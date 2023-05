Chill-Lounges, Pools und Spielkonsolen: Diese fünf Ladeparks bieten reichlich Mehrwert

Uninspiriert in die Landschaft gestellte Ladesäulen, auf Autobahnparkplätzen oder in den hintersten Ecken von Gewerbeparks – das oft als zeitraubend empfundene Laden von E-Autos bietet häufig einen trostlosen Rahmen. Doch allmählich tut sich was. Schnellladeparks für E-Autos, die meist entlang von Autobahnen liegen, werden zunehmend mit Infrastruktur aufgepeppt oder dort angelegt, wo eine solche bereits vorhanden ist. An einigen Orten kann die Ladepause nach langer Tour eine willkommene Abwechslung mit Mehrwert sein. Ein Überblick:

Gewerbegebiet Kamen Karree

Imposant: Der EnBW-Ladepark im Gewerbegebiet Kamen Karree. © Quelle: EnBW/Endre Dulic

Für E-Fahrer definitiv ein lohnender Abstecher ist der Ladestopp im Gewerbegebiet „Kamen Karree“ an der Autobahn A1 auf halbem Weg zwischen Münster und Dortmund. Highlight für Fahrstromkunden ist die schick angelegte XL-Ladestation von EnBW. 52 CCS-Plätze gibt es hier und damit aktuell auch stets die Garantie, einen freien Ladeplatz zu finden. Die teilweise überdachte Anlage bietet kleine, vor Regen geschützte Sitzgruppen, einen kleinen Automatenshop und einen sauberen Toilettenraum. Fußläufig erreichbar sind zwei Tankstellen, mehrere Fastfood-Restaurants, ein Diner, eine Pizzeria sowie ein Möbelladen mit Restaurant. Wer nicht bei EnBW laden will oder kann, findet ganz in der Nähe alternativ noch Schnelllader von Shell und von Tesla.

BK World Endsee

An der A7 südlich von Würzburg gibt es den Supercharger-Park Endsee mit 20 Schnellladesäulen, den das Unternehmen BK World zur „Ladeoase“ gewandelt hat © Quelle: BK World

Apropos Tesla: An der A7 südlich von Würzburg gibt es den Supercharger-Park Endsee mit 20 Schnellladesäulen, den das Unternehmen BK World zur „Ladeoase“ gewandelt hat. Auf dem Areal befinden sich sogenannte Qubes mit Sanitäranlage und Aufenthalts-Lounge. Letztere ist mit Büro-Ecken, einem Speise- und Getränkeangebot und einer Spielkonsole zur kostenfreien Nutzung ausgestattet. Laut dem Betreiber BK Group wurden die Lounges besonders umweltfreundlich gebaut. Über ihre Lebensdauer hinweg sollen die containerartigen Gebäude sogar klimapositiv sein. Als kleinen Extraservice bietet die Anlage Reifenluftdruckgeräte.

Seed & Greet Ladepark Hilden

Der Seed & Greet Ladepark in Hilden bietet unter anderem Ladesäulen des holländischen Anbieters Fastned © Quelle: Fastned

Dort, wo sich östlich von Düsseldorf die Autobahnen A3 und A46 kreuzen, befindet sich der Ladepark Hilden. Die überdachte, großzügig angelegte Anlage bietet Supercharger von Tesla sowie 12 Fastned-Ladepunkte, Langsamlader mit Billigstrom, Ladeplätze für E-Autos mit Anhänger sowie neuerdings auch eine Akkutauschstation von Nio. Wer letztere besuchen will, wird sich weniger für das von anderen E-Fahrern gern genutzte Drumherum interessieren. Unter anderem gibt es eine Grünflächen-Pausenstation mit Strandkörben und Picknick-Sitzgruppen. Außerdem gehört zur Anlage eine Bäckerei mit großer verglaster Außenfassade. Außerhalb der Bäckerei finden sich Sitzgelegenheiten, von denen aus man den Blick über eine weitere Grünfläche mit kleinem Teich genießen kann. Der Strom für die E-Autos wird zu einem großen Teil vor Ort über die Solaranlage erzeugt. Im Sommer 2022 wurde der Ladepark sogar mit einem kleinen Swimmingpool von Tesla, exklusiv zur Nutzung für Ladegäste, aufgewertet.

EnBW-Ladepark Großburgwedel

Im Mai 2023 ist der EnBW-Ladepark in Großburgwedel ans Netz gegangen © Quelle: EnBW/Rolf Otzipka

Frisch ans Netz gegangen ist ein neuer Schnellladepark von EnBW an der A7 nördlich von Hannover. 32 HPC-Ladepunkte bietet die teilweise überdachte Anlage. Als neue Besonderheit gibt es drei sogenannte Service-Inseln mit autonahen Dienstleistungen. Wer dort zum Laden andockt, kann parallel den Reifendruck prüfen sowie Staubsauger und Fußmattenreiniger von Kärcher nutzen. Nach dem Laden kann man also ins frisch gereinigte Auto einsteigen und losfahren. Die Anlage ist mit Solardach und extralangen Ladeplätzen für Gespanne ausgestattet. Im Umkreis von zwei Kilometern finden sich Restaurants, Supermärkte, Freibad und vieles mehr. Eine Wechselstation von Nio ist im Aufbau.

Sortimo Innovationspark Zusmarshausen

Der Sortimo Innovationspark in Zusmarshausen bietet mittlerweile auch eine Batteriewechselstation von Nio © Quelle: Sortimo Innovationspark

An der Autobahn A8 auf halbem Weg zwischen München und Stuttgart befindet ein dank kühner Architektur und zukunftsweisender Ladetechnik interessanter Ladepark. Das Angebot an Lademöglichkeiten ist varianten- und zahlreich. 72 Punkte mit je mindestens 140 kW Ladeleistung sind vorhanden. Falls nötig, können einige Ladepunkte sogar mit 475 kW und perspektivisch sogar mit einem Megawatt laden. Nio-Fahrer können alternativ auch Akkus tauschen. Die großzügig angelegte Anlage bietet ein Restaurant mit Einkaufsbereich, viele Aufenthaltsmöglichkeiten, Kinderspielplatz und sogar Räumlichkeiten für Schulungsveranstaltungen.

