﻿Geliebtes Auto, warum haben wir dich so gern?

Schwierige Verkehrswende

„Und wie heißt dein Auto?“ Über ein Auto wie über einen Freund zu sprechen gilt selbst bei Erwachsenen als normal. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Bindung zwischen Menschen und ihren Autos immer enger geworden. Warum ist das so? Und was passiert, wenn das Auto im Zuge der Verkehrswende nun an Bedeutung verliert?

