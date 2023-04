﻿„Viele Erwachsene geben ihren Eltern viel zu viel Macht über ihr Leben“

Dubiose Forderung

Wohnung gegen negativen Schwangerschaftstest? Was Vermieter dürfen und wie man Betrug erkennt

Eine Wohnung nur gegen einen negativen Schwangerschaftstest? Diese angebliche E-Mail einer Vermieterin an potenzielle Mieter stieß in den sozialen Medien auf Kritik. Mietervereine und Polizei erklären, was Vermieter dürfen und wie mit unseriösen Anzeigen umzugehen ist.