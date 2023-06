﻿Das Fahrrad.

Frankfurt. Mit faustdicken Reifen steht es da auf seinem Podest, aufwendig gefedert, mit kraftvollem Antrieb, in glänzendem Blau. Und wenn Marco Allessandri zu erklären versucht, wie sich sein neues Premium­modell denn fährt, dann macht er gar nicht erst den Versuch, es mit einem Rad zu vergleichen. Man müsse sich das vorstellen, sagt er in sanftem Schweizer­deutsch, wie einen BMW X3. Oder einen VW Tiguan. „Ist geeignet fürs Gelände, macht aber auch in der Stadt eine gute Figur.“ Folglich nennt er dieses E-Bike namens Goroc TR:X auch nicht Rad – sondern: „Ein SUV.“

Üppig gefedert soll der SUV sein

Und das ist tatsächlich nicht so absurd, wie es zunächst scheint. Schon rein optisch erinnert das Gefährt an die Breitbeinigkeit seiner vierrädrigen Kollegen. Und auch technisch wirkt es wie eine Versammlung aller derzeitigen Möglichkeiten: vorne und hinten üppig gefedert, der Rahmen aus Carbon, Riemen statt Kette. Der Antrieb, ein Zentral­getriebe mit integriertem Motor, auf der Eurobike mit Sperrfrist vorgestellt als Weltneuheit, ist eine Art Automatik­getriebe fürs Rad. Beim Preis nähert sich der Schweizer Hersteller Flyer der SUV-Kategorie zumindest an: Wenn das Rad im September in den Handel kommt, soll es von 8000 Euro an aufwärts kosten.

Ein Rad als SUV zu bewerben, das ist eine eher verblüffende Strategie. Schließlich sind SUV in der traditionell recht idealistischen deutschen Fahrradszene ungefähr so beliebt wie eine Horde Klimakleber beim FDP-Parteitag. Aber Alessandri, Marketing­leiter beim Schweizer E-Bike-Pionier, weiß, was er tut – denn er und die gesamte Branche wollen schließlich nicht nur die überzeugen, die ohnehin längst Rad fahren – sondern auch die, die bislang noch meist im X3 sitzen.

SUV unter den Rädern: Wenn das Modell Goroc TR:X im September in den Handel kommt, soll es von 8000 Euro an aufwärts kosten. © Quelle: Thorsten Fuchs

Nur: Kann das gelingen? Dass mehr Deutsche, kühner Gedanke, beginnen, das Rad tatsächlich als vollwertiges Verkehrs­mittel zu sehen? Es ist die zentrale Frage, um die es gerade in Frankfurt geht. Die Stadt am Main ist noch bis Sonntag so etwas wie das Zentrum der Fahrradwelt: So lange findet hier noch die Eurobike statt, die sich stolz als weltgrößte und wichtigste Fahrradmesse vermarktet. Im vergangenen Jahr ist die Messe von Friedrichshafen am Bodensee hierhergezogen, mehr in Deutschlands Mitte, nachdem zuvor die Internationale Automobil­ausstellung (IAA) Frankfurt verlassen hatte – ein Wechsel, den die Fahrradbranche gern als symbolisch begreift. Zeitgleich treffen sich Politik und Expertentum zudem, auf Einladung des Bundes­verkehrs­ministeriums, erstmals parallel beim Nationalen Radverkehrs­kongress.

Das E-Bike – der große Hoffnungsträger

Es geht um ein vages, aber großes Ziel, bis 2030 solle Deutschland Fahrradland sein, so hat es sich die Koalition vorgenommen, so sagt es sogar der Bundes­verkehrs­minister Volker Wissing von der FDP, den wohl niemand verdächtigt, ein Fahrrad­aktivist zu sein. Und wo stehen wir da so? Die Voraussetzungen jedenfalls sind eigentlich gut. Vor allem in der Pandemie, als Busse und Bahnen plötzlich wie gefährliche Orte wirkten, haben die Deutschen Räder gekauft wie nie, und zwar vor allem: Elektroräder. 4,6 Millionen Räder haben sie im vergangenen Jahr erstanden, davon 2,2 Millionen E-Bikes, 10 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Sie geben, auch dank des Dienstrad­leasings, viel Geld für Räder aus, im Schnitt dreimal mehr als vor zehn Jahren.

