

Jetzt ganz ohne Fiat im Namen: der Abarth 500 e in der Heckansicht. © Quelle: Abarth

Vom Fahrverhalten mit dem Mini vergleichbar

Dass es auch wirklich schnell ist, liegt vor allem aber am Fahrwerk. Wie schon zu Zeiten des seligen Carlo heißt das Mittel der Wahl um ein Auto schneller zu machen: Tiefer, breiter, härter. Also wurde das Fahrwerk im Vergleich zur Fiat-Variante abgesenkt und die Spur verbreitert. Dazu eine harmonische Gewichtsverteilung von 43 Prozent hinten und 57 Prozent vorne - fertig ist der Sportler. Unterwegs ist das dann auch die herausragende Eigenschaft des Autos. Es lässt sich derart leichtfüßig um die Ecken scheuchen, dass es eine wahre Freude ist. Unsere Teststrecke rund um den Starnberger See war gespickt mit kleinen winkligen Sträßchen die wir mit zunehmendem Tempo unter die stämmigen Räder nahmen (wahlweise 17 oder 18 Zoll). Ganz klar, das Auto ist was für Kurven-Feinschmecker. Dabei zählt nicht die Leistung sondern knackiges Handling gepaart mit sicherem Fahrverhalten. Das Heck lenkt dankenswerterweise leicht mit, treibt man es zu doll, geht das Fahrverhalten in sicheres Untersteuern über. So soll es sein. Ein vergleichbares Fahrverhalten weist in diesem Segment nur der elektrische Mini auf, der dafür schon seit Jahren hoch gelobt wird.

Überhaupt ist der Mini der einzige Wettbewerber um die Krone des spaßigsten E-Autos. Das gilt auch für die kleinen Wehmutstropfen mäßige Ladeleistung von maximale 85 kW sowie schmale Reichweite (265 km nach WLTP). Andererseits: Die Werte beim Mini sind noch schlechter und was die Reichweite angeht bleibt die Frage, wie wichtig die Langstreckentauglichkeit bei so einem Fahrzeugkonzept überhaupt ist? Und außerdem: Je größer die Batterie desto größer der CO2-Fußabdruck bei der Produktion. Hier scheint weniger eher mehr.

Der Italiener Carlo Abarth ist der Namensgeber für den kleinen Flitzer. Unter Fiat-Anhängern genießt er Legenden-Status. Hier ein Blick ins Cockpit des neuen Abarth 500 e. © Quelle: Abarth

Die Preise für den Abarth 500e beginnen bei 37.990 Euro für die Limousine (Cabrio plus 4000 Euro). Unser gut ausgestatteter Testwagen (Limousine) kam auf 43.990 Euro. Klingt teuer? Ja, ein technisch weitaus überlegenes Tesla Model 3 kostet nach mehreren Preissenkungen mittlerweile ähnlich viel. Andererseits: der technisch völlig veraltete Mini ebenfalls. Und bedenken Sie: 43.900 Euro wären zu Carlo Abarths Zeiten rund 83 Millionen Lire gewesen! Mamma mia! Von einem Schnäppchen kann gewiss trotzdem nicht die Rede sein ...