Der BMW 7er ist für die Bayern das, was für Mercedes die S-Klasse ist: Der Gipfel eigener Ingenieurskunst, der automobile Maßstab für andere. Dieser Maßstab soll jetzt auch in der Welt der Elektromobile gelten. Wir konnten den neuen BMW i7 schon fahren.

Das beste Produkt abzuliefern, dem tradierten Gütesiegel Made in Germany alle Ehre machen: Diese ambitionierten Botschaften sendet BMW mit dem neuen i7 durchaus nicht nur subtil in die automobile Welt. Mit dem neuen Elektro-Flagschiff i7 zielen die Münchner vor allem auf den chinesischen und amerikanischen Markt, wo Luxus aus Deutschland kaufkräftige Kundinnen und Kunden in Hülle und Fülle anzieht. Deshalb war der Ort der Präsentation, die kalifornische Wüste rund um Palm Springs, auch bewusst gewählt.

Entlang des Coachella Valley wohnt, wer es geschafft hat. Die Wüstenorte Rancho Mirage, Palm Springs, Cathedral City oder Desert Hot Springs sind Rückzugsorte für Hollywoodgrößen, vermögende Golffreunde und Industriemagnaten gleichermaßen. All das eingebettet in eine fantastische Wüsten-Landschaft, die von der Gebirgskette der St. Bernadino Mountains eingefriedet wird.

Hier herrscht kalifornische Nachhaltigkeit vor, riesige Windanlagenparks und Solarpanel-Flächen gewinnen ein Übermaß an Alternativenergien. Ökologie und Umweltschutz werden groß geschrieben von denen, die es sich leisten können. Die ehemaligen Entdeckerinnen und Entdecker des naturnahen Wüstenlebens, die Hippies, haben sich längst in die zahllosen kleinen Bergsiedlungen zurückgezogen.

Bullige Front: Der neue BMW i7. © Quelle: BMW

Hier also glänzen nun die 5,39 Meter langen BMW-Limousinen, es gibt nur noch die Langversionen, in der Sonne und warten darauf, getestet zu werden. Neben dem elektrischen i7 xDrive60 steht der Siebener auch als Hybrid zur Verfügung. Doch der Schwerpunkt liegt auf dem rein elektrischen Fortschritt. Und darauf, in einem – zugegeben kaum erschwinglichen Fahrzeug (Startpreis: 135.900 Euro) – all das zu zeigen, was über die Jahre auch günstigeren Autos technisch zuteil werden wird.

„Tiefer, systemischer Wandel“

Deshalb ließ es sich auch BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber nicht nehmen, zur Fahrvorstellung des i7 den langen Weg in die Wüste auf sich zu nehmen. „Der i7 definiert, was in der Automobilindustrie möglich ist“, sagt Weber mit bayerischem Selbstbewusstsein. Und wendet sich dann mit einem generellen Appell an Politik und Gesellschaft: „Die Zukunft ist elektrisch. Das bedeutet einen tiefen, systemischen Wandel nicht nur für uns, sondern für die gesamte Industrie – für alle, die Elektrofahrzeuge herstellen. Wir nennen das die BEV-Ökonomie.“ Die Abkürzung „BEV“ steht für „Battery Electric Vehicle“ – also ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug.

Weber weiter: „Sie bedarf vierer Grundvoraussetzungen, um zu funktionieren. Als erstes grüner Strom. Er muss zur Verfügung stehen, um Batteriezellen zu und Komponenten herzustellen und um die Fahrzeuge zu fahren. Als zweites braucht es grüne Rohmaterialien. Die aktuellen Krisen zeigen uns drastisch, was es bedeutet, keinen hinlänglichen Zugriff auf grüne Rohstoffe zu haben. Dann brauchen wir einen geschlossen Recyclingkreislauf für dieses Materialien. Ohne einen hinreichenden Kreislauf für diese wertvollen Produkte wird die BEV-Ökonomie nicht funktionieren. Und dann gibt es noch eine Sache für die Kunden: Ohne ausreichende Lademöglichkeiten wird es mit den batteriebetriebenen Fahrzeuge nicht funktionieren.“

Zumindest die Ladeinfrastruktur ist in Südkalifornien gesichert, also steht dem Fahrerlebnis nichts mehr im Weg. Der erste Eindruck ist: Der lässt dich ja gar nicht rein. Das liegt an dem ausgeklügelten System der automatischen Türen. Steht man so vor denen, wie man gemeinhin sein eigenes Fahrzeug besteigt, das man noch selbst öffnen muss, passiert nichts, denn die Tür sieht den Mensch als Hindernis. Später im Stadtverkehr, wenn man nach dem Einparken aussteigen möchte, aber noch ein Fahrrad vorbeifährt, erweisen sich die Türsensoren durchaus als praktisch, aber zunächst einmal will deren komplexe Technik begriffen werden.

RND-Tester Daniel Killy mit dem BMW i7. © Quelle: Sven Hansen

Fahrkultur sucht ihresgleichen

Hat man es dann erstmal hinters Lenkrad geschafft, freut man sich über den eleganten Luxus des Interieurs. Die ungezählten Features des Fahrzeugs in den teilweise epischen Submenüs der Benutzerführung zu entdecken fällt allerdings ebenso schwer wie einen Makel beim Fahrverhalten zu entdecken. Der 190 kW starke Elektromotor vorn und der noch kräftigere 239 kW starke hinten sorgen für eine Fahrkultur, die in der Tat ihresgleichen sucht. Beide Motoren sind übrigens so konstruiert, dass sie ohne die Nutzung Seltener Erden auskommen.

Die insgesamt 544 PS bewirken zudem, dass sich die 2,7 Tonnen Standardgewicht (den i7 wird es später auch noch als gepanzerte Staatschef-Limousine geben) federleicht anfühlen. Wendig wie ein Kleinwagen schwingt sich der i7 dank seiner 3,5-Grad-Hinterachslenkung durch die Serpentinen der San Bernadino Mountains. Auf dem Highway hat die amerikanische Version des Fahrzeugs schon eine Zulassung für Level-3-Autonomie (hochautomatisiertes Fahren). Das bedeutet, dass man bis zu einem Tempo von 137 km/h (85 Meilen) die Hände vom Lenkrad nehmen kann. Wer allerdings annimmt, das sei ein Freibrief für Unaufmerksamkeit, wird von den strengen Augensensoren im Cockpit eines besseren belehrt. Gerade sechs Sekunden Zeit hat der Mensch, seinen Blick von der Straße abzuwenden, ehe einen eine Kaskade von Warntönen und Farben die Augen wieder starr auf die Fahrbahn richten lässt.

Ignoriert man auch das, so bringt einen der amerikanische i7 egal von welcher Spur autark auf den Standstreifen, macht den Warnblinker an und ruft elektronisch um Hilfe. In Deutschland wird der i7 aufgrund der Gesetzeslage zunächst nur bis 60 auf der Autobahn im „Handsfree“-Modus rollen dürfen und hält im Zweifel in derselben Spur an, in der der Mensch hinterm Lenkrad unaufmerksam war. Ähnlich ausgeklügelt, aber bereits viel alltagsnäher ist das adaptive Rekuperieren des Autos. Auch ohne den Tempomat entsprechend eingestellt zu haben, bremst der i7 vor Kreuzungen oder langsamer fahrenden Fahrzeugen per E-Motor ab und spart sich so Energie und dem Fahrenden Nerven.

Zu den ungezählten Komfort-Features gehört auch die adaptive Zweiachs-Luftfederung, die Geländeunebenheiten auf Asphalt genauso wegbügelt wie Steinchen auf Wüstenpisten. Wie bei allen Elektroautos ist die Dynamik buchstäblich atemberaubend. Der Schub der beiden E-Motoren bringt den i7 mit maximal 745 Nm aus dem Stand in 7,4 Sekunden auf 100 km/h. Die Endgeschwindigkeit von 240 km/h lässt sich in Kalifornien nicht ohne Verlust des Führerscheins verifizieren.

„Die Ringe der Macht“ als rollendes Kino-Erlebnis. Blick aus der „Executive Lounge“ des i7. © Quelle: Daniel Killy

Durchschnittskunde in China ist 38 Jahre alt

Der durchschnittliche Kunde für dieses Auto in China, dem wichtigsten Absatzmarkt, ist übrigens männlich und 38 Jahre alt. Für ihn wurde der i7 auch gleich als Langversion gebaut – und für ihn, der lieber fahren lässt als selbst zu fahren, hat BMW wohl auch das Highlight des gesamten Interieurs erschaffen: die Executive Lounge. Steigt man hinten rechts ein und drückt die entsprechenden Symbole auf dem in die Türgriffe eingelassenen Touchscreen, verdunkelt sich das Fahrzeug, Sonnenblenden fahren herab, der Sitz neigt sich zum Liegesitz und aus dem Fahrzeughimmel wächst einem ein 8K-Monitor entgegen.

Dieser Monitor hat wirklich majestätische Ausmaße. 32 Zoll im extrabreiten 32:9-Format. Bis zu 36 Lautsprecher (unter anderem auch in den Sitzen) samt Bowers & Wilkins-Anlage sorgen für den entsprechenden Kinosound. Zudem hat BMW die Lizenz für weltweite Streaming-Dienste wie Amazon Prime und Netflix für den i7 gesichert, so dass man sich einfach nur mit seinem Profil einloggen muss, um die eigene Videothek auch im eigenen Auto genießen zu können. Wir haben das kurz mit „Die Ringe der Macht“ ausprobiert und waren von Sound- und Bildqualität überwältigt.

Dem BMW-Anspruch Freude am Fahren entspricht der i7 also nicht nur hinter dem Volant, sondern auch auf der Rückbank. Dass die Batterie mit 400 Volt Ladespannung nicht in der Topliga von Hyundai, Mercedes und Porsche spielt, soll bei 30 Minuten Ladezeit von 10 bis 80 Prozent nicht so ins Gewicht fallen. Nachprüfen konnten wir weder das noch die Reichweite, die mit mehr als 600 Kilometern angegeben wird. Der Wagen sorgte jedenfalls auch im Luxus-gestählten Palm Springs für aufmerksame Blicke. Und der Ranger im Joshua Tree Nationalpark zeigte sich bestens informiert und fragte, ob das denn die elektrische Langversion sei, die wir fuhren.

Auch das Heck des i7 ist äußerst markant und sorgt selbst im spektakulären Joshua Tree Nationalpark für interessierte Blicke. © Quelle: Daniel Killy

Nun machte unser Testwagen mit seiner mattschwarzen Lackierung und der riesigen Niere sowie den zu Schlitzen verengten Scheinwerfern auch einen recht sportlich-wuchtigen Eindruck, der die Fahrzeugmaße noch speziell hervorhob. Bei anderen Designs, wie etwa der Maybach-artigen Bicolor-Lackierung, wirkt der i7 gediegener.

Frank Weber jedenfalls ist unabhängig von der Farbgebung sicher: „Meiner Ansicht nach gibt es auf dem gesamten Automarkt kein Produkt, das an den i7 herankommt.“ Apropos Maybach: Bei Mercedes wird man derartige verbale Muskelspiele wohl sehr gelassen zur Kenntnis nehmen. Nicht aber die technische Perfektion, die dem i7 innewohnt. Die ist Ansporn für die gesamte Branche.