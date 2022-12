Für Peugeot soll 2023 zum „elektrischen Jahr“ werden

Nissan X-Trail: Die neue Generation fährt mit einem ganz besonderen Antrieb

Nach dem Qashqai packt Nissan seinen sogenannten e-Power-Hybrid nun auch in den neuen X-Trail. Das Familien-SUV soll all jene Kunden ansprechen, denen ein Vollstromer noch nicht so richtig zusagt, die aber schon mal am elektrischen Fahrgefühl schnuppern wollen.