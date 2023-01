﻿Volkswagens neue IDentität

Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas präsentiert Volkswagen seine neue Elektrolimousine ID.7. Es soll das Flaggschiff der bisherigen ID-Flotte werden, auf die VW so gut wie alles setzt. Ein Blick auf die neue IDentität der Wolfsburger.

Es ist schon eine Weile her, dass Volkswagen das letzte Mal auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsent war – sechs Jahre, um genau zu sein. Umso mehr Hoffnung setzen die Wolfsburger jetzt auf die Las-Vegas-Premiere des ID.7.

In Sachen Elektronik gab es in den vergangenen Jahren schließlich auch wenig, dessen man sich bei VW hätte rühmen können. Der Dieselskandal sowie einige schwerwiegende Softwareprobleme, die weltweite Verknappung von Halbleitern und instabile Lieferketten hatten den deutschen Autoriesen in der jüngeren Vergangenheit erschüttert.

Ein CEO musste gehen, ironischerweise war es ausgerechnet Herbert Diess, der wie kein anderer im Unternehmen für die Elektrifizierung stand. Zum 1. September wurde Oliver Blume, der CEO von Porsche, installiert. Zudem wurde der ehemalige Skoda-Chef Thomas Schäfer zum neuen Volkswagen-Markenchef und Chef der Volumenmarke (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra und VW Nutzfahrzeuge) berufen.

Seitdem weht ein frischer Wind. Schäfer, der erst im vergangenen Juli sein Amt antrat, bestand darauf, Dinge zu verbessern, anstatt fiebrig an Zeitplänen für neue Modelle festzuhalten, um dann zulasten des Images und des eigenen Budgets nachbessern zu müssen.

Dass die ID-Baureihe auf Grundlage der MEB-Plattform (Modularer E-Antriebs-Baukasten), auf der neben den Pkw auch der ID.Buzz produziert wird, ein wichtiges Element der Unternehmenszukunft darstellt, das scheint unstrittig. Und bei der Umsetzung seiner Ideen scheint Schäfer, der als pragmatischer und schneller Entscheider bekannt ist, derzeit mehr Erfolg zu haben als sein Vorgänger. Zumal er das Vertrauen von Konzernlenker Blume genießt.

Der ID.3 Facelift: Mit dem Update will VW die größten Schwächen beseitigen. © Quelle: Volkswagen

Schäfer ging etwa intern wie extern auf die Kritik am ID.3 ein, dem bisher kleinsten und günstigsten Auto, das auf der MEB produziert wird. Diese Kritik wurde auch und gerade von VW-Anhängern geäußert: Billig anmutende Verarbeitung inklusive der Hartplastikanmutung im Innenraum, mühsam zu bedienende Gleitertasten, grundsätzlich eine mangelnde Wertigkeit. „Dem ID.3 werden wir auch ans Blech gehen“, sagte Schäfer anlässlich einer 100-Tage-Bilanz, ein ungewöhnlicher Schritt bei einem Fahrzeugmodell, das erst seit September 2020 bei den Kunden steht. Das überarbeitete Modell wird in diesem Frühjahr erscheinen. Es wird praktisch eine Neuwagenpremiere werden.

Im zweiten Anlauf soll der ID.3 dann auch die Kunden zurückholen beziehungsweise versöhnen, die sich von dem Fahrzeug, das ihnen im Nebensatz häufig als neuer E-Golf angepriesen worden war, enttäuscht abgewandt hatten. Apropos Golf: Auch hier ließ Schäfer bereits durchblicken, dass der Dauerbrenner eventuell ein zweites Leben in der E-Mobilität führen könne – womöglich sogar unter eigenem Namen. Gibt es also demnächst neben dem ID.Buzz auch einen ID.Golf?

Ein Stadtauto für unter 20.000 Euro fehlt noch

Unterhalb des ID.3 soll laut Schäfer bald ein günstiges elektrisches Stadtauto folgen. Denn wenn VW nicht imstande sei, eine E-Mobilitätslösung unter 20.000 Euro anzubieten, dann, so der Markenchef, habe man den Namen Volkswagen nicht verdient.

Der Ärger um die Geburtsmängel des ID.3 ist die eine Baustelle der ID-Plattform. Die zweite ist das Theater um die Zukunft der automobilen Software der Fahrzeuge und deren Weiterentwicklung, die weit über die jetzige MEB-Plattform und deren künftige Weiterentwicklung MEB+ (mehr Batterieleistung) hinausgeht.

Softwaremängel haben VW in der Entwicklung für das neue Kernmodell Trinity, das ursprünglich 2026 fertig sein sollte und der neuen Großserienplattform SSP (Scalable Systems Platform, skalierbare System-Plattform, Red.) schwer zugesetzt.