Volker Thiemann ist Mitinhaber von Velo de Ville. © Quelle: Thorsten Fuchs

Dieses Jahr nun hat für die Branche schwach begonnen, die Inflation, schlechtes Wetter, volle Läger. Aber da sind ja immer noch die E-Bikes. In diesem Jahr sollen in Deutschland erstmals mehr Räder mit Elektro­unterstützung verkauft werden als ohne. E-Bikes sind der große Hoffnungs­träger: für die Verkehrswende – und für die Branche. „Gäbe es die E-Bikes nicht“, sagt jedenfalls Volker Thiemann, „würden wir hier nicht stehen.“ Der 59-Jährige ist Mitinhaber von Velo de Ville, sein Vater hat die Firma in den Sechzigerjahren in Altenberge bei Münster gegründet, 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und montieren hier Räder nach Kunden­wünschen, 20 Farben, Dutzende Varianten. Ob er noch „normale Räder“ dabei hat, ohne E-Antrieb? Thiemann sieht sich um, blickt über seinen Stand, an den Lastenrädern mit der neu entwickelten geschlossenen Kiste vorbei. Nein, nichts dabei. 10 bis 15 Prozent machten die Räder ohne E-Antrieb bei ihnen noch aus. „Im Grunde ist das fast mehr Nostalgie.“

Konservativ und Fahrradlobbyist

Thiemann jedoch baut nicht nur Räder, er kämpft auch dafür, dass sie Platz bekommen. 25 Jahre lang saß er für die CDU im Gemeinderat seiner Heimatstadt. In jenem Gremium also, das letztlich darüber entscheidet, ob ein Radweg gebaut wird oder nicht. Oft genug hat er sich dort gewundert. Über die Argumente, die er hörte. Zum Beispiel über die ständige Frage, ob es denn unbedingt ein teurer neuer Radweg sein müsse, die Schotter­strecke tue es doch auch.

Gäbe es die E-Bikes nicht, würden wir hier nicht stehen. Volker Thiemann, Mitinhaber von Velo de Ville

Thiemann schüttelt den Kopf. „Beim Auto käme doch auch niemand auf die Idee, dass der Feldweg reicht.“ Gerade hat Thiemann ein Leihradsystem für Altenberge angeregt, eine Seltenheit für eine Kleinstadt. Aber er sponsert die Räder, jetzt sind alle dafür. Thiemann ist konservativ und Fahrradlobbyist. Eine hierzulande seltene Mischung, manchmal stritt er mit den eigenen Leuten. Seine Lehre ist jedenfalls die gleiche, sie lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen. „Wir brauchen mehr Infrastruktur. Straßen produzieren Autofahrer. Radwege produzieren Fahrrad­fahrer.“ Und: „Fahrradfahren muss einfach sein.“

Wenn das stimmt, sieht es für das Rad besser aus denn je. Auf der Eurobike zeigen 1900 Aussteller ihre Produkte. Es fehlen große Namen aus Deutschland, Caynon, Rose und Cube zum Beispiel, sie sind alle nicht da. Wer über die Messe schlendert, sieht dennoch: Nie war es, technisch gesehen, so komfortabel, Rad zu fahren, nie so entspannt, nie so vielfältig (und leider auch nie so teuer). Es gibt, das ist einer der großen Trends, immer mehr Lasten­räder, die leicht genug dafür sind, dass man sie tatsächlich in den Keller hieven kann, und kompakt genug, um nicht drei Parkplätze zu brauchen. Es gibt zumindest einige E-Bikes, deren Rahmen so schlank sind, dass es kaum auffällt, dass da beim Treten jemand hilft. Es gibt immer mehr Hersteller, die auch zumindest versuchen, die Lehre aus den gerissenen Lieferketten der Pandemie zu ziehen und mehr in Europa zu fertigen.

Wo soll man nur fahren?

Auch wenn nicht alle den Ehrgeiz des Kölner Lastenrad­herstellers Muli haben, die sich vorgenommen haben, ein Lastenrad komplett aus hiesigen Teilen zu bauen, ohne dass die Räder teurer werden – und damit ziemlich weit gekommen sind. Felix Schön, einer der Mitgründer, steht am Stand vor Lastenrädern, deren Kisten einklappbar und die insgesamt nicht länger seien als normale Räder. „Das ist der Weg, den wir gehen wollen“, sagt er, und nur an zwei Teilen seien sie gescheitert: einem Teil am Vorbau und den Reifen.

