Erster Eindruck vom neuen VW Tiguan: Neuauflage eines Bestsellers

Vor den ersten Blicken auf die jüngste Ausgabe von VWs Bestseller, den Tiguan, der seit seiner Premiere 2007 mehr als acht Millionen Mal verkauft wurde, kam erst mal die Sicherheit. Schon vor den Schranken des VW‑Test­geländes im östlichen Niedersachsen wurde akribisch kontrolliert, dass auch ja alle Objektive des Smartphones abgeklebt sind – keine eigenen Bilder lautet die Devise, der einzig erlaubte Massenspeicher bei der Pressefahrt in den noch getarnten Fahrzeugen ist das eigene Gedächtnis.

Der erste Blick auf den neuen Tiguan zeigt, dass die Designsprache zwischen Elektrofahrzeugen und herkömmlichem Diesel- und Benzinantrieb allmählich verschwimmt. Nur zum Anschauen hatte VW einen ungetarnten Tiguan bereitgestellt. Da fiel die durchgängige Lichtarchitektur am Heck sofort ins Auge. Im Innenraum stach besonders das neue Design am Armaturenbrett hervor, dessen Streifendekor gleichzeitig Teil der neuen Lichtarchitektur ist.

Neues Infotainment-Center im Tiguan

In der Mittelkonsole sitzt jetzt ein multifunktionaler Drehknopf mit Touchscreen, der sehr edel wirkt und sowohl Fahrmodi wie auch Lautstärke und Moodlight-Farbwelten steuern kann. Überhaupt wirkt der Tiguan-Innenraum sehr wertig. Gebaut wird der Tiguan (wie auch der Passat) auf der modifizierten Verbrenner-Plattform MQB evo, was für eine Evolution des Modularen Querbaukastens steht. Auch aus dem ID.7 stammt die Sitzmassagefunktion, die wirklich medizinische Qualitäten hat. Neu ist auch das Infotainment-Center mit einem großen Zentralmonitor und der Menüstruktur aus dem ID.7. Auch der Oberklasse entliehen sind die leistungsfähigen „IQ‑Light HD‑Matrixscheinwerfer“, die unter anderem abblendfreies Fernlicht ermöglichen sollen. Deren Fähigkeiten ließen sich allerdings bei strahlendem Sommerwetter nicht zum Ausdruck bringen.

Der Tiguan wird zum Verkaufsstart wohl auch mit neuen und stärkeren Plug-in-Hybridantrieben starten. Sie sollen eine Systemleistung von 150 kW (204 PS) und 200 kW (272 PS) entwickeln und erstmals auch fürs DC‑Schnellladen geeignet sein. Die neuen Hybride sollen auch für eine höhere elektrische Reichweite sorgen. VW nennt hier zwischen 90 und 120 Kilometern.

Blick in das Innenenleben des neuen VW Tiguan. © Quelle: Uli Sonntag/VW

Fahrwerksabstimmung änderbar

Apropos Fahren: Auch der neue Tiguan fährt sich wie ein VW. Alles ist vertraut, trotz technischer Novitäten. Wir fuhren als Testwagen einen Turbodiesel mit 110 kW (150 PS). Was als Erstes auffiel, ist der verbesserte Fahrkomfort. DCC Pro heißt das System, das Fahrwerksregelung und Fahrdynamikmanagement miteinander verbindet. Im Unterschied zur aktuellen Version hat das DCC Pro jetzt zwei Ventildämpfer statt einem. Das sorgt für eine unmittelbarere und ruhigere Anbindung des Chassis ans Fahrwerk. Allerdings weckt die höchste Komfortstufe in dem Vorserien-Tiguan Erinnerungen an den Kamelpassgang französischer Karossen aus den 1980er-Jahren, bei deren weicher Federung so manche Fahrerinnen und Fahrer die Seekrankheit ereilte. Aber das ist alles eine Frage der Einstellung. Ein bisschen Drehen am Rändelrad der Software – und schon ist das Fahrverhalten auf altem Kopfsteinpflaster perfekt. Manche mögen’s eben weicher in der Fahrwerks­abstimmung, andere härter: Auf diese Individualvorlieben jedenfalls reagiert die Fahrmodus-Software bereits so zeitgleich wie perfekt. Im Sportmodus nimmt man praktisch jeden Kiesel wahr, die Komfortzone hingegen bügelt sogar kleine Schlaglöcher wippend weg.

Auf dem abgesteckten Slalomparcours reagiert die Lenkung ebenso unmittelbar und „gutmütig“ wie das von einem VW zu erwarten ist. Geschwindigkeitsrekorde in 90-Grad-Kurven lassen sich gewiss nicht aufstellen – eventuelle Unsicherheiten hinter dem Lenkrad, wenn ein Kurvenscheitelpunkt mal zu kess angegangen wird, bügelt die Software ebenso diskret wie effizient weg. War da was? Nein, eben…

Viele Details noch offen

Gerade 3,2 Zentimeter ist der neue Tiguan gegenüber dem aktuellen Modell gewachsen. Die 4,55 Meter machen kaum einen Unterschied, Breite (1,94 Meter) und der Radstand (2,68 Meter) blieben konstant. Die Höhe wuchs um kaum merkliche fünf Millimeter auf 1,64 Meter. Einen ordentlichen Zuwachs gab‘s im Kofferraum: Hier stehen jetzt mit 648 Litern 31 Liter mehr zur Verfügung.

Seit 2007 wird das Kompakt-SUV Tiguan bei Volkswagen gebaut. Die aktuelle zweite Generation kam im Januar 2016 in den Handel. Seit September 2017 gibt es zusätzlich die Langversion Allspace. Ausschließlich für den chinesischen Markt bestimmt ist der im September 2020 vorgestellte und als SUV-Coupé vermarktete VW Tiguan X. Die dritte Generation des Tiguan wird wohl im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommen. Was der neue Tiguan im ersten Quartal 2024 schließlich kosten soll und weitere Details wie Ausstattungspakete und dergleichen hat Volkswagen noch nicht zur Hand.