Bei E-Bikes kommt es auch aufs Ladegerät an

Betrieb nicht wirtschaftlich

E-Ladesäulen werden in Sachsen-Anhalt teilweise wenig genutzt

Sachsen-Anhalt hat seine E-Ladesäulen in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Doch nur in den wenigsten Gebieten laden Auto- und Fahrradfahrer regelmäßig an den Stationen. Die Stadtwerke Halle nennen den Betrieb der Säulen nicht wirtschaftlich, in Schönebeck spricht man von einem „Image-Thema“.