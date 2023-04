Futuristisches Platzwunder: Der Hyundai Staria im Test

Er sieht nicht nur futuristisch aus, ein wenig wie ein Raumschiff auf Rädern – der Hyundai Staria ist auch sonst ein Raumwunder. Mit reichlich Platz für Kollegen oder Großfamilie. Wir sind den neuen Neunsitzer gefahren, der ab sofort erhältlich ist.

Was für Pkw gilt, das gilt bei Hyundai auch für Vans, die manch Anbieter ja in der Abteilung Nutzfahrzeuge verortet. Doch die Südkoreaner wollen nicht nur nützlich, sondern auch schick sein und verzichten deshalb lieber ganz auf ein Label. Vom kleinen i10 über Ioniq 5 und Ioniq 6 gilt: Praktisch und zugleich auffällig im Design, das ist die Devise.

Das beginnt mit der dynamischen Front, die sich scheinbar übergangslos von der Scheibe bis zu den Stoßfängern wölbt. Das untere Drittel der Vorderpartie wird durch ein durchgängiges LED-Leuchtband dominiert, das als Tagfahrleuchte fungiert. Darunter folgt ein wuchtiger Kühlergrill, dessen funkelnde Farbspiele aber leider der Siebensitzer-Version vorbehalten sind. Das beinahe plane Heck, das einen sauberen 90-Grad-Winkel zum Rest der Karosserie bildet, wird wiederum durch die senkrecht gehaltenen weißen LED-Leuchten dominiert.

Große Panorama-Fenster sorgen für viel Licht

Der Staria erleichtert seinen Fond-Passagieren den Zustieg durch zwei elektrische Seitentüren. So avantgardistisch der Wagen von außen wirkt, so vertraut und praxisorientiert ist das Innenleben. Während die Siebensitzer-Variante des Staria edle einzelne Lederfauteuils bietet, ist die Neuner-Variante etwas schlichter gehalten. Hier dominieren zwei Dreierreihen, von denen die erste teilbar ist. Dabei lässt sich die Beinfreiheit der Fahrgäste respektive der Innenraum des Staria bei den Dreierreihen dadurch modifizieren, dass beide Sitzreihen in Schienen längs verschiebbar sind. Die Reihen zwei und drei lassen sich sogar komplett flachlegen, was dem Staria eine Ladefläche beschert, die beinahe schon Lieferwagendimensionen hat.

Trotz der Sitzfülle wirkt der Staria stets luftig und hell, was einmal an der Kombination aus einem Schiebe- und einem zweiten, statischen, Glasdach liegt – und andererseits an den riesigen Panorama-Fenstern, die fast die halbe Fahrzeughöhe ausmachen. Klar, dass sich die Sitze flexibel konfigurieren beziehungsweise kombinieren lassen.

Hyundai Motor Deutschland Hyundai Motor Deutschland ist hierzulande in jüngster Vergangenheit vor allem durch die konsequente Elektrifizierung der Marke in Erscheinung getreten. Das Mutterunternehmen, die Hyundai Motor Company, wurde 1967 von Chung Ju-yung gegründet. Der Mischkonzern ist auf seinem Mobilitätssektor auch im Schiffbau, der Luftfahrt und dem Lastverkehr engagiert. Der Unternehmensname bedeutet auf Koreanisch „modernes Zeitalter“. Der weltweite Umsatz des Konzerns betrug 2022 insgesamt 106,1 Milliarden Euro.

Vom überaus bequemen Steuerstand hat man nicht nur qua Rückspiegel die ganze Sippe oder die Arbeitskolleginnen und -kollegen im Blick. Eine „Passenger-View“-Kamera inklusive Talk-Modus lässt pädagogische Zurechtweisungen für die lieben Kleinen oder Durchsagen an die Mitarbeitenden zu.

Wendig – trotz 5,25 Meter Länge

Bei Hyundai plant man nach Angaben von Deutschland-Chef Jürgen Keller, 42 Prozent der Staria-Absätze mit Flottenkunden zu machen – 58 Prozent allerdings mit Privatkunden. Deshalb gibt es den Wagen zwar auch in all den handelsüblichen gedeckten Tönen wie Schwarz, Grau oder Dunkelblau; unser Testwagen hingegen strahlte in fröhlich-optimistischem „Dynamic Yellow“ – und das aufpreisfrei.

Auch beim Fahren zeigt der Staria, dass er ein echter Hyundai ist. Die Lenkung spricht an wie bei einem Pkw, der 5,25 Meter lange Fahrzeug manövriert auch wendig. Einzig ein kleines Turboloch sorgte bei etwas forscheren Beschleunigungsversuchen aus dem Stand für ein wenig Heiterkeit, ließen leicht durchdrehende Vorderräder in Verbindung mit wenigen Momenten der Reaktions-Verzögerung beim Gas den Staria doch etwas ungelenk loshoppeln. Allerdings, das sei hier gesagt, mussten wir eine solche Situation durchaus provozieren. Im normalen Fahrbetrieb ist der Staria ein höchst erfreulicher Gefährte.

Die Sitzfläche der dritten Reihe kann hochgeklappt werden. © Quelle: Hyundai

Zunächst gibt es ihn, den mehrheitlichen Kundenwünschen entsprechend, nur mit einem hinreichend durchzugsstarken 2,2 Liter-Diesel mit Common-Rail-Direkteinspritzung und vier Zylindern. Angenehm ist auch die straffe Fahrwerkabstimmung, wenngleich dadurch natürlich Unebenheiten wie noch nicht beseitigte Frostschäden auf den Landstraßen rund um Frankfurt/Main recht ungefiltert weitergegeben werden. Die daraus generierten 130 kW (177 PS) reichen völlig für flotte Autobahn- oder Überlandfahrten. Die Achtgangautomatik kann gegen Aufpreis (2050 Euro) mit Hyundais Allradantrieb HTRAC kombiniert werden. Bis 185 lässt sich der rund 2,4 Tonnen schwere Staria beschleunigen. Ab 170 km/h pfiff der Wagen allerdings ein fröhliches Lied, womöglich kamen die geräuschintensiven Verwirbelungen vom Schiebedach. Den Verbrauchsmix gibt Hyundai mit 8,5 bis 8,9 Litern/100 km an, der leicht höhere Wert ist Allrad. Wir konnten das aber in der Kürze des Tests nicht verifizieren.

Die wichtigsten Zahlen allerdings generiert der Staria beim Preis. Ein Van im Topsegment, der wahlweise sieben oder neun Menschen transportiert und von luxuriös bis effizient-praktisch alles in seinen unterschiedlichen Ausstattungslinien hat, bereits ab 48.100 Euro? Das lehrt die Konkurrenz wie VW Multivan, Mercedes V-Klasse oder Opel Zafira Van das Fürchten. Denn selbst die alleroberste Spitzenausstattung hört bei 63.110 Euro auf. 5000 Exemplare will man 2023 vom Staria noch verkaufen. Eingedenk der Menge Auto, die Hyundai dabei bietet, klingt das schon beinahe bescheiden.