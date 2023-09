E-Bikes: Warum kaufen, wenn man mieten kann?

Eben noch war er da, der Kollege von Swapfiets. Er hat erklärt, wie die Technik des E-Bikes funktioniert. Dann hat er seinen Schraubenschlüssel aus der Latzhose geholt und den Sattel auf die richtige Höhe gebracht, das Ladegerät übergeben. Er hat das Display eingeschaltet, die Zuschaltung der drei Unterstützungsmodi erläutert und eindringlich betont: „Den Motor müssen Sie vor der Fahrt einschalten, auf jeden Fall bevor Sie die Pedale bedienen, sonst schaltet er die Unterstützung während der Fahrt nicht zu.“

Dann fährt er mit dem Transporter davon und die erste Tour mit dem Power7-Bike kann beginnen. Nichts muss angeschraubt oder verändert werden. Durch die Kurzeinführung ist auch das Lesen der Bedienungsanleitung nicht notwendig – die aber wird auch gar nicht mitgeliefert.

Vier Modelle zum Mieten

Etwas wackelig fühlt sich der erste Start mit dem Rad an. Der Motor sitzt vorn und der Gepäckträger ist unter dem Lenker angebracht. So viel Gewicht über dem Vorderrad ist gewöhnungsbedürftig. Auch Schaltung und Tretlager wirken zu Beginn etwas ruckelig. Zeit braucht auch die Umstellung auf die Bremsen: Das Power7-Bike verfügt über eine Vorderradbremse (Rollenbremse C6000 icm mit IM70 Kupplungsnabe). Das Hinterrad wird durch Rücktritt (Shimano N7) gebremst. Wer sonst mit zwei Handbremsen das Fahrrad zum Halten bringt, sollte sich schnell daran gewöhnen, um für Notfallsituationen gewappnet zu sein.

Das Power7-Bike ist eines von vier Modellen, das Swapfiets vermietet: Zwei E-Bikes und zwei Nichtstromer hat der Fahrradverleih im Programm. Der Rahmen des Power7-Bike ist für Menschen zwischen 160cm und 200cm ausgelegt. Das Rad mit den sieben Gängen wird von einem Shimano Steps E6100 Motor unterstützt, der Akku (508 Wh) soll bis zu 185km weit reichen. Es verfügt wie alle Swapfiets-Räder über 28-Zoll-Reifen und hat den markentypischen blauen Vorderreifen.

Zu haben ist es für 79,90 Euro/Monat. Der Betrag reduziert sich bei Abschluss einer 6-Monats-Mitgliedschaft auf 73,21 Euro/Monat, wobei auch die Anmeldegebühr in Höhe von 39,90 Euro entfällt. Das andere E-Bike – das Power1-Bike – ist für 64,90 Euro/Monat zu mieten (reduziert für 58,21 Euro). Das günstigste Rad ohne Motor – ein Hollandrad ohne Gänge – kostet 19,90 Euro/Monat, es gibt noch ein Stadtrad mit sieben Gängen für 23,90/Monat. Für die beiden Nichtstromer gibt es keinen Rabatt.

Lohnt sich das Mieten?

Lohnt sich das? Ein Umrechnen auf den Wert der Räder wird schwierig, denn sie werden inzwischen eigens von Swapfiets konzipiert, nachdem das Unternehmen in der ersten Zeit gekaufte Räder vermietet hat. Auch der mitgebuchte Service macht das Umrechnen schwierig: Swapfiets nimmt seinen Mitgliedern Reparatur und Wartung ab.

Das Rad wird zudem ausgetauscht, sollte es nicht binnen 48 Stunden repariert werden können. „In diesem Fall muss das Mitglied nicht zu lange warten und kann weiterradeln, während Swapfiets das Fahrrad repariert“, sagt ein Unternehmenssprecher. Anschließend stelle Swapfiets das Bike ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft für ein anderes Mitglied bereit.

Daher kommt auch der Name: „Swap“ bedeutet auf Englisch „tauschen“, „Fiets“ auf Holländisch „Fahrrad“. Kleine Schäden am Lack sind auf die Dauer also inklusive. Im Netz führt das zum Teil zu negativem Feedback, Swapfiets beantwortet das mit dem Hinweis auf Nachhaltigkeit – reparieren sei besser als neu kaufen.

Hoher Verlust an Rädern

Ist das einer der Gründe, warum die Marke seit etwa zwei Jahren Läden in Deutschland schließen muss? Eine konkrete Antwort darauf gibt das Unternehmen nicht. Laut verschiedenen Presseberichten rentiert sich das Abo-Modell nur in der Hälfte der Städte mit Swapfiets-Laden. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Zwar stieg die Zahl der Abos, aber der Verlust der Räder ist hoch. Sie werden gestohlen und mutwillig beschädigt, was zu hohen Abschreibungen führt.

2021 verfügte das Unternehmen über Läden in 30 Städten. Inzwischen sind es nurmehr 19. Am Markt ist Swapfiets seit 2014. Drei Studenten der Technischen Hochschule Delft haben die Firma in den Niederlanden gegründet. Ihr Ziel war es, das Radfahren stressfreier zu machen. Damit springen sie auf einen Trend auf: Junge Menschen setzen mehr auf Teilen statt auf Besitzen. Swapfiets war zunächst erfolgreich: Nach kurzer Zeit war Swapfiets auch in anderen Ländern unterwegs: Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark und Großbritannien.

Fehlende Infrastruktur

Swapfiets ist nicht der einzige Anbieter von Mieträdern, aber offenbar der einzige, bei dem der Vertrag monatlich gekündigt werden kann. Bei E-Bike-Abo beträgt die Laufzeit zwischen drei und zwölf Monaten. Dort ist die Auswahl an Fahrradmodellen deutlich größer – es gibt Montainbikes, City-Räder, Treckingbikes und Rennräder sowie S-Pedelecs. Außerdem werden Räder für Kinder angeboten. Die Miete startet bei 49 Euro/Monat. Der Lieferant führt nicht in die Technik der Räder ein, zudem müssen Teile selbst montiert und eingestellt werden.

Den Rückgang der Nachfrage dort erklärt das Unternehmen auch mit der fehlenden Infrastruktur für Radfahrer und Radfahrerinnen: „In unseren relativ neuen Städten wie Paris und London ist unser flexibles Abo-Modell sehr gefragt, angetrieben durch starke Investitionen in die Fahrradinfrastruktur“, betont der Swapfiets-Sprecher. Und ergänzt: „In den kommenden Jahren werden wir uns auf die steigende Nachfrage in den Städten konzentrieren, in denen wir aktiv sind.“

Und das Fahrgefühl? Nach ein paar Tagen und einigen Kilometern ist es besser geworden. Für die Strecken innerhalb der Stadt, zu Terminen ist es gut einsetzbar. Aber für längere Strecken oder Urlaubsfahrten mit Gepäck sind andere Modelle komfortabler.