Astra Electric: Opels Kompakten hat endlich der Blitz getroffen

Es hat etwas länger gedauert als erwartet. Nicht sofort entschied man sich in Rüsselsheim, den Astra auch in einer vollelektrischen Variante auf den Markt zu bringen. Ursprünglich sollte es bei zwei Plug-in-Hybrid-Versionen bleiben.

Doch nun legt Opel den Schalter komplett um. Der Astra Electric, so die offizielle Bezeichnung, ist für das Rüsselsheimer Unternehmen der nächste große Schritt auf dem Weg zu einer komplett elektrischen Marke. Bereits 2028 soll – zumindest gilt dies für Europa – kein Verbrennermodell mit dem Blitzlogo mehr in den Markt gehen.

Der Astra Electric unterscheidet sich im Design nicht von seinen konventionellen Brüdern. Dafür aber umso deutlicher, was die akustische Seite betrifft. Schon die ersten Kilometer hinterm Lenkrad zeigen, dass Opels Entwicklerinnen und Entwickler hier professionelle Arbeit abgeliefert haben. Der Astra fährt sich äußerst komfortabel, leise und handlich. Hinzu kommen die Geschmeidigkeit und Souveränität, wie sie nur ein Elektroantrieb bieten kann. Vom Stand weg liegt das maximale Drehmoment – hier sind es 270 Newtonmeter – an. Ein kurzer Kick aufs Pedal, und der kompakte Fünftürer schießt nach vorne, und dies nahezu lautlos.

Neuer E-Motor wurde extrem auf Stromsparen ausgelegt

Seine Antriebstechnik kommt aus dem Stellantis-Konzernbaukasten. Sie steckt unter anderem bereits im neuen Corsa Electric sowie in Modellen von Peugeot, DS, Citroën und Jeep. Der Motor ist eine Neuentwicklung, leistet 115 kW (156 PS) und gilt im Segment als sehr sparsam. Zu den Gründen gehören die effiziente Auslegung des Motors, das recht geringe Gewicht des Astra (nur 1679 Kilogramm) und die gute Aerodynamik (der Astra ist eben kein SUV). Daher kann Opel einen Verbrauch von lediglich 14,8 kWh/100 km nach WLTP-Zyklus ins Datenblatt schreiben. Auf unserer Testfahrt durch Berlin konnten wir diesen Wert sogar noch unterbieten, da beim Verzögern stets die Rekuperation des E-Motors zum Tragen kommt und so etwas Strom zurück in die Batterie fließen kann.

Drei Fahrmodi mit unterschiedlichen Leistungen

Wer Energieeffizienz zu seinem Fahrprinzip machen möchte, fährt am besten im Eco-Modus, muss allerdings Leistungseinbußen in Kauf nehmen. Die Software gibt dann nur 80 der maximalen 115 Kilowatt frei, der Astra wirkt etwas müde. Im Normal-Modus sind es 100 kW, die einen guten Kompromiss abbilden zwischen Sparsamkeit und Sportlichkeit. Bedenken, in beiden Modi vielleicht im Notfall zu wenig Power abrufen zu können, braucht man nicht zu haben. Ein Kick-down genügt und die volle Leistung steht augenblicklich zur Verfügung.

Hinter dem Lenkrad spannt sich ein riesiges, dünnes Display im iPhone-Look, das ohne das oft so hässliche Sonnendach auskommt. © Quelle: Opel

Auch wenn der Astra Electric nicht auf einer dezidierten Elektroplattform steht, gelang es den Entwicklerinnen und Entwicklern, genügend Batteriekapazität im Unterboden zu platzieren. 54 kWh passen hinein und ergeben eine Normreichweite von bis zu 418 Kilometern. Autofahrer und Autofahrerinnen, die sich näher mit der E-Mobilität befassen, wissen natürlich, dass diese Strecke im Alltag nicht oder nur mit größter Mühe zu schaffen ist. Besonders Autobahnfahrten oder Winterbetrieb saugen den Akku schnell leer. Der Realität näher kommen dürfte da eine Reichweite zwischen 250 und 320 Kilometer. Nach dieser Strecke machen viele vermutlich ohnehin eine kleine Pause, die man mit dem Astra Electric ruhig auf eine halbe Stunde ausdehnen sollte. So lange dauert es, bis an einer Schnellladesäule (HPC) 80 Prozent der Kapazität wieder „nachgetankt“ ist.