Nahezu jeder Hersteller führt Lastenräder im Programm. © Quelle: IMAGO/Daniel Kubirski

Es ist, so Schöns Erfahrung, viel mehr möglich, als man vermutet. Die Frage ist nur, wo man all die schönen Räder fahren soll – und wo man sie abstellen kann, ohne dass sie jemand klaut. Da befürchten viele in der Radszene, dass Deutschland gerade nicht vorankommt. Was man unter anderem daran ablesen kann, dass Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrs­ministerium, zumindest einen Lacher produziert – als er seinen Chef entschuldigt. Volker Wissing müsse bei den deutsch-chinesischen Regierungs­koalitionen dabei sein, erklärt Luksic, ein Pflichttermin. Aber er wäre gern nach Frankfurt gereist, versichert der Staatssekretär. Was dann genau der Moment ist, in dem in der mit Hunderten vor allem von kommunalen Radfahr­expertinnen und ‑experten gefüllten Halle ein überwiegend höhnisches Lachen ausbricht. Wissing gilt ihnen als jemand, dem das Rad deutlich weniger wichtig ist als das Auto – und auf jeden Fall weniger wichtig, als es sein sollte.

Ein Beispiel ist das Förder­programm für Fahrrad­parkhäuser, das der Minister vor einigen Wochen angekündigt hat, 110 Millionen Euro bis 2028. Fahrrad­parkhäuser gelten als zentral für einen höheren Radanteil. Wer ein 8000-Euro-Rad fährt, will es nicht zu den Rostrahmen auf dem Bahnhofs­vorplatz stellen. Nur wird das Geld kaum reichen. Laut Berechnungen aus Wissings Ministerium liegt der Bedarf in Deutschland bei mindestens 1,5 Millionen Stellplätzen, deren Bau Milliarden kosten würde. Sein Staatssekretär sagt nun in Frankfurt, 170 Kommunen hätten sich schon beworben. Ein Erfolg sei das. Nun müsse man nachdenken, „wie wir die große Nachfrage befriedigen können“. Die Summe also reicht offenbar schon damit kaum aus. Wissing muss nachverhandeln, Ausgang ungewiss.

Wer jetzt behauptet, ein neuer Radweg scheitere am Geld, sagt nicht die Wahrheit. Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands

Es ist also kompliziert mit der Radpolitik in Deutschland. Weil es weniger Schwarz-Weiß gibt, als es zunächst scheint. Einer, der das weiß, ist Burkhard Stork, jetzt Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands, früher beim ADFC. So gebe es dank des Radverkehrs­plans durchaus genügend Mittel für neue Wege, entscheidend sei vor allem der Wille. „Wer jetzt behauptet, ein neuer Radweg scheitere am Geld, sagt nicht die Wahrheit“, sagt Stork. Zugleich jedoch besorgt ihn, dass unter der Flagge angeblicher Technologie­offenheit das Auto wieder zum Maß aller Politik werde. Eine bloß atmosphärische Frage? Nicht ganz, sagt Storik – und verweist auf die neue CDU-Verkehrs­senatorin in Berlin, „in meinem Bezirk“, die gerade genehmigte Radwege­projekte stoppt, bei denen Parkplätze wegfallen. Lächerlich nennt Stork das – und fordert eine „gesellschaftliche Debatte über die Radpolitik“, über Kompetenzen und Ziele.

Aus Holz gebaut: Der Extremsportler Joey Kelly (links) präsentiert mit Christoph Fraundorfer, dem Gründer des österreichischen Produzenten von Fahrrädern aus Holz My Esel, neue Produkte. © Quelle: IMAGO/Daniel Kubirski

Einer der wenigen Stars , die sich auf der Eurobike blicken lassen, ist Joey Kelly, Musiker, Mitglied der Kelly Family und früher auch Extrem­sportler. Jetzt steht er am Stand eines österreichischen Herstellers und preist die Vorzüge dieser Hightech­räder mit Rahmen aus heimischem Eschen- und Birkenholz. Und, kurze politische Frage zum Schluss: Was wünscht er sich, um es für Räder auf deutschen Straßen leichter zu machen? Da weicht Kelly eher aus. „Wir sind in Deutschland auf einem ziemlich guten Weg“, sagt er schließlich. Man muss dazu nur wissen, dass er früher zum Beispiel mal beim Race Across America mitgefahren ist, einem Radmarathon quer durch die USA. Kelly hat ganz offensichtlich kein Problem damit, wenn die Wege auch mal sehr, sehr lang ausfallen.