Schon in wenigen Jahren sollen Zehntausende Lkw-Schnelllader an Europas Hauptverkehrsachsen stehen. Die ersten beiden gehen nun ans Netz.

Der Mineralölkonzern Aral hat mit dem Bau seines Schnellladenetzes für Lkw begonnen. Die nach Unternehmensangaben weltweit ersten beiden 300-kW-Säulen für Nutzfahrzeuge haben nun an einer Aral-Tankstelle an der B9 im rheinland-pfälzischen Schwegenheim den Betrieb aufgenommen. Lkw-Fahrer können dort beispielsweise während der gesetzlich vorgeschriebenen 45-Minuten-Pause den Akku ihres Trucks nachladen; 150 bis 200 Kilometer Extrareichweite sollen so möglich sein. Ein Shop mit Essen und Getränken sowie Sanitäranlagen stehen vor Ort zur Verfügung. Angaben zu weiteren Ausbauplänen macht Aral in seiner Mitteilung nicht.

Noch ist die Zahl der elektrischen Lkw auf deutschen Straßen gering. Im vergangenen Jahr kamen rund 1000 neue Fahrzeuge auf die Straße. Die Zahl der im Fernverkehr eingesetzten E-Lkw, für die die Nutzung von Schnellladesäulen infrage kommt, dürfte noch bedeutend kleiner sein, wird aber in den kommenden Jahren stark ansteigen. Vor diesem Hintergrund muss die Ladeinfrastruktur wachsen. Dem Branchenverband Acea zufolge liegt der Bedarf an Hochleistungsladepunkten in Europa bereits 2025 bei bis zu 15.000 Anschlüssen, 2030 sind 50.000 nötig.

