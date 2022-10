E-Autos in weniger als fünf Minuten laden – mit Weltraumtechnologie

So kommen Studis in Kiel an gute Jobs

Wer soll das bezahlen? Diese Frage stellen sich Studierende in Kiel immer häufiger. Die gute Nachricht ist immerhin: Es gibt so einige Branchen in Kiel und Schleswig-Holstein, in denen Personal dringend gesucht wird. Das raten deren Vertreter, um an Jobs zu kommen.