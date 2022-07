Da ist Pioniergeist gefragt – mit einem Elektrogespann auf Testfahrt

Die Elektrifizierung der Wohnwagenbranche steht noch am Anfang. Wir wollten aber schon einmal die Probe aufs Exempel machen: Per Elektrogespann mit einem Ioniq5 und einem Knaus Südwind E.Power am Haken auf Testfahrt.