Batterie-Package reduziert nicht die Kofferraumgröße

Die tiefe Lage des Akkus im Boden dient nicht nur einem besseren Fahrverhalten (tiefer Schwerpunkt), sondern es geht auch im Innenraum kein Platz für Passagierinnen, Passagiere und Gepäck verloren. Der elektrische Astra bietet so die gleichen 352 Liter Ladevolumen wie die Plug-in-Hybrid-Varianten. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen sind es sogar 1268 Liter. Über einen Meter misst der Kofferraum in der Breite.

Ein echter Hingucker bleibt das Cockpit des Astra. Was sich dort an digitaler Welt präsentiert, hätte man Opel als Volumenhersteller nicht wirklich zugetraut: ein klares Layout, kombiniert mit einer hochwertigen Verarbeitung. Hinter dem Lenkrad spannt sich ein riesiges, dünnes Display im iPhone-Look, das ohne das oft so hässliche Sonnendach auskommt. Die Entwickler legten stattdessen eine spezielle Folie hinter die Glasabdeckung des Displays, was dem Ganzen einen Hightechcharakter verleiht.

Opels neue Mutter Jahrzehntelange gehörte Opel zum US-Autobauer General Motors (GM). Ältere werden sich noch an die Modelle Kapitän oder Rekord aus den 50er-Jahren erinnern, die im Design geschrumpften Ami-Schlitten mit Heckflossen glichen. 2017 schlüpfte Opel unter das Dach der französischen PSA-Konzerns. Zu Schwestermarken wurden damit Peugeot, DS und Citroën. Strategisch ein durchaus sinnvoller Schritt, konnten so Plattformen und viele Antriebskomponenten gemeinsam genutzt werden. Schon zuvor arbeitete man mit den Franzosen eng auf der Motorenseite und in der Produktion zusammen. 2022 wiederum wurde PSA – und damit auch Opel – von Stellantis geschluckt. Zu dem Konzern zählen die Marken Jeep, Dodge, RAM, Maserati, Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Lancia. Der Zusammenschluss aller genannten Marken macht Stellantis zum fünftgrößten Autobauer der Welt.

Gut für den Alltag: Unterhalb des Displays liegen noch diverse Schalter und Taster für Funktionen, die man mit einem Klick und nicht umständlich über die Menüführung des Bildschirmes aktivieren möchte. Selbst den klassischen Drehregler für die Lautstärke hat Opel nicht eingespart, wie es zum Beispiel VW beim Golf gemacht hat.

Doch nicht nur mit seinem „Pure Panel-Display“ will die Marke mit dem Blitz punkten, sondern auch mit Hightechfeatures, die oft nur in höheren Klassen zu finden sind. Dazu gehören beispielsweise ein Head-up-Display, Voll-LED-Scheinwerfer und Assistenzsysteme, die teilautonomes Fahren ermöglichen.

Den Astra Electric gibt es nur in einer Ausstattung

Ein Schnäppchen ist der Astra Electric daher nicht. Er startet bei 45.060 Euro. Anzumerken gilt: Der Kunde oder die Kundin bekommt dafür auch die recht üppig ausgestattete GS-Linie. Sie beinhaltet unter anderem Sitz- und Lenkradheizung, einen AGR-zertifizierten Fahrersitz, 360-Grad-Kamera, Spurhalte- sowie Verkehrsschild-Assistent und ein Multimedia-Infotainment-System mit Sprachsteuerung.

Alternativ zum Kauf bietet Opel seinen neuen Stromer im Leasing an. Hier liegt die monatliche Rate bei 399 Euro. Die staatliche Förderung im Rahmen des Umweltbonus von derzeit 4500 Euro kann als Leasingsonderzahlung eingesetzt werden. Wer statt des Fünftürermodells lieber den Astra Electric als Kombi haben möchte, muss sich ein wenig gedulden. Der Sports Tourer soll im Herbst kommen.