Mitte November deuteten Blume und Schäfer in einem gemeinsamen Schreiben an die Belegschaft an, wegen der milliardenteuren Verzögerungen in der Entwicklung eigener Fahrzeugsoftware durch das Tochterunternehmen Cariad könnte Volkswagen den Bau des neuen Werks für das künftige Kernmodell Trinity in Wolfsburg doch noch stoppen: „Wir nutzen die Gelegenheit, alle Projekte und Investitionen anzuschauen und auf Tragfähigkeit zu prüfen.“

Softwarefahrplan hat oberste Priorität

Dabei bezogen sich die beiden Manager ausdrücklich auch auf die Systeme, die im Trinity zum Einsatz kommen sollten. „Als Erstes treffen wir gemeinsam die Entscheidung zum weiteren Softwarefahrplan und Zuschnitt der Plattformen“, erklärten Blume und Schäfer. „Darauf folgt die Ausarbeitung der Produktstrategie mit den konkreten Projekten der einzelnen Marken für die nächsten Jahre.“

Nur in China erhältlich: Der ID.6. © Quelle: Volkswagen AG

Um eine Absage des Projekts Trinity und der Großserienplattform SSP für 40 Millionen Fahrzeuge, die dem MEB nachfolgen soll, geht es wohl nicht – wohl aber um eine deutliche Verschiebung. Die Rede ist vom „Ende des Jahrzehnts“ statt bisher 2026. Eine Verschiebung, die Milliarden kosten könnte.

Aus dem Konzernumfeld war zu hören, die zeitliche Lücke, die ein verspäteter Trinity reißen würde, könnte die Chancen des Stammsitzes auf „zusätzliche und bislang nicht vorgesehene Elektromodelle“ sogar erhöhen. Dann kämen statt eines Neubaus des Trinity-Werks im Wolfsburger Stadtteil Warmenau für das alte Werk womöglich Varianten infrage, die auf dem aktuellen E-Baukasten MEB basieren. Wolfsburg war zuletzt chronisch unterausgelastet. Am Trinity hängen hier auch verbundene Teilprojekte bei den Themen Batterie, Laden und Digitalisierung.

Eine endgültige Entscheidung in Sachen Werk und Trinity-Zeitplan ist noch nicht gefallen, aber die Aktionen lassen darauf schließen, dass Probleme nicht mehr kleingeredet oder ignoriert, sondern angegangen werden. Im Kleinen wie im Großen.

Test im Norden: Der neue ID.4 Pro 4 Motion unterwegs in Island. © Quelle: Volkswagen AG

Und so war es nach dem Eingriff beim ID.3 und dem Markterfolg von ID.4 und ID.5 auf dem EV-Markt – die beiden Modelle waren mit 122.600 Exemplaren in den ersten neuen Monaten des Jahres 2022 die meistverkauften E-Fahrzeuge des Konzerns, dabei waren Zahlen des neuen US-Werks in Chattranooga, in dem der ID.4 vom Band läuft, noch nicht enthalten – und dem Launch des ID.Buzz, der die Herzen der Kunden im Sturm eroberte, ein günstiger Zeitpunkt, um die erste vollelektrische Limousine von VW zu präsentieren.

Dynamisch und sportlich zugleich: der ID.5 GTX von Volkswagen. © Quelle: Volkswagen

Der ID.7 trägt seinen Namen, weil es ein von VW ausschließlich in China gebautes und vertriebenes SUV namens ID.6 gibt. Anstatt das Auto mit Tarnfolie zu überziehen, hatte Volkswagen eine ziemlich spektakuläre Idee. Die Limousine verfügt über ein digitales Design mit einzigartiger Lackierung, die den ID.7 interaktiv zum Leuchten bringt. 40 Farbschichten wurden aufgetragen, von denen einige leitfähig (Elektrolumineszenz) und andere isolierende Eigenschaften haben.

Ein Prototyp als pulsierendes Kunstwerk

Das macht den Prototyp zu einem pulsierenden Farbbrunnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VW hatten sichtlich viel Spaß bei der Umsetzung dieser Idee. Bei genauem Hinsehen findet man kleine Herzchen und den Namen ID.7. Barcodes liefern den Link zu weiteren Informationen. Oder wie es VW ausdrückt: „Das interaktive Feature symbolisiert den nächsten Schritt in der Digitalisierung des künftigen Flaggschiffs der ID-Familie.“

Die Vorstellung dieses für Volkswagen so wichtigen Autos ist für das zweite Quartal 2023 geplant, das rollende Kunstwerk allerdings wird nie auf öffentlichen Straßen fahren und nach der Werbetour direkt zu Volkswagen ins Museum gehen.

Für VW-Chef Schäfer war die Präsentation in einem Kubus mitten auf dem Hauptplatz der Messe wichtig genug, um einzufliegen. „Mit dem neuen ID.7 erweitern wir unsere elektrische Modellpalette in die oberen Segmente. Die Limousine wird Technik und Qualität der Spitzenklasse bieten. Der ID.7 ist eines von zehn neuen Elektromodellen, die wir bis 2026 auf den Markt bringen wollen“, sagte Schäfer in Las Vegas. Ob damit auch das Projekt „Trinity“ gemeint ist, blieb offen.

Obwohl sich VW mit zu vielen Details noch zurückhielt, soll der ID.7 eine Reichweite von rund 700 Kilometern haben. Der Verbrauch soll zwischen 21,7 und 20,6 kWh pro 100 Kilometer liegen. Das Topmodell der ID-Baureihe wird von VW als zweites Weltauto nach dem ID.4 bezeichnet, soll also künftig auf drei Kontinenten angeboten werden: Europa, Asien und vorerst Nordamerika. Mit dem ID.7 will VW erstmals den Kampf um das elektrifizierte Obersegment aufnehmen und Teslas ID.3 Konkurrenz machen. VW scheint also seine neue IDentität gefunden zu haben